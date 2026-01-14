Khổ tâm của dân văn phòng: Công việc, deadlines là ưu tiên số 1, còn mình thì ở đâu?

Những ngày này - khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, có lẽ vừa là niềm vui, vì sắp có thưởng Tết, lương tháng 13 nhưng cũng vừa là nỗi "ám ảnh" vì deadlines.

Trong năm bận 1 thì cuối năm bận 10, chuyện này chắc chẳng còn lạ gì nữa, nhưng quen rồi không đồng nghĩa với "bớt mệt". Thế nên cũng chẳng lạ gì khi câu cửa miệng lúc này là: "Làm gì có thời gian…".

Quanh năm lu bu, đầu tắt mặt tối để rồi burn-out

Một ngày điển hình của "thế hệ đa nhiệm" thường bắt đầu trong trạng thái "sao mệt thế nhỉ?". Ra khỏi nhà là một cuộc chạy đua: chạy cho kịp nghe 3 từ "Xin cảm ơn" khô khốc từ máy chấm công. Đến trưa thì chỉ kịp ăn chứ có khi chẳng kịp nghỉ. Chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn sau quãng đường tắc nghẹt từ công ty về nhà lúc tan tầm, lại chỉ kịp tắm gội, ăn uống qua loa rồi… lao vào làm tiếp.

Ngày này qua ngày khác, lịch sinh hoạt ấy lặp lại một cách đều đặn đến mức dường như chúng ta đã coi thế là bình thường và mình thì vẫn "ổn": vẫn đi làm, vẫn hoàn thành việc, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn họp hành, vẫn có thu nhập đều.

Nhưng sau tất cả, như vậy mình có ổn thật không? Cả nghìn ngày lu bu dồn dập, rồi đến lúc cơ thể lẫn tinh thần đều rệu rã đến mức không thể phủ nhận thêm nữa. Mỗi sáng tỉnh dậy, cảm giác không phải là khoan khoái đón ngày mới, mà lại là: "Có nhất thiết phải đi làm không?".

Và có thể phải đến khi câu hỏi ấy lặp lại cả trăm ngày, chúng ta mới chịu thừa nhận: Mình đã bỏ bê bản thân quá lâu rồi.

Chăm mình thực ra không tốn nhiều thời gian đến thế!

Chăm sóc bản thân, hướng đến sự cân bằng - hay như nhiều người thường nói là "work-life balance" không phải là việc 1 năm làm 1 lần, hay vài năm 1 lần, mà là việc phải làm thường xuyên: Hàng ngày, hàng tuần.

Điều đó hẳn là ai cũng biết. Vấn đề cũng không phải là chúng ta không muốn chăm mình, mà do niềm tin có phần hơi sai: Chăm sóc bản thân tốn thời gian, trong khi đang bao việc và việc nào cũng gấp. Nhưng thực tế, chăm mình đúng cách đôi khi chỉ cần những điều rất nhỏ.

1 - Tự quy ước với bản thân: "Mỗi ngày 2 tiếng ném deadlines ra khỏi đầu"

So với 24 tiếng/ngày, 2 tiếng "me-time" rõ ràng không đáng là bao. Vấn đề là mình có dám giữ trọn 2 tiếng ấy cho bản thân hay không. 2 tiếng đó có thể dành để tập thể dục, đọc vài trang sách, nấu một bữa tử tế, chơi một môn thể thao yêu thích, hay đơn giản là ngồi nói chuyện với người mình quan tâm.

Quan trọng nhất là trong 2 tiếng ấy, công việc không được quyền chen vào. Không lén xem thông báo, không "trả lời nhanh cái này cho xong", không để hàng chục group chat công việc và hàng trăm thông báo kéo mình trở lại guồng quay cũ.

Khi 2 tiếng "me-time" cứ bị xé lẻ như vậy, tinh thần sẽ không bao giờ được nghỉ thật sự. Giữ được 2 tiếng trọn vẹn mỗi ngày, lâu dần, bạn sẽ thấy mình ít mệt hơn, tập trung tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn, chứ không hề chậm lại.

2 - Chỉ cần 2 phút để 2 năm, thậm chí 20 năm tới bớt bấp bênh

Bên cạnh sức khỏe tinh thần và thể chất, sức khỏe tài chính cũng là điều cần và nên được chăm sóc, ấy vậy mà nhiều người lại quên. Mà việc chăm sóc sức khỏe tài chính cũng không tốn nhiều thời gian, công sức hay tiền bạc: 2 phút cho sự yên tâm - nhanh hơn cả pha cà phê sáng.

Với Bảo hiểm Sức khỏe+ của Chubb Life trên MoMo, bạn có thể tự mua một gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chỉ trong 2 phút, không cần tư vấn viên, không cần giấy tờ rườm rà. Chi phí trung bình chỉ từ 5.000 đồng/ngày (mức phí bình quân cho nhóm tuổi trẻ nhất) - chưa bằng ly cà phê sáng, nhưng lại giúp chi trả 100% chi phí điều trị thực tế nếu chẳng may gặp bệnh hiểm nghèo.

Quá trình thanh toán linh hoạt theo tháng hoặc theo năm, bảo vệ 37 bệnh lý nghiêm trọng, với quyền lợi chi trả lên đến 5 tỷ đồng/năm.

2 phút, có thể chỉ đủ để pha 1 ly cà phê, hoặc 1 lượt chờ thang máy, nhưng cũng có thể là lựa chọn để mình của năm tới, năm sau hoặc những năm sau nữa, thêm phần yên tâm, chủ động trong cuộc sống. Đáng chứ!