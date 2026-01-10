Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng

Theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC ở mức 158,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 153,6 - 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây cũng là 2 đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng.

Giá vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng theo giá thế giới.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.510 USD/ounce, tăng 40 USD so với sáng qua. Đây là mốc kỷ lục mới của vàng thế giới. Diễn biến này phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, cùng kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở các thị trường liên quan, sáng nay bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 30,98 triệu đồng/lượng, tương đương 82,6 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 80,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.088 - 26.388 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.