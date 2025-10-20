Bảng chi tiêu của vợ chồng thu nhập 14 triệu, nuôi 1 con

14 triệu/tháng là mức ngân sách có thể tạm coi là “thoải mái” với người còn độc thân, không phải chăm lo cho ai khác ngoài chính mình. Nhưng với 1 cặp vợ chồng, câu chuyện sẽ rất khác. Và đương nhiên nếu còn đang nuôi con nhỏ, thì 14 triệu/tháng sẽ trở thành vấn đề khá nan giải.

Tâm sự của cô vợ dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Tháng nào cũng “âm” tiền

Trong bài chia sẻ của mình, cô vợ cho biết hiện gia đình chỉ có 1 nguồn thu nhập từ lương của chồng, là 14 triệu/tháng, vì cô đang ở nhà chăm con nhỏ nên chưa kiếm được tiền. Vấn đề chi tiêu khiến cô căng thẳng vì tháng nào cũng thiếu tiền, như tháng 9 thì tổng chi là 21,5 triệu đồng. Còn tháng 10 - như cô chia sẻ thì 15 ngày đầu tháng đã chi hết 12,6 triệu.

Bức ảnh chi tiêu trong nửa đầu tháng 10 của gia đình cô

“Em xin chia sẻ chi tiêu nửa tháng 10 của nhà em. Em cũng cố bớt tiêu nhưng mới nửa tháng đã gần hết lương, không biết đến cuối tháng thì còn tăng lên chừng nào. Giờ em chỉ cần đừng tiêu âm vào tiền tiết kiệm thôi chứ cũng không dám mơ tiết kiệm được nữa, tháng trước lương có 14 triệu mà tiêu 21,5 triệu…

Hiện giờ cả nhà chỉ trông vào mỗi lương chồng, em cũng tính làm thêm hay kinh doanh buôn bán gì đó, nhưng bản thân em chưa có kinh nghiệm gì nên cũng lo… Mong anh chị cho em lời khuyên làm sao 2 vợ chồng và 1 con nhỏ tiêu đủ trong 14 triệu với ạ” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình: 14 triệu cho 2 người lớn, 1 trẻ con thì đúng là hơi khó nhưng không phải là không có cách co kéo để vừa đủ. Vấn đề chỉ là cần soi kỹ lại từng khoản chi, chứ chỉ nhìn vào tổng chi từng hạng mục thì khó mà biết được khoản nào nên giảm, khoản nào nên cắt hẳn.

“Nhà bạn không phải đi thuê nhà thì coi như cũng đỡ được 1 khoản lớn rồi. Không biết bé mấy tuổi, nhìn bảng tổng kết kia thì cũng khó nói. Ngân sách 14 triệu/tháng thì tính ra mỗi ngày được tiêu khoảng 466k, cứ thế mà tính ra để xem nên cắt khoản nào thôi. Dịch vụ tiện ích kia hơi nhiều” - Một người gợi ý hướng giải quyết.

“Giáo dục là tiền học của con hả bạn? 1 tháng 3,5 triệu là bằng 25% thu nhập của bố mẹ rồi, mình thấy vậy hơi nhiều. Rồi phát sinh, mua sắm, tiện ích dịch vụ cũng nhiều quá. Đang chưa dư dả thì cái gì phải thực sự cần, không mua không sống được thì mới mua” - Một người thẳng thắn.

“Thôi chưa có kinh nghiệm thì tốt nhất đừng kinh doanh tầm này mom ạ, có khi lại mất trắng cả vốn đấy. Nếu con đi học rồi thì mom xin đi làm thuê đi chứ sao lại ở nhà nhỉ?” - Một người vừa khuyên vừa thắc mắc.

Làm sao để cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm được tiền?

1. Hiểu rõ dòng tiền của bản thân

Muốn cắt giảm chi tiêu, trước hết phải biết tiền của mình đang đi đâu. Nhiều người than không tiết kiệm nổi, nhưng khi hỏi đến khoản chi hàng ngày thì lại mơ hồ. Việc ghi chép lại thu nhập và chi tiêu giúp mỗi người nhìn rõ bức tranh tài chính, nhận ra những khoản “rò rỉ” không cần thiết.

Ảnh minh họa

Chỉ khi đã hiểu rõ dòng tiền của mình, mới có cơ sở để điều chỉnh chi tiêu một cách hiệu quả và bền vững.

2. Phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn

Một trong những nguyên tắc quan trọng để cắt giảm chi tiêu là học cách phân biệt giữa “cần” và “muốn”.

Cái “cần” giúp duy trì cuộc sống, còn cái “muốn” thường là do cảm xúc nhất thời thúc đẩy. Nhiều người dễ rơi vào bẫy tiêu dùng khi thấy người khác có, mình cũng muốn sở hữu, dù thực tế không thật sự cần. Khi đứng trước mỗi quyết định mua sắm, hãy tự hỏi: “Nếu không mua, cuộc sống của mình có bị ảnh hưởng không?”.

Nếu câu trả lời là “không”, đó là lúc nên giữ lại tiền thay vì tiêu tiền. Việc kiểm soát ham muốn mua sắm giúp bạn không bị cuốn vào vòng xoáy tiêu tiền vô thức, từ đó tiết kiệm được một khoản đáng kể.

3. Thiết lập thói quen chi tiêu thông minh

Cắt giảm chi tiêu không có nghĩa là sống kham khổ, mà là chi tiêu có chiến lược. Hãy tập thói quen lên kế hoạch mua sắm, so sánh giá trước khi mua và tận dụng khuyến mãi đúng lúc. Đừng mua sắm chỉ vì “nó rẻ”, vì “người khác cũng mua”. Bởi thứ người khác cần chưa chắc đã là thứ mình cần, hợp với mình. Mua theo đám đông cuối cùng chỉ khiến bản thân kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần.