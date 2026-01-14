eMagazine
Infographic: 21 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần nắm rõ
Minh Chiến tổng hợp - Đồ họa: Chi Phan,
Theo Người lao động
15:33 14/01/2026
Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) 2025 được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025 và có hiệu lực từ 1-7-2026 đã quy định 21 khoản thu nhập được miễn thuế.
Từ năm 2026, lương bao nhiêu thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Từ năm 2026, tiền làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập
Theo
Người lao động
Từ năm 2026, những khoản thu nhập này chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân
thuế thu nhập cá nhân
thuế TNCN
