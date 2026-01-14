Infographic: 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ

Minh Chiến tổng hợp - Đồ họa: Chi Phan, Theo Người lao động 15:33 14/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) 2025 được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025 và có hiệu lực từ 1-7-2026 đã quy định 21 khoản thu nhập được miễn thuế.

Infographic: 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ- Ảnh 1.

 

Từ năm 2026, những khoản thu nhập này chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày