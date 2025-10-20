Bức ảnh trị giá gần 5 cây vàng

Trong những đợt giá vàng biến động mạnh và thất thường, chúng ta lại bắt gặp những lời thở than tâm sự chuyện "mất ăn mất ngủ" vì giá vàng. Không ít người cầm tiền hoặc cầm vàng trong tay mà đứng ngồi không yên, cứ lo ngay ngáy. Nhưng cùng thời điểm đó, cũng không ít người vẫn "khỏe re" chẳng lo nghĩ, cũng chẳng quá bận tâm với diễn biến giá vàng.

Điều tạo ra sự khác biệt này là gì? Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây sẽ phần nào cho bạn câu trả lời.

"Có tiền thì nên mua vàng, mua xong đừng xem giá là được"

Trong bài đăng của mình, cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm: Mua vàng là để tích sản chứ không phải để "lướt" trong ngắn hạn, ngày 1 ngày 2. Thế nên có tiền nhàn rỗi thì cứ mua, và mua xong thì mặc kệ giá vàng, đừng chăm chăm canh giá rồi nhẩm tính lời lỗ là sẽ được "nhẹ đầu". Đồng thời, cô cũng chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân sau khoảng thời gian cần mẫn mua vàng tích sản.

Bức ảnh quá trình mua vàng của cô

"Quan điểm cá nhân của em: Vàng không phải là kênh lướt sóng, có tiền hãy cứ mua vàng, tháng nào dư tiền là mua luôn tháng đó, không cần quan tâm giá, vì mua đều như vậy chúng ra sẽ bình hoà được giá.

Đã xác định mua vàng thì chỉ nên mua khi đó là tiền nhàn rỗi, chưa có dự định dùng đến trong vòng 1 năm. Tiền nhàn rỗi nhiều thì mua đất sau có tài sản cho con, còn ít thì mua vàng.

Bản thân em đợt tháng 8 năm ngoái cũng "đu đỉnh" 1 cây vàng giá 89 triệu, thời gian sau thì giá vàng giảm xuống còn có gần 82 triệu, lúc ấy quả thực cũng mất ăn mất ngủ. Nhưng xong em nghĩ kệ thôi, chẳng sao vì đỉnh hôm nay có thể là đáy của ngày nào đó trong tương lai. Cứ mua, cứ giữ đến giờ lại thấy chốt mua 1 cây vàng lúc đó là hợp lý chứ có phải không đâu.

Thế nên là có tiền nhàn rỗi thì cứ mua vàng, mua xong đừng xem giá là được" - Cô viết.

Thành quả của sự kiên trì tích sản

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người xin vía, nhiều người cảm thán và đồng tình với quan điểm mua vàng là phải giữ vàng, nếu xác định không giữ được thì tốt nhất không mua. Thế cho bản thân đỡ mệt.

"Đúng rồi, xác định giữ vàng thì hẵng mua. Chẳng cần nhìn giai đoạn 10-15 năm, cứ so thời điểm này năm ngoái với bây giờ là hiểu tại sao nên giữ vàng" - Một người bày tỏ.

"Vợ chồng mình cũng thế, mua vàng suốt xong đợt tháng 6 vừa rồi bán hết đi để lấy tiền mua nhà ở TP.HCM, cũng chẳng rõ cụ thể lãi bao nhiêu vì mình không ghi chép từng lần mua như bạn, nhưng nếu không mua vàng thì chắc khó mua nhà nổi. Vàng mà lướt sóng chỉ có lỗ thôi, có vàng giữ vàng bao giờ đủ thì bán vàng mua đất. Thế cho lành" - Một người chia sẻ.

"Ôi mom này nói câu chí lý quá. Đúng là tiền mua vàng phải là tiền nhàn rỗi, chứ đi vay hoặc mang hết tiền tiết kiệm đi mua vàng thì đến lúc có việc lại phải bán vàng" - Một người cảm thán.

Lưu ý quan trọng khi mua vàng

Nếu không có quan điểm rõ ràng khi mua vàng, việc mất ăn mất ngủ vì giá vàng là điều hiển nhiên, vì giá vàng thay đổi theo từng ngày.

Ảnh minh họa

Đầu tiên, điều quan trọng nhất khi mua vàng là phải xác định rõ mục đích của mình: Mua để tích trữ dài hạn, để đầu tư sinh lời hay chỉ đơn giản là mua vì sợ cầm tiền mặt sẽ tiêu mất? Mỗi mục đích sẽ quyết định cách bạn chọn loại vàng, thời điểm mua và số lượng vàng trong mỗi lần mua. Nếu mua vàng để tích sản, nên ưu tiên vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng có thương hiệu uy tín, tránh mua vàng trang sức vì vàng qua chế tác thường sẽ bị trừ phí khi bán đi.

Thứ hai, cần hiểu rõ khẩu vị rủi ro của bản thân. Nếu mua vàng để tích sản, nên mua đều và giữ dài hạn để tránh việc bị xao động hay lo lắng bởi biến động giá vàng. Nếu mua vàng để đầu tư, yếu tố tiên quyết là hiểu rõ thị trường: Có kiến thức, có nhận định cá nhân cho việc mua vàng chứ không chỉ mua vì thấy "mọi người đều mua". Bởi dù là vàng hay bất kỳ thị trường nào, việc đầu tư theo đám đông mà không có quan điểm, chính kiến riêng đều rất tai hại.

Thứ ba, hãy chọn địa chỉ bán vàng uy tín. Khi mua, nên chọn các thương hiệu lớn, có giấy chứng nhận rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tuyệt đối tránh việc mua vàng từ "người bán tự do", bởi kể cả đó là vàng thật đi chăng nữa thì cũng có thể khó mà bán được sau này. "Mua ở đâu, bán ở đó" là điều người mua vàng phải lưu tâm, để tránh mua phải vàng giả và tránh việc không thể bán vàng sau này.