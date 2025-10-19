Vàng liên tục tăng giá, người đàn ông sốt ruột vì vay 10 cây vàng để đầu tư bất động sản: 'Đất thì chưa bán được mà vàng đã tăng hơn gấp đôi'

Dưới đây là chia sẻ của anh Sinh (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội)

Đầu năm 2023, cả cơ quan tôi rộn ràng chuyện mua bán đất. Người ta bảo nhau rằng bất động sản là kênh đầu tư chỉ có lời chứ không lỗ. Tôi bị cuốn vào không khí đó và quyết định làm liều một phen, vay 10 lượng vàng của chị gái để mua đất phân lô, hy vọng đổi đời.

Mảnh đất tôi nhắm đến nằm ở một tỉnh vùng ven Hà Nội. Người môi giới vẽ ra viễn cảnh đường sá mở rộng, trường học, bệnh viện mọc lên, giá đất sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vài năm.

Chị gái tôi, người luôn cẩn thận, ban đầu không muốn cho vay. Chị bảo: "Vàng đang ổn định, nhưng ai biết được mai mốt thế nào. Em tính kỹ chưa?". Tôi gạt đi, tự tin rằng mình đã tìm hiểu đủ.

Lúc đó, giá vàng khoảng 70 triệu đồng/lượng, 10 lượng vàng đổi ra được hơn 700 triệu đồng, cộng với tiền tiết kiệm và vay mượn bố mẹ, tôi mua được một lô đất chưa đầy 100m2 với giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngày ký hợp đồng mua đất, tôi hồi hộp đến mất ngủ. Cầm sổ đỏ trên tay, tôi thấy mình như bước gần hơn đến giấc mơ làm giàu. Tôi nghĩ, chỉ cần chờ 2-3 năm, bán đất đi là có tiền trả nợ, còn dư một khoản để xây nhà, cưới vợ.

Nhưng đời không như mơ. Chỉ vài tháng sau, thị trường bất động sản bắt đầu chững lại. Những lời hứa về dự án khu đô thị vẫn chỉ là lời hứa. Mảnh đất của tôi nằm lẻ loi giữa cánh đồng, chẳng ai ngó ngàng. Tôi rao bán mấy lần, nhưng người hỏi thì ít, mà giá họ trả còn thấp hơn giá tôi mua. Trong khi đó, giá vàng bắt đầu tăng. Đầu năm 2024, vàng đã chạm mốc 90 triệu đồng/lượng. Tôi bắt đầu lo, nhưng vẫn tự an ủi: "Chắc chỉ tăng tạm thời, đất rồi sẽ lên giá thôi".

Đến nay, khi đọc tin giá vàng cán mốc gần 160 triệu đồng/lượng, tôi như chết lặng. 10 cây vàng giờ tương đương gần 1,6 tỷ đồng – gấp hơn hai lần số tiền tôi vay ban đầu. Mảnh đất thì vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt", giá trị không tăng và còn rất khó bán. Tôi ngồi tính đi tính lại, nếu bán đất bây giờ, cố lắm tôi chỉ thu về được hơn 2 tỷ đồng - bằng giá mua, có nghĩa tôi lỗ vốn gần 900 triệu đồng nếu bán đất, mua vàng trả nợ cho chị gái. Mỗi lần nghĩ đến số tiền này, tôi thấy nghẹt thở khi nó bằng cả số tiền tiết kiệm của tôi từ khi đi làm.

Chị gái tôi vẫn chưa nói gì, nhưng tôi biết chị cũng đang chờ. Mỗi lần gặp, chị chỉ hỏi han nhẹ nhàng: "Đất đai thế nào rồi em?". Tôi chỉ biết cười gượng, không dám nói thật. Có lần, tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn mảnh đất trên giấy tờ mà lòng nặng trĩu. Giá như tôi nghe lời chị, giá như tôi không vội vàng...