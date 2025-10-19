Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tháng 10/2025: Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất bao nhiêu?

Khảo sát biểu lãi suất công bố trên website vào giữa tháng 10/2025, các ngân hàng trong nhóm Big4 có lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng khá tương đồng nhau.

Trong tháng 10/2025, Agribank tiếp tục niêm yết lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online còn được hưởng thêm ưu đãi lãi suất so với gửi tại quầy. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên lợi nhuận cao trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

VietinBank cũng áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. VietinBank đặc biệt khuyến khích gửi tiết kiệm qua kênh số, với lãi suất online cao hơn 0,1-0,2%/năm so với giao dịch tại quầy. Ngân hàng cũng cung cấp các gói tiết kiệm kết hợp bảo hiểm hoặc tích lũy linh hoạt, phù hợp với khách hàng muốn đa dạng hóa lợi ích từ khoản tiền gửi.

BIDV duy trì lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp ở kỳ hạn 12 tháng. Tương tự VietinBank và Agribank, BIDV ưu tiên khách hàng sử dụng kênh giao dịch trực tuyến, với lãi suất online có thể đạt 4,9%/năm. BIDV nổi bật với các chương trình khuyến mãi định kỳ, như tặng quà hoặc hoàn tiền khi gửi tiết kiệm, giúp tăng sức hút đối với khách hàng trung thành.

Vietcombank là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm, Vietcombank áp dụng mức 4,6%/năm cho khách hàng cá nhân ở kỳ hạn 12 tháng và 4,1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.

Mới đây, Vietcombank đã chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm mang tên "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ". Chương trình diễn ra từ ngày 25/09/2025 đến 31/10/2025, dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy và gửi tiền online trên ngân hàng số VCB Digibank.

Với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có 01 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng và dịp 1/10/2025 (dành cho khách hàng từ 60 tuổi), 20/10/2025 (dành cho khách hàng nữ), khách hàng sẽ được nhân đôi cơ hội trúng thưởng thông qua số lượng mã dự thưởng tăng gấp đôi.

Bên cạnh chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch sẽ được tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng điểm VCB Loyalty để quy đổi thành e-Voucher giảm giá thanh toán đặc biệt (qua VNPAY-QR) tại Diamond Plaza, Takashimaya, Lotte Mall, e-Voucher đặt vé máy bay Vietnam Airlines và các hãng bay khác, và hàng ngàn quà tặng khác có sẵn trên VCB Loyalty.

Ngân hàng Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng Cá nhân (%/năm) Doanh nghiệp (%/năm) Agribank 4,7 4,2 VietinBank 4,7 4,2 BIDV 4,7 4,2 Vietcombank 4,6 4,1

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm ngân hàng Big 4 – bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – giữ vai trò trụ cột với việc chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là “người dẫn dắt” xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.