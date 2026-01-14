Mua sắm kiểu này thì ngồi không cũng ra tiền

Nhắc đến việc mua sắm, nhiều người mắc chung một “căn bệnh”: Chốt đơn liên tục, ngay cả khi biết rằng mình đang tiêu tiền để mua vui, món này chẳng mua cũng chẳng sao, nhưng sau cùng vẫn không thể ngăn bản thân tiêu tiền.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi thực tế hơn không phải là “làm sao để không mua nữa?”, mà là: " Có cách nào để gỡ gạc lại số tiền đã chi không?".

Câu trả lời đương nhiên là có! Keyword không có gì cao siêu, chỉ là bản thân có chịu làm hay không mà thôi: Làm affiliate - Tiếp thị liên kết. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với người mua sắm rất nhiều, vì sao?

1. Mỗi món đồ đều là nội dung kiếm tiền

Điểm hay nhất của affiliate là bạn không cần thay đổi thói quen mua sắm, mà chỉ cần thay đổi cách bạn chia sẻ về nó. Bạn mua một chiếc áo, một món đồ gia dụng, một cuốn sách hay một sản phẩm chăm sóc cá nhân,... thì bản thân trải nghiệm đó đã là “nguyên liệu” để tạo nội dung. Thay vì mua xong rồi để đó, bạn có thể chụp ảnh, viết vài dòng cảm nhận, quay một đoạn video ngắn chia sẻ cảm giác sử dụng và gắn link affiliate. Khi có người mua theo đường link bạn đính kèm, bạn nhận được hoa hồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Cảm giác “hoàn vốn” đến từ chính việc này. Một món đồ từng khiến bạn đắn đo vì giá, nay có thể được bù lại một phần nhờ những đơn hàng mà người khác “chốt” sau đó. Không cần phải bán hàng kiểu chèo kéo, cũng không cần phải ngày ngày “ra rả” đăng bài quảng cáo, làm affiliate hiệu quả nhất khi bạn chia sẻ đúng trải nghiệm thật của mình.

Mua sắm lúc này không còn là chi tiêu thuần túy, mà trở thành một khoản đầu tư nội dung nhỏ. Việc tiền “quay trở lại” từ chính món đồ bạn đã mua giúp tâm lý tiêu tiền nhẹ nhàng hơn nhiều

2. Không cần vốn lớn, không áp lực tồn kho

So với rất nhiều hình thức kiếm tiền online khác, affiliate gần như không có rào cản lớn với người muốn bắt đầu. Bạn không cần vốn lớn để nhập hàng, không cần lo chuyện tồn kho, cũng chẳng cần cần xử lý đơn. Công việc của bạn chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mình mua, chia sẻ trải nghiệm sau khi dùng và gắn link mua sản phẩm. Việc vận hành, giao hàng, chăm sóc khách đều do nền tảng hoặc nhãn hàng chịu trách nhiệm.

Bạn không phải bỏ thêm tiền để “làm kinh doanh”, mà tận dụng chính những thứ mình đã và đang mua. Nếu không có đơn phát sinh, bạn cũng không mất gì ngoài một chút thời gian chia sẻ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Về lâu dài, làm affiliate còn giúp bạn hình thành thói quen tiêu dùng tỉnh táo hơn. Khi biết rằng món đồ mình mua có thể được giới thiệu cho người khác, bạn sẽ có xu hướng chọn lọc kỹ hơn, ưu tiên những sản phẩm thực sự ổn. Điều này vô tình kéo bạn ra khỏi kiểu mua sắm bốc đồng, dù ban đầu mục tiêu chỉ là “gỡ gạc chút tiền vốn”.

3. Biến thói quen cá nhân thành nguồn thu bền vững, không gượng ép

Một lý do quan trọng khác khiến việc làm affiliate trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, chính là tính bền vững. Khác với việc bán hàng theo trend, affiliate gắn chặt với lối sống và thói quen cá nhân. Bạn mua sắm đều đặn, trải nghiệm sản phẩm liên tục, thì nội dung cũng không bao giờ cạn. Mỗi bài chia sẻ, mỗi video review có thể tiếp tục tạo ra đơn hàng trong thời gian dài, kể cả khi bạn không làm gì thêm.

Cảm giác “hoàn vốn” lúc này không chỉ nằm ở một món đồ cụ thể, mà là tổng thể chi tiêu. Có tháng bạn mua khá nhiều, nhưng cũng là lúc nội dung nhiều hơn, link hoạt động nhiều hơn. Tiền hoa hồng nhận được theo kiểu “tích tiểu thành đại”. Điều quan trọng là bạn không phải gồng mình để kiếm tiền, không phải ép bản thân làm điều trái thói quen. Bạn chỉ đang làm tốt hơn những gì mình vốn đã làm: Mua sắm và chia sẻ kinh nghiệm.

Tựu trung lại, làm affiliate không phải liều thuốc chữa khỏi “bệnh” mua sắm nhiều nhưng là cách hiệu quả để “hoàn vốn”, và lâu dài hơn là tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Thay vì tự trách bản thân vì cứ chốt đơn liên tục,, bạn học cách khiến dòng tiền quay vòng. Mua sắm không còn là điểm kết thúc của tiền bạc, mà trở thành một mắt xích trong quá trình kiếm tiền.