“Nhà này năm nay ăn Tết gọn thế?”: Một câu nói của họ hàng khiến tôi thay đổi luôn lập tức cách tiêu tiền

Tết 2025, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi quyết định ăn Tết gọn hơn: ít món hơn, ít mua sắm hơn, không bày biện cho “bằng người ta”. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ. Nhưng rõ ràng, đủ với mình không có nghĩa là đủ với họ hàng.

Một câu nói rất nhẹ – nhưng đủ khiến người trong cuộc nặng đầu

“Nhà này năm nay ăn Tết gọn thế?”.

Không ai chờ tôi trả lời. Câu chuyện lập tức rẽ sang chuyện nhà khác sắm sửa ra sao, mua được gì, mâm cao thế nào. Tôi ngồi đó, vừa cười cho qua, vừa thấy một cảm giác quen thuộc: áp lực phải chứng minh rằng nhà mình không thiếu tiền.

Nếu là những năm trước, có lẽ tôi đã lặng lẽ ghi nhớ câu nói đó và tự nhủ: Tết năm sau phải làm cho ra Tết hơn.

Nhưng Tết 2025 thì khác. Vì đây là cái Tết đầu tiên tôi ngồi xuống và cộng lại toàn bộ chi tiêu.

Khi nhìn vào con số, tôi hiểu mình từng tiêu tiền sai ở đâu

Sau Tết khoảng một tuần, tôi mở lại file ghi chép chi tiêu. Không phải để than vãn, mà để hiểu thật sự tiền đã đi đâu.

BẢNG CHI TIÊU TẾT 2025 (GIA ĐÌNH 4 NGƯỜI)

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú Thực phẩm Tết 8.200.000 Mua dư, bỏ lại nhiều Quà biếu hai bên 6.500.000 Có phần “để đẹp mặt” Lì xì 4.000.000 Phát sinh ngoài dự tính Trang trí – dọn dẹp 3.200.000 Mua mới nhiều đồ không cần Quần áo Tết 4.800.000 Mặc đúng vài ngày Đi lại – phát sinh 2.500.000 Không kiểm soát Tổng cộng 29.200.000 Vượt xa dự tính ban đầu

Nhìn bảng này, tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ: Phần lớn tiền Tết của tôi không dùng để phục vụ gia đình, mà để “tránh bị đánh giá”.

Sau Tết 2025, tôi tự đặt ra một nguyên tắc rất rõ: Tết 2026 không được ảnh hưởng đến dòng tiền 3 tháng đầu năm. Tôi không đặt mục tiêu chi ít, mà đặt mục tiêu chi có trần – có kiểm soát – không phát sinh ngoài dự kiến.

BẢNG DỰ KIẾN CHI TIÊU TẾT 2026 (GIA ĐÌNH 4 NGƯỜI)

Khoản chi Dự kiến (VNĐ) Cách tôi kiểm soát Thực phẩm Tết (ăn uống 7–10 ngày) 5.000.000 Lên thực đơn trước, không trữ đầy tủ Quà biếu hai bên nội – ngoại 4.000.000 Quà gọn, thiết thực, không chạy đua Lì xì 3.000.000 Chia sẵn phong bao từ đầu Dọn dẹp – trang trí nhà cửa 1.500.000 Tận dụng đồ cũ, không mua theo trend Mua sắm Tết cho gia đình 2.500.000 Chỉ mua món dùng sau Tết Đi lại – hiếu hỉ – phát sinh 2.000.000 Có trần, không “vung tay” Quỹ đệm sau Tết 2.000.000 Không đụng vào trước mùng TỔNG CỘNG 20.000.000 Không vượt

Nguyên tắc cứng: Tổng chi Tết ≤ 1 tháng thu nhập thực nhận của gia đình.

Tôi từng tiêu tiền để né ánh nhìn của người khác

Tôi mua thêm vài món cho mâm cỗ không phải vì nhà thiếu ăn. Tôi chọn quà biếu nhỉnh hơn không phải vì muốn, mà vì sợ so sánh. Tôi lì xì quá tay không phải vì dư dả, mà vì ngại mang tiếng.

Câu nói của họ hàng hôm mùng 2 Tết không phải là nguyên nhân khiến tôi thay đổi. Nó chỉ là giọt nước cuối cùng, làm lộ ra một thói quen chi tiêu sai mà tôi đã duy trì nhiều năm.

Sau Tết 2025, tôi đổi cách nhìn về tiền

Điều khiến tôi tỉnh ra không phải là bị chê. Mà là một thực tế rất thẳng thắn: Sau Tết, chỉ gia đình tôi là người gánh toàn bộ hệ quả tài chính.

- Họ hàng không giúp tôi trả khoản chi phát sinh

- Không ai chịu trách nhiệm cho việc tôi phải thắt chặt chi tiêu tháng sau

- Cũng không ai nhớ mâm cỗ nhà tôi có bao nhiêu món

Vậy thì tại sao tôi phải tiêu tiền để làm vừa lòng họ?

Bài học tài chính lớn nhất tôi rút ra từ Tết 2025

Tết 2025 dạy tôi một bài học rất rõ ràng:

Chi tiêu không có kế hoạch là cách nhanh nhất để tự làm khó mình – dù thu nhập không hề thấp.

Từ đó, tôi thay đổi 3 điều:

1. Lập ngân sách Tết từ đầu, không để cảm xúc dẫn dắt

2. Xác định rõ chi cho gia đình trước – hình ảnh sau

3. Chấp nhận bị đánh giá, miễn là tài chính sau Tết không chao đảo

Nhìn lại, tôi biết ơn câu nói đó

Giờ đây, khi nghĩ lại câu: “Nhà này năm nay ăn Tết gọn thế?”, tôi không còn thấy khó chịu nữa.

Ngược lại, tôi thấy biết ơn. Vì chính khoảnh khắc đó khiến tôi dừng lại, nhìn thẳng vào cách mình tiêu tiền, và chọn ưu tiên sự ổn định tài chính thay vì sĩ diện ngắn hạn.

Tết không cần phải hoành tráng. Tết chỉ cần đủ ấm, và sau Tết không phải lo trả giá cho vài ngày “cho bằng người ta”.