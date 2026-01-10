Từ năm 2026, tiền làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập

Theo Điều 4 Luật Thuế TNCN 2025, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật đều thuộc diện được miễn thuế TNCN.

Điểm này có sự thay đổi rõ rệt so với quy định trước đây. Cụ thể, theo Luật Thuế TNCN 2008, chỉ phần tiền lương làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ hành chính mới được miễn thuế. Nói cách khác, người lao động trước đây chỉ được miễn thuế đối với phần “chênh lệch tăng thêm”, chứ không phải toàn bộ tiền làm thêm.

Với Luật Thuế TNCN 2025, phạm vi miễn thuế đã được mở rộng: toàn bộ tiền làm thêm giờ của cá nhân cư trú đều được miễn thuế TNCN. Đây là thay đổi có lợi rõ rệt cho người lao động, nhất là những người thường xuyên làm thêm giờ để tăng thu nhập.

Về thời điểm áp dụng, Điều 29 Luật Thuế TNCN 2025 quy định luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Tuy nhiên, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Điều này đồng nghĩa, chính sách miễn thuế toàn bộ tiền làm thêm giờ sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Đối với cá nhân không cư trú, quy định miễn thuế này sẽ chính thức áp dụng từ 01/7/2026, trùng với thời điểm luật có hiệu lực chung.

Như vậy, từ năm 2026, người lao động làm thêm giờ sẽ được hưởng trọn vẹn khoản thu nhập này mà không phải nộp thuế TNCN, góp phần cải thiện thu nhập thực tế và tạo thêm động lực làm việc trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.