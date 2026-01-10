Chưa đến Tết đã thấy áp lực: Dân văn phòng muốn không tốn tiền thì nhớ điều này

Mùa Tết cận kề, lương thưởng bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn trong các cuộc trò chuyện giờ nghỉ trưa, bảng excel chi tiêu được mở ra thường xuyên hơn cả email công việc, còn ví tiền thì chưa kịp dày đã thấy lo mỏng. Tết chưa đến nhưng áp lực chi tiêu đã gõ cửa từ rất sớm.

Thực tế, Tết không chỉ là chuyện vài mâm cơm, mấy bộ quần áo mới. Đó là quà biếu hai bên nội – ngoại, tiền mừng tuổi, vé xe về quê, họp mặt bạn bè cuối năm, chưa kể đủ loại chi phí phát sinh “không báo trước”. Nếu không chuẩn bị từ sớm, rất nhiều người rơi vào cảnh vừa qua mùng đã thở dài vì tài khoản tụt dốc không phanh. Muốn Tết nhẹ đầu, nhẹ ví hơn, dân văn phòng nên làm sớm 6 việc sau.

1. Chốt nhanh một “ngân sách Tết” rõ ràng

Việc đầu tiên và quan trọng nhất: xác định mình " có thể" chi bao nhiêu cho Tết, chứ không phải " muốn" chi bao nhiêu. Hãy liệt kê các khoản gần như chắc chắn phải tiêu: quà biếu, tiền lì xì, ăn uống, đi lại, mua sắm cá nhân. Sau đó, đặt ra một con số tổng và coi đó là “trần chi tiêu”.

Nghe thì đơn giản nhưng rất nhiều người bỏ qua bước này, để rồi chi theo cảm xúc. Có ngân sách rõ ràng giúp bạn biết khoản nào nên mạnh tay, khoản nào cần tiết chế, tránh cảnh “đầu năm ăn Tết, cuối tháng ăn mì”.

Ảnh Pinterest.

2. Mua sắm Tết từng phần, đừng dồn một lúc

Sai lầm phổ biến của dân văn phòng là để sát Tết mới mua sắm tất cả. Khi đó, giá cả thường cao hơn, tâm lý mua vội khiến chi tiêu dễ “vung tay quá trán”. Thay vào đó, hãy chia nhỏ việc mua sắm từ sớm: quần áo có thể mua trước 1–2 tháng, quà biếu khô có thể canh sale cuối năm, đồ dùng cá nhân thì tranh thủ các đợt giảm giá.

Mua rải rác không chỉ giúp ví bớt đau mà còn giảm áp lực tâm lý khi nhìn một khoản tiền lớn “bốc hơi” trong vài ngày cận Tết.

3. Lập sẵn danh sách quà biếu, tránh mua theo cảm xúc

Quà Tết là khoản chi khiến nhiều người đau đầu nhất. Mua thiếu thì áy náy, mua dư thì xót ví. Cách tốt nhất là lập sẵn danh sách: biếu ai, ngân sách mỗi phần bao nhiêu, ưu tiên chất lượng hay hình thức.

Khi đã có danh sách, bạn sẽ tránh được tình trạng đi siêu thị rồi “tiện tay” mua thêm, hoặc bị cuốn theo các combo trông có vẻ sang nhưng vượt xa dự tính ban đầu.

Ảnh Pinterest.

4. Dành riêng một khoản cho tiền mừng tuổi

Tiền lì xì là nét văn hóa đẹp, nhưng nếu không chuẩn bị trước, đây cũng là khoản khiến nhiều người “toát mồ hôi” đầu năm. Hãy ước lượng số lượng trẻ em, người thân cần mừng tuổi, sau đó chuẩn bị sẵn tiền mới từ sớm.

Việc tách riêng khoản này giúp bạn không bị rút tiền từ các quỹ chi tiêu khác, đồng thời tránh cảm giác lúng túng khi Tết đến mà phong bao vẫn trống trơn.

5. Đừng trông chờ hoàn toàn vào thưởng Tết

Thưởng Tết luôn là ẩn số cho đến phút cuối. Có người thưởng nhiều, có người thưởng ít, thậm chí có nơi không thưởng. Nếu lên kế hoạch chi tiêu dựa hoàn toàn vào tiền thưởng, bạn đang tự đặt mình vào thế bị động.

Cách an toàn hơn là coi thưởng Tết như “phần cộng thêm”. Nếu có thì tốt, không có vẫn không làm xáo trộn kế hoạch tài chính đã chuẩn bị từ trước.

6. Chừa ra một khoản “hậu Tết”

Rất nhiều người dồn hết tiền cho mấy ngày Tết mà quên mất cuộc sống vẫn tiếp diễn sau mùng. Tiền thuê nhà, sinh hoạt, ăn uống sau Tết vẫn cần được đảm bảo. Vì vậy, trước khi chi mạnh tay, hãy chừa lại một khoản đủ dùng cho ít nhất 1–2 tháng đầu năm.

Khoản “hậu Tết” này chính là tấm đệm an toàn giúp bạn bước vào năm mới nhẹ nhàng hơn, không phải vừa đi làm lại đã căng thẳng vì tiền.

Ảnh Pinterest.

Tết vốn là dịp để nghỉ ngơi và tận hưởng, không phải là cuộc đua chi tiêu. Chuẩn bị sớm, chi tiêu có kế hoạch không khiến Tết bớt vui, mà ngược lại còn giúp dân văn phòng tận hưởng trọn vẹn hơn – không áp lực, không lo lắng, và cũng không phải trả giá bằng những tháng ngày thắt lưng buộc bụng sau đó.