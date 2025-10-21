Giới trẻ ở tiệm vàng đông hơn shop quần áo hay bất cứ khu mua sắm nào

Giữa những bất ổn kinh tế và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, có một hình ảnh "không tưởng" đang dần trở nên phổ biến ở Trung Quốc: Người trẻ rủ nhau đổ xô đi mua vàng. Thậm chí, số lượng người trẻ đeo túi tote, balo đến tiệm vàng còn đông hơn các cửa hàng thời trang hay bất cứ khu mua sắm nào.

Gen Z xứ Trung đã và đang coi việc mua vàng là cách giữ tiền an toàn và hiệu quả nhất, không ít người còn coi mua vàng là nếp sống và chẳng ngại dùng từ "nghiện" để miêu tả thói quen tích sản này.

Wang Heying (26 tuổi) hiện đang ở Thẩm Dương và sẽ kết hôn vào cuối năm nay, chính là một trong số những người trẻ "nghiện" mua vàng như vậy. Cô cho biết trung bình mỗi tháng sẽ dành ít nhất 2.000 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng) để mua vàng. Việc đầu tiên mà Wang làm vào ngày nhận lương chính là lao tới tiệm vàng.

Hũ vàng của Wang Heying

"Cũng giống như gửi tiết kiệm thôi, nhưng giờ là mua vàng" .

Wang nói và tiết lộ loại vàng cô thường hay mua là những "hạt đậu vàng". Vì muốn mua vàng hàng tháng nhưng ngân sách lại không đủ để mua vàng theo chỉ, nên "hạt đậu vàng" trở thành thứ vừa túi tiền, vừa mục tiêu nhất với Wang.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu hay Douyin, hashtag "tôi đã mua viên vàng thứ 100" thu hút hàng triệu lượt xem, với những bức ảnh khoe lọ vàng nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn trang điểm.

Một cô gái ở Thượng Hải chia sẻ với China Daily rằng cô mua vàng mỗi tháng như một hình thức "tiết kiệm có hình dạng". Cứ mỗi lần nhìn thấy những viên vàng lấp lánh trong lọ thủy tinh, cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới một tương lai an toàn hơn, ít nhất là trong tâm trí.

Những số thống kê cũng phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy đầu tư - tích sản của giới trẻ. Theo báo cáo của Hiệp hội Vàng Trung Quốc và các khảo sát ngành, tổng tiêu thụ vàng trong nước gần đạt 1.090 tấn vào năm 2023, tăng khoảng 8,78% so với cùng kỳ; đáng chú ý là người mua vàng trong độ tuổi 25-34 tuổi đã tăng vọt từ 16% lên 59% trong cơ cấu người tiêu dùng vàng năm 2023, trở thành lực lượng chính trong thị trường vàng tiêu thụ nội địa.

Những con số này cho thấy việc người trẻ bắt đầu mua vàng và ngày càng "trung thành" với việc mua vàng, không còn là câu chuyện của 1 nhóm nhỏ, mà là thay đổi hành vi có quy mô quốc gia.

Vì sao giới trẻ Trung Quốc "nghiện" mua vàng?

Lý do không chỉ nằm ở yếu tố văn hóa mà còn gắn chặt với bối cảnh kinh tế hiện tại.

Với những bất ổn của thị trường bất động sản và biến động trên thị trường chứng khoán, nhiều người trẻ không còn mặn mà với các kênh đầu tư truyền thống, vì hoặc là sợ "mất trắng", hoặc đơn giản hơn là không đủ vốn. Họ tìm đến vàng như một "nơi trú ẩn" để bảo toàn giá trị, bởi vàng được xem là tài sản vật chất dễ cất giữ, dễ giao dịch và có lịch sử giữ giá dài hạn.

Ảnh minh họa

Mặc dù chưa có nghiên cứu hay cuộc khảo sát cụ thể nào, nhưng nhiều người phỏng đoán rằng sự xuất hiện của "hạt đậu vàng" chính là một trong những yếu tố then chốt, khiến giới trẻ bén duyên và trung thành với hành trình mua vàng tích sản.

Những viên vàng với kích thước tương tương 1 hạt đậu, nặng khoảng 1 gram, thường được bán trong lọ thủy tinh nhỏ và có giá khoảng 600 tệ mỗi viên (khoảng 2,2 triệu đồng), đã trở thành biểu tượng cho cách mua vàng kiểu mới. So với việc gom tiền trong khoảng thời gian dài để mua được một thỏi vàng lớn, mua từng hạt nhỏ phù hợp với thu nhập của đa số người trẻ.

Mỗi viên vàng nhỏ tượng trưng cho một tháng nỗ lực, một phần tiền tiết kiệm được giữ lại cho tương lai. Việc làm đầy hũ vàng qua mỗi tháng khiến họ cảm thấy mình đang kiểm soát được tài chính, đang làm điều gì đó có ý nghĩa. Nhiều người thậm chí ví von rằng mỗi viên vàng là một viên gạch để xây lên ngôi nhà của chính mình trong tương lai.

Mặc dù thói quen tích sản là tín hiệu đáng mừng, nhưng với xu hướng mua hạt đậu vàng, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về phí bảo quản, phí chế tác và khoản chênh lệch giá khi bán lại.