Giá vàng hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh: Có nên mua vào lúc này?

Sau nhiều ngày tăng "vù vù", thị trường vàng trong nước đã bắt đầu hạ nhiệt từ cuối tuần trước và hiện đi ngang trong phiên sáng nay. Theo khảo sát ở thời điểm hiện tại, giá mua – bán vàng nhẫn tại công ty SJC giao dịch ở mức 148 – 150,2 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 148 – 151 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 149,5 – 150,9 triệu đồng/lượng.

Riêng tại hai thương hiệu lớn là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn vẫn neo cao hơn hẳn, lần lượt ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng và 155 – 156 triệu đồng/lượng. Diễn biến giảm nhiệt của giá vàng khiến không ít người băn khoăn: liệu đây có phải là thời điểm hợp lý để "bắt đáy" vàng, đón sóng năm 2026?

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước giảm cùng đà với với giá vàng thế giới. Trước đó, thị trường vàng trong nước đã liên tục thiết lập mặt bằng giá cao kỷ lục trong tháng 10, có thời điểm vàng nhẫn sát mốc 160 triệu đồng/lượng – mức chưa từng thấy trong lịch sử. Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn còn giao dịch lên mức 185 triệu đồng/lượng. Khi tâm lý hưng phấn hạ nhiệt, lực bán chốt lời tăng lên, giá vàng lập tức điều chỉnh, giúp thị trường "giảm nhiệt" phần nào.

Dù đã giảm so với đỉnh, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn ở vùng cao lịch sử, trong khi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Đây là rủi ro đáng lưu ý, bởi nếu khoảng cách này bị thu hẹp do nguồn cung cải thiện hoặc chính sách điều tiết, giá vàng trong nước hoàn toàn có thể điều chỉnh mạnh.

Thêm vào đó, nhu cầu vàng thường có tính thời vụ, tăng cao vào dịp cuối năm hoặc cận Tết Nguyên đán. Khi đó, thị trường dễ rơi vào tình trạng "sóng tâm lý", giá tăng nhanh nhưng cũng có thể giảm sâu sau đó. Vì vậy, việc mua vàng với kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn giai đoạn này tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nếu nhà đầu tư không nắm bắt được thời điểm chốt lời phù hợp.

Với nhóm người mua vàng để đầu tư ngắn hạn, chuyên gia khuyến nghị nên thận trọng và chờ thêm tín hiệu ổn định từ thị trường. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tích sản dài hạn, việc mua vàng từng phần nhỏ, chia đều theo thời gian vẫn là chiến lược phù hợp. Bởi về bản chất, vàng vẫn được xem là "kênh trú ẩn" an toàn, giúp bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Cách làm hợp lý là không "dồn tiền" một lần, mà chia nhỏ dòng vốn để mua định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, giúp bình quân giá vốn và tránh rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Đây là phương pháp được nhiều nhà đầu tư dài hạn áp dụng, vừa kiểm soát được rủi ro, vừa duy trì được kỷ luật tài chính.

Nói như một chuyên gia tài chính: "Nếu xác định tích sản thì cứ tích đều, đừng chạy theo sóng. Vàng không phải là cuộc đua tốc độ mà là hành trình của sự kiên nhẫn và kỷ luật."

Giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, và vẫn ở vùng cao kỷ lục. Thị trường có thể còn biến động do ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ quốc tế, tâm lý nhà đầu tư và chênh lệch giá trong – ngoài nước. Do đó, người mua cần cân nhắc kỹ khi mua vàng. Nếu mục tiêu dài hạn là tích lũy từng phần, người mua lựa chọn thời điểm hợp lý để xuống tiền.

Với những ai coi vàng là "tấm khiên" bảo vệ tài sản trước rủi ro lạm phát và bất ổn tài chính, chiến lược tốt nhất lúc này là bình tĩnh quan sát và tích sản có kế hoạch, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường.