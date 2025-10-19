Dấu hiệu 1 người lương mãi thấp

Lương thấp thì đương nhiên không ai muốn, nhưng nếu thử nghĩ ở chiều ngược lại rằng: Mình đã đủ cố gắng và đủ giỏi để có được mức lương cao hay nói rộng hơn là tăng thu nhập, hay chưa?

Có lẽ không phải ai cũng tự tin gật đầu, nói "có". Và có thể chính họ - những người lương thấp cũng đang loay hoay không biết nên làm gì để cải thiện việc này. Câu trả lời rất đơn giản: Trước tiên, chỉ cần tránh tuyệt đối 3 việc này là xong. Đây chính là "kẻ thù" trên hành trình tăng thu nhập.

1. Ngại việc khó

Trong môi trường làm việc, không thiếu người chỉ thích làm những việc đơn giản, quen tay, miễn sao yên ổn, không phải đau đầu hay chịu trách nhiệm lớn. Họ sợ thử thách, sợ sai, sợ bị đánh giá,... mà không nhận ra rằng chính nỗi sợ ấy đang kìm hãm không cho mình tiến lên trên cả phương diện sự nghiệp và tài chính.

Bất kỳ ai từng đi làm lâu năm đều hiểu: Những công việc không thể "nhắm mắt mà làm", những dự án khó nhằn chính là cơ hội để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và cũng là để chứng minh năng lực của bản thân. Người dám nhận việc khó thường cũng là người luôn chủ động tư duy, được trọng dụng và tăng thu nhập nhanh hơn.

Ngược lại, nếu cứ chọn việc nhẹ trong "vùng an toàn" thì dù có chăm chỉ đến đâu, thu nhập cũng khó mà nhích lên. Bởi doanh nghiệp hay thị trường không trả tiền cho sự nhàn hạ, họ trả cho khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị. Một người càng sợ việc khó bao nhiêu, càng đang tự đóng lại cánh cửa tăng thu nhập bấy nhiêu.

2. Lười học, lười trau dồi kỹ năng nghiệp vụ

Thế giới thay đổi từng ngày, nhưng không ít người lại dậm chân tại chỗ, bằng lòng với vốn kiến thức và kỹ năng mình có. Sau vài năm đi làm, họ bắt đầu rơi vào trạng thái tự mãn, nghĩ rằng "mình biết đủ rồi", "mình làm việc này quen rồi".

Nhưng trong khi họ đang yên vị với vốn hiểu biết có thể ngày càng lỗi thời của bản thân, thì người khác lại đang học thêm, đang nâng cấp năng lực để sẵn sàng cho vị trí cao hơn. Đến một lúc, họ sẽ nhận ra thu nhập của mình mãi dậm chân không phải vì thiếu cơ hội, mà vì chính họ đã không chịu tiến lên.

Không ai có thể tăng thu nhập nếu kỹ năng vẫn dừng ở thời điểm 10-15 năm trước, trong khi yêu cầu của thị trường và doanh nghiệp đã khác. Người lười học, lười cập nhật kiến thức chẳng khác nào đang tự đưa mình vào danh sách dễ bị đào thải, chứ nói gì tới việc tăng lương hay tăng thu nhập.

Ở thời đại này, việc học không còn là chuyện của người trẻ mới ra trường, mà là một hành trình suốt đời. Ai ngừng học, người đó tự loại mình khỏi cuộc chơi.

3. Luôn đợi được "cầm tay chỉ việc"

Trong công việc, không hiếm người chỉ làm tốt khi có ai đó hướng dẫn từng bước, giao việc rõ ràng, giám sát sát sao. Họ thiếu sự chủ động, thiếu tinh thần tự tìm tòi nên khó có phát triển năng lực thực sự.

Thực tế, người có khả năng tăng thu nhập nhanh nhất không phải là người giỏi nhất, mà là người có thể tự học, tự làm, tự tạo ra giá trị mới mà không cần đợi ai bảo. Chủ động nghĩa là khi gặp vấn đề, họ không kêu ca, cũng không vội vàng hỏi, mà sẽ tự tư duy tìm cách giải quyết.

Trong công việc, họ cũng chủ động suy nghĩ để tìm ra cách làm nhanh hơn, tối ưu hơn mà vẫn đảm bảo kết quả. Đôi khi, sự chủ động không hẳn vì công ty, mà vì chính bản thân họ trước tiên. Dễ hiểu thôi, xong việc sớm mà kết quả tốt thì mình có thêm thời gian làm những việc khác của riêng mình.

Những người như vậy luôn được trọng dụng, vì họ không chỉ biết làm mà còn biết nghĩ, không chỉ làm được mà còn làm nhanh - làm tốt. Ngược lại, kiểu người lúc nào cũng đợi được cầm tay chỉ việc, gặp khó thì đổ lỗi, chối đây đẩy, chính là kiểu người không ai muốn làm việc cùng. Thế nên, lương mãi dậm chân tại chỗ cũng chẳng có gì lạ.