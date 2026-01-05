Đi làm cả năm, không biếu bố mẹ được 10 triệu tiêu Tết là thất bại?

“Đi làm cả năm, không biếu nổi bố mẹ 10 triệu có phải là thất bại không?”.

Có lẽ đây là nỗi băn khoăn của không ít người trong những ngày này, khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Dù không phải ai cũng nói ra, nhưng cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, câu hỏi này lại quay mòng mòng trong đầu, như một thước đo vô hình mà chúng ta dùng để tự soi xét, đôi khi là phán xét bản thân.

Vì sao lại là 10 triệu, mà không phải 5 triệu hay 20 triệu? Thực ra, đó chỉ là một con số mang tính biểu tượng cho kỳ vọng đi làm rồi thì phải có tiền, và Tết là cơ hội để chứng minh mình ổn định tài chính qua việc biếu Tết, mừng tuổi bố mẹ. Từ những câu chuyện nghe được ngoài quán cà phê, trên mạng xã hội, đến những so sánh vô tình trong mâm cơm họ hàng, con số ấy dần trở thành một chuẩn mực ngầm. Ai đạt được thì được xem là ổn, ai không đạt thì tự gắn cho mình nhãn “vẫn còn lông bông lắm”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Không ít người thu nhập chưa cao, phải tự lo tiền nhà, tiền ăn, tiền học thêm, tiền dự phòng rủi ro. Cuối tháng còn dư được vài triệu đã là nỗ lực lớn. Vậy nếu đi làm cả năm mà không để dành nổi 10 triệu biếu Tết bố mẹ, là thất bại, là vô trách nhiệm?

Câu trả lời thực ra phụ thuộc vào thái độ sống trước đó của mỗi người. Nếu cả năm qua, bạn chi tiêu buông thả, không có kế hoạch nên luôn hết tiền, rõ ràng, cần xem lại chính mình. Còn nếu đã cố gắng làm việc, kiểm soát chi tiêu, học hỏi để cải thiện thu nhập mà vẫn chưa dư dả, thì đó không phải là thất bại - chỉ đơn giản là một giai đoạn chuyển tiếp mà hầu như ai cũng phải đi qua.

Và một năm không nên được nhìn nhận, đánh giá chỉ bằng “khoản biếu Tết bố mẹ”, mà còn là mình đã tự lập được hơn chưa, đã bớt phụ thuộc vào gia đình chưa, đã có ý thức xây dựng tương lai dài hạn chưa?...

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Một câu hỏi khác đáng đặt ra là: mục tiêu cuối cùng của việc đi làm là gì? Là để mỗi năm gửi về nhà một khoản tiền cố định, hay là để xây dựng một nền tảng đủ vững, để khi bố mẹ cần, mình có thể lo được những việc quan trọng hơn? Có những năm, Tết không biếu bố mẹ được nhiều, nhưng vài năm sau có thể hỗ trợ bố mẹ khi ốm đau, sửa nhà...

Cũng cần nói thêm rằng, biếu tiền cho bố mẹ là điều rất đáng trân trọng. Nhưng biếu trong khả năng khác hoàn toàn với biếu bằng sự gồng mình. Khi bản thân còn chưa vững, việc cố rút ra một khoản lớn chỉ để chứng minh điều gì đó có thể mang lại cảm giác yên tâm nhất thời, nhưng đổi lại là áp lực kéo dài phía sau. Và đôi khi, chính bố mẹ lại là người không mong con phải như vậy.

Sau cùng, có lẽ thay vì hỏi “mình có biếu được bố mẹ 10 triệu không”, câu hỏi nên là “năm nay mình đã sống có trách nhiệm hơn với chính mình chưa”. Nếu câu trả lời là có, thì dù số tiền biếu Tết chưa như kỳ vọng, bạn cũng không phải là người thất bại. Bởi một người đang đi đúng hướng, dù chậm, sớm muộn cũng sẽ có ngày lo được cho bản thân, cho gia đình.