Người mua, bán vàng miếng sẽ bị phạt tiền đến 400 triệu đồng, thậm chí tịch thu vàng nếu có hành vi sau

Nghị định 340/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với hàng loạt mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Trong đó, đối với hoạt động kinh doạnh vàng, Nghị định quy định hình thức phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ, bao gồm: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch.

Trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, hoặc không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật; mức phạt tiền rơi vào khoảng 10 - 20 triệu đồng.

Đối với các cơ sở kinh doanh vàng miếng nếu không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật, mức phạt có thể lên đến 30 - 50 triệu đồng.

Đáng lưu ý, hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực hải quan); hoặc kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng.

Trường hợp thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm, cá nhân và tổ chức cũng phải chịu mức phạt từ 140 đến 180 triệu đồng. Nếu tái phạm hành vi trên nhiều lần, mức phạt sẽ nâng lên ngưỡng 200 - 250 triệu đồng.

Việc thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng nhưng không có giấy phép, mức phạt tiền lên đến 400 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, trong đó có tịch thu số vàng liên quan đến hành vi vi phạm.

Trước các mức xử phạt được nâng cao, người dân cần lưu ý chỉ nên mua, bán vàng miếng tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong giao dịch hằng ngày. Với các giao dịch mua, bán vàng có giá trị trên 20 triệu đồng, cần thanh toán qua tài khoản ngân hàng theo đúng quy định.

Khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu, tuyệt đối không mang theo vàng miếng hay vàng nguyên liệu. Đối với vàng trang sức mỹ nghệ, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo để tránh rủi ro bị xử phạt hoặc tịch thu tài sản.