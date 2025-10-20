Giá vàng thế giới tăng mạnh rồi lao dốc, chuyên gia nước ngoài khuyên: "Đôi khi, nắm giữ quá nhiều vàng có thể gây phản tác dụng"

Ảnh minh hoạ

Vàng – “nơi trú ẩn” trong thời bất ổn

Theo giới phân tích, vàng thường được xem là tài sản an toàn mỗi khi thị trường tài chính biến động hoặc kinh tế toàn cầu đối mặt với rủi ro. Trong những giai đoạn nhà đầu tư mất niềm tin vào cổ phiếu hay trái phiếu, vàng trở thành lựa chọn thay thế nhờ khả năng giữ giá trị lâu dài.

Bên cạnh đó, đà suy yếu của đồng USD cũng là động lực quan trọng giúp giá vàng đi lên. Khi USD giảm, vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác, từ đó kích thích nhu cầu toàn cầu. Ông Rob Haworth, Giám đốc chiến lược đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tục tăng mua vàng và giảm nắm giữ chứng khoán Mỹ cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh trong năm nay.

Đà tăng của giá vàng cũng được phản ánh qua nhu cầu đối với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng — loại hình đầu tư có thể mua bán dễ dàng trên tài khoản môi giới giống như cổ phiếu, và là một trong những cách đầu tư vào vàng đơn giản nhất. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tháng 9 vừa qua là tháng ghi nhận lượng mua ròng lớn nhất từ nhà đầu tư kể từ trước tới nay đối với các quỹ này.

“Vàng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp cân bằng rủi ro so với cổ phiếu và trái phiếu”. ông Haworth nhận định.

Nên đầu tư bao nhiêu vào vàng là hợp lý?

Theo các chuyên gia, có ba cách phổ biến để đầu tư vào vàng: mua vàng vật chất (như vàng thỏi, nhẫn, đồng xu), đầu tư vào ETF vàng, hoặc mua cổ phiếu các công ty khai thác vàng. Trong đó, ETF vàng được xem là lựa chọn đơn giản, chi phí thấp và thanh khoản cao nhất, theo bà Blair duQuesnay, chuyên gia phân tích tài chính (CFA) kiêm cố vấn tài chính được chứng nhận (CFP).

Phần lớn cố vấn tài chính khuyến nghị chỉ nên dành tối đa 5% danh mục cho vàng, nhằm đảm bảo cân bằng lợi nhuận và rủi ro. Tuy nhiên, nhà sáng lập quỹ Bridgewater – Ray Dalio – cho rằng tỷ lệ này có thể tăng lên tới 15% trong giai đoạn thị trường căng thẳng.

Dalio từ lâu xem vàng là “lá chắn” trước sự suy giảm niềm tin vào tiền tệ và hệ thống tài chính. Ông nhấn mạnh, “vàng là tài sản duy nhất bạn có thể tự nắm giữ mà không phụ thuộc vào ai để được trả tiền”.

Rủi ro khi “ôm” quá nhiều vàng

Mặc dù có vai trò phòng vệ trong giai đoạn bất ổn, phần lớn chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là khoản đầu tư chính trong danh mục. Lý do là vàng không tạo ra thu nhập, cổ tức hay lợi nhuận, mà giá trị của nó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý và nhu cầu của nhà đầu tư.

“Vấn đề là nếu giá vàng ngừng tăng, nhà đầu tư sẽ mắc kẹt với một tài sản không sinh lời”, ông Haworth cảnh báo.

Ngoài ra, mối tương quan ngược chiều giữa vàng và USD cũng là yếu tố cần theo dõi. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, đồng USD mạnh lên có thể hạn chế đà tăng của vàng trong thời gian tới.

“Với các yếu tố rủi ro này, vàng chỉ nên đóng vai trò bổ trợ, chiếm khoảng 0–5% danh mục đầu tư”, ông Haworth khuyến nghị.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Bill Shafransky từ Moneco Advisors cho rằng: “Vàng có chỗ đứng nhất định, nhưng đầu tư quá nhiều vàng có thể phản tác dụng. Tuy nhiên, không có gì sai nếu bạn dành 2–5% danh mục cho vàng, đặc biệt nếu điều đó giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm".

Theo CNBC﻿