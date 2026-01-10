Vỡ nợ, người đàn ông "đứng đường" bán hoa quả kiếm 370 triệu 10 ngày trước Tết

Lý Phỉ (Trung Quốc) là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả. Bố anh điều hành doanh nghiệp làm ăn ổn định, cuộc sống của Lý Phỉ trước kia khá ung dung, trong túi lúc nào cũng có sẵn vài trăm NDT để chi tiêu. Nhưng biến cố ập đến khi bố qua đời. Toàn bộ tiền bạc trong nhà trước đó đã dồn hết vào đầu tư, gần như không để lại khoản tiết kiệm nào.

Không có chỗ dựa tài chính, Lý Phỉ làm tài xế nhiều năm nhưng thu nhập bấp bênh. Bị bạn bè rủ rê, anh lao vào cờ bạc với hy vọng “đổi đời nhanh”. Kết quả, chỉ sau một đêm, anh mất sạch 40.000 NDT (khoảng 150 triệu đồng) tích góp, còn gánh thêm khoản nợ 300.000 NDT (hơn 1,12 tỷ đồng). Trong nhà lúc ấy chỉ còn đúng 300 NDT (hơn 1,12 triệu đồng). Áp lực tiền bạc khiến Lý Phỉ không dám đối diện gia đình, cũng không dám về quê vì sợ những lời bàn tán.

Có những ngày anh nằm trên giường không ăn uống, nhận ra cờ bạc đã kéo mình xuống nhanh đến mức nào. Không thể tiếp tục trốn tránh, Lý Phỉ xin vào làm tại một nhà máy sứ với mức lương chỉ 1.500 NDT/tháng (hơn 5,6 triệu đồng). Thu nhập ít ỏi nhưng anh coi đó là bước đầu để “làm lại từ đầu”. Sau một năm kiên trì học nghề, thu nhập của anh tăng lên khoảng 10.000 NDT (khoảng 37,6 triệu đồng), đủ để nhìn thấy chút hy vọng.

Đúng lúc đó, mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi năm chi phí điều trị lên tới 40.000–50.000 NDT (khoảng 150 - 188 triệu đồng). Nợ cũ chưa trả xong, tiền thuốc ngày một nhiều, thu nhập từ công việc trong xưởng không thể gánh nổi. Áp lực tài chính lại dồn dập bủa vây.

Một lần tan ca, Lý Phỉ chú ý đến những quầy trái cây ven đường lúc nào cũng có khách. Không tính toán quá lâu, anh dùng thẻ tín dụng mua một chiếc xe tải nhỏ trị giá 30.000 NDT (khoảng 112 triệu đồng), bắt đầu buôn bán hoa quả. Quyết định này bị nhiều người cho là liều lĩnh, thậm chí quá mạo hiểm với một người đang ngập trong nợ.

Ảnh Toutiao.

Những ngày đầu, Lý Phỉ xấu hổ đến mức né người quen. Gặp bạn gái cũ ghé mua hàng, anh càng ngại ngùng hơn. Nhưng rồi anh tự nói với mình: đây là tiền kiếm bằng mồ hôi, để nuôi gia đình, chẳng có gì phải cúi đầu.

Ban đầu, Lý Phỉ nghĩ bán trái cây chỉ đơn giản là mua – bán. Thực tế thì không. Anh thiếu kiến thức về nguồn hàng, kho bãi, chỉ dám bán những loại trái cây theo mùa như dưa hấu, không dám nhập hàng “hiếm”. Càng thận trọng, quầy hàng càng vắng khách.

Anh nhận ra: nhiệt tình thôi là chưa đủ. Kinh doanh cần học hỏi liên tục, từ cách bảo quản từng loại quả, cách chọn trái ngon bằng “nhìn – ngửi – hỏi – nếm”, cho tới kỹ năng bán hàng giữa vô số người bán rong khác.

Khó nhất vẫn là giữ chân khách. Lý Phỉ nghĩ ra một cách khá đơn giản: kết bạn WeChat với khách mua, tạo tệp khách quen và nhận giao hàng tận nhà. Mô hình bán trực tiếp kết hợp online giúp lượng khách quay lại tăng rõ rệt, thu nhập hàng tháng ổn định ở mức khoảng 20.000 NDT (hơn 75 triệu đồng).

Sau một năm, anh góp vốn mở cửa hàng trái cây cùng bạn bè, tiếp tục phát triển mô hình bán hàng đa kênh. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, Lý Phỉ chọn “trung thực” làm nguyên tắc kinh doanh: trái cây ngọt thì nói ngọt, chua thì nói chua, khách không hài lòng sẵn sàng hoàn tiền.

Ảnh Toutiao.

Nhờ cách làm này, cửa hàng của anh nhanh chóng có lượng khách ổn định. Đặc biệt, chỉ trong 10 ngày trước Tết năm ngoái, Lý Phỉ thu về 100.000 NDT (khoảng 376 triệu đồng).

Câu chuyện của Lý Phỉ không chỉ là màn “lội ngược dòng” cá nhân, mà còn cho thấy một bài học tài chính rất thực tế: khi đã rơi vào khủng hoảng tiền bạc, lựa chọn quan trọng nhất không phải là làm giàu nhanh, mà là quay về những dòng tiền bền vững, dù nhỏ nhưng chắc, để từng bước thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.

Theo Toutiao