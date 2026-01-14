365 Ngày Nhìn Lại: VPBank NEO biến “chân dung” tài chính thành gợi ý sống thịnh vượng

Khi tài chính cũng có "chân dung" riêng

Vừa xuất hiện trên VPBank NEO, tính năng tổng kết "365 Ngày Nhìn Lại" không đơn thuần là một bản thống kê chi tiêu hay số dư. Đó là một câu chuyện được kể bằng dữ liệu, được cá nhân hóa đến từng người dùng, tái hiện trọn vẹn bức tranh tài chính của bạn trong suốt năm 2025.

Chỉ với vài thao tác đơn giản - cập nhật ứng dụng VPBank NEO lên phiên bản mới nhất, đăng nhập và chọn icon "365 Ngày Nhìn Lại" ngay trên trang chủ - người dùng lập tức bước vào hành trình khám phá chính mình. Mỗi màn hình mở ra là một lát cắt thú vị, bạn được nhìn vào tổng kết xếp hạng tài sản của mình đã tích lũy, đã được tặng bao nhiêu điểm thưởng dựa trên gắn kết với ngân hàng, bạn có phong thái chi tiêu và giao dịch năng động hiện đại như một công dân số xuất sắc hay là tân binh nhanh nhạy. Thêm vào đó, bạn nhìn lại tổng thời gian gắn bó với ngân hàng và sự gắn bó đó không chỉ về tài chính mà thói quen rèn luyện sức khỏe và lối sống.

"Tính năng ‘365 Ngày Nhìn Lại’ trên VPBank NEO không chỉ tổng kết một năm tài chính, mà còn khắc họa ‘Chân dung tài chính’ của bạn – nơi dữ liệu được thổi hồn, biến thành những định danh đầy biểu tượng, phản ánh hành trình trưởng thành và phong cách sống của bạn."

Trên trang cá nhân, anh Phạm Xuân (Hà Nội) bật cười khi tính năng tổng kết "365 Ngày Nhìn Lại" gọi tên mình trong Top 10% khách hàng chi tiêu thông thái. Anh Xuân chia sẻ rằng năm 2025 của anh được "đánh dấu" bằng hàng chục đợt sale lớn nhỏ, từ mua sắm online, đặt vé máy bay cho những chuyến đi ngắn ngày, đến những bữa ăn cuối tuần cùng bạn bè.

Ở góc độ khác, nhiều người dùng lại tìm thấy chính mình trong hình ảnh "Bậc thầy số hóa". Thanh Hằng (38 tuổi), nữ nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ rằng chị khá bất ngờ khi cả năm gần như không sử dụng tiền mặt, mọi khoản thanh toán - từ cà phê buổi sáng, tiền điện nước đến đặt xe, mua sắm - đều gói gọn trong VPBank NEO. "Nhìn lại mới thấy mình đã quen với một nhịp sống gọn gàng và nhẹ đầu hơn rất nhiều", chị viết. Tính năng "365 Ngày Nhìn Lại" với chị, giống như một lời xác nhận cho phong cách sống thông minh - nơi tài chính được quản lý trật tự, không ồn ào nhưng hiệu quả.

Cũng có không ít người dùng cảm thấy bất ngờ khi có công cụ sinh lời giúp tích lũy hiệu quả trong năm 2025 và biết làm những việc tiếp theo trong 2026 để tài sản sinh sôi. Nhìn lại để thấy thực sự là tích tiểu thành đại, một thói quen nhỏ có thể giúp hình thành cột mốc lớn để quản lý tài chính thông minh và hiệu quả hơn.

Tính năng "365 Ngày Nhìn Lại" đưa ra những gợi mở về chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư theo đúng chân dung của từng khách hàng.

VPBank NEO biến dữ liệu tài chính thành gợi ý hữu ích cho khách hàng

Điều khiến tính năng tổng kết "365 Ngày Nhìn Lại" của VPBank NEO trở nên "gây nghiện" chính là khả năng cá nhân hóa, vẽ lại chân dung cho mỗi khách hàng. Mỗi chân dung tài chính là một bản sắc riêng, đủ thú vị để người dùng muốn chia sẻ lên mạng xã hội - không phải để khoe con số, mà để khẳng định phong cách tiêu dùng cá nhân. Những bài đăng "365 Ngày Nhìn Lại" xuất hiện dày đặc cuối năm, như một cách rất hiện đại để nói: "Đây là tôi của 2025."

Ở tầng sâu hơn, tính năng tổng kết "365 Ngày Nhìn Lại" không chỉ giúp người dùng nhìn lại, mà còn gợi mở cho những quyết định phía trước. Khi hiểu rõ mình đã chi tiêu ra sao, tiết kiệm thế nào, đâu là thói quen tốt cần duy trì, đâu là điểm có thể tối ưu, người dùng có cơ sở rõ ràng hơn để bước vào năm mới với một chiến lược tài chính chủ động.

Đó cũng là triết lý mà VPBank NEO theo đuổi: Ngân hàng số không chỉ phục vụ giao dịch, mà đồng hành cùng 13 triệu người dùng trong hành trình sống thịnh vượng, sống thông minh, sống có kế hoạch và sống theo cách của riêng mình.

VPBank NEO đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính của khách hàng trên hệ sinh thái duy nhất.

Ra đời từ những ngày đầu của làn sóng ngân hàng số tại Việt Nam, VPBank NEO từng bước trở thành ứng dụng được tin dùng nhất trên thị trường. Không chỉ là một ứng dụng giao dịch, VPBank NEO được định hình như một nền tảng tài chính số toàn diện với hàng trăm tính năng, dịch vụ nơi mọi nhu cầu quản lý tài chính của người dùng đều có thể được đáp ứng trọn vẹn trên một hệ sinh thái duy nhất.

Giá trị cốt lõi của VPBank NEO không nằm ở số lượng tính năng, mà ở cách công nghệ được triển khai để phục vụ con người. Trong suốt thời gian qua, VPBank đã đồng hành và "lướt cùng nhịp sống" của đa dạng nhóm khách hàng với hệ sinh thái tiện ích tài chính - tiêu dùng toàn diện: từ thanh toán, chi tiêu nhanh chóng - thuận tiện; các công cụ tiết kiệm, tích lũy, đầu tư thông minh, số hóa như tiết kiệm online, bộ đôi sinh lời Super Thịnh Vượng, Super Sinh Lời Premier; đến các kênh đầu tư hiện đại như chứng chỉ quỹ, chứng khoán. Bên cạnh đó là hệ thống ưu đãi tích điểm, hoàn tiền khi mua sắm online, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phong cách sống như NEO Health, Bankrista - tất cả được tích hợp liền mạch trên một ứng dụng ngân hàng duy nhất.

Giá trị cốt lõi này được xây dựng trên nền tảng công nghệ số hiện đại, kiến trúc mở và khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng hàng triệu giao dịch mỗi ngày với độ ổn định và tốc độ cao. VPBank NEO áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến như xác thực đa lớp, sinh trắc học, mã hóa dữ liệu đầu cuối, cùng hệ thống giám sát gian lận theo thời gian thực, giúp khách hàng an tâm trong mọi giao dịch số. Song song đó là khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái đối tác rộng lớn, cho phép cá nhân hóa trải nghiệm tài chính - tiêu dùng một cách liền mạch và xuyên suốt.

Đặc biệt, định hướng liên tục đổi mới dựa trên dữ liệu, AI và các công nghệ tiên tiến giúp VPBank NEO thấu hiểu hành vi, nhu cầu và vòng đời tài chính của từng khách hàng, từ đó đưa ra gợi ý, khuyến nghị và hành trình trải nghiệm được "may đo" theo từng cá nhân. Tính năng "365 ngày nhìn lại" chính là minh chứng sinh động cho triết lý lấy khách hàng làm trung tâm: nơi những câu chuyện tài chính không còn khô khan, đủ chân thực để mỉm cười, đủ tinh tế để suy ngẫm và gợi mở những lựa chọn tài chính tốt hơn cho năm 2026 của mỗi người.