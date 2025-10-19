Những ngày gần đây, giá vàng liên tục tăng vọt rồi lại đảo chiều giảm nhẹ, khiến nhiều người choáng váng hệt như đi tàu lượn siêu tốc. Với những diễn biến khó lường như hiện tại, cùng các đợt lên - xuống trong quá khứ, nhắc đến chuyện giá vàng, không ít người chỉ biết tặc lưỡi: "Chẳng biết đâu mà lần".

Dẫu vậy, những cuộc thảo luận quanh chủ đề giá vàng hoặc mua vàng thì chưa bao giờ giảm nhiệt.

"Ngàn lẻ 1 những băn khoăn" mỗi lần giá vàng đạt đỉnh (Ảnh chụp màn hình)

Có người tính bán vàng chốt lời vì thấy giá cao quá, dù chưa có việc gì cần tiền. Có người lại hoang mang, tính "quay xe" sang bạc hoặc các thị trường khác, đơn giản vì không còn "đủ lực" mua vàng hàng tháng. Và cũng có người nhận ra ngày xưa lương mình mua được mỗi tháng 1 chỉ vàng, giờ được tăng lương - cũng khá so với mặt bằng chung, nhưng không mua nổi 5 phân vàng nữa...

Đương nhiên phản ứng hoang mang, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên khi giá vàng biến động mạnh, là điều dễ hiểu. Nhưng chắc chắn không phải ai cũng vậy. Có người không FOMO vì hiểu và tin chắc 1 điều: Có lên thì có xuống, thị trường nào cũng vậy. Có người không FOMO, đơn giản chỉ vì không đủ tiền mua vàng hàng tháng nên cũng chẳng canh giá vàng hàng ngày làm gì cho nặng đầu!

2 cô gái mà chúng tôi có cơ hội trò chuyện thuộc nhóm thứ 2: Mặc kệ thế sự giá vàng!

Hà Linh (26 tuổi): Thu nhập 17 triệu/tháng, gom tiền hàng tháng tới lúc đủ mua 1 chỉ thì chốt!

Với mức thu nhập như vậy, lại đang phải đi thuê nhà ở Hà Nội, đồng thời hỗ trợ bố mẹ nuôi em học Đại học, cố gắng lắm thì Hà Linh cũng chỉ cất được 2-3 triệu/tháng. So với giá vàng khoảng thời gian gần đây là đủ hiểu, có khi gần nửa năm, cô mới đủ tiền mua 1 chỉ vàng.

Thế nên với Hà Linh, việc canh giá vàng hàng ngày, hay canh thời điểm giá vàng "xuống" để đi mua là điều có phần chẳng cần thiết.

Túc tắc gom tiền, có khi cả năm mới mua được 1 chỉ hoặc 2 chỉ vàng

"Mình có thói quen mua vàng từ thời năm 3 năm 4 Đại học rồi. Những lần được học bổng, sau khi đóng học phí mà còn dư bao nhiêu thì mình đều mua vàng rồi nhờ mẹ giữ giúp. Sau này đi làm, cũng cố gắng gom góp mua được ít nào hay ít đó. Giờ giá vàng tăng cao quá thì có khi 4-5 tháng mới đủ tiền mua nửa chỉ, hoặc đến cuối năm gom vào cùng tiền thưởng Tết thì mua được 2 chỉ.

Thế nên mình chẳng bận tâm giá vàng lắm, cũng có coi thông tin để biết là vàng đang lên hay đang xuống tôi, chứ không có lo lắng hay tính chuyện bán vàng đi làm gì. Bởi mục đích của mình là mua vàng coi như tự chuẩn bị của hồi môn cho bản thân, nên có tiền là mua thôi kể cả là 5 phân vàng. Nhưng giờ vàng 5 phân thấy ít bán quá nên mình cứ gom tiền để đó, hòm hòm đủ 1 chỉ thì đi mua" - Hà Linh chia sẻ.

Thu Thủy (29 tuổi): Thu nhập 30 triệu/tháng, 2-3 tháng mua được 1 chỉ vàng!

Cũng chung quan điểm với Hà Linh nhưng Thu Thủy có mức thu nhập nhỉnh hơn. Với mức lương 30 triệu/tháng, hàng tháng Hà Linh để dành được khoảng 5 triệu chuyển vào 1 tài khoản khác, để dành mua vàng.

Trước đây khi giá vàng còn ở mức 100-110 triệu đồng/lượng, trung bình 2 tháng, Hà Linh sẽ mua được 1 chỉ vàng. Còn giờ khi giá vàng vượt mốc 150 triệu đồng, có thể cần tới 3 tháng để mua được 1 chỉ. Tuy nhiên, chuyện này với Hà Linh cũng chẳng thành vấn đề.

Ảnh minh họa

"Mình mua vàng vì thực ra chỉ có mua vàng, mình mới giữ được tiền, chứ còn để tiền trong tài khoản là hay tiêu bòn tiêu rút. Cũng phải nỗ lực lắm mới có thể gom tiền 2-3 tháng đi mua vàng 1 lần, cũng không ít khi mình tiêu lẹm vào cái khoản để dành mua vàng này rồi.

Thế nên để nói là có quan tâm đến biến động giá vàng không thì thực ra là không. Mình lo mình sẽ tiêu vào tiền để dành mua vàng hơn" - Thu Thủy thừa nhận.

Cô còn khẳng định quan điểm: Canh giá vàng, suy nghĩ và lo lắng về việc giá vàng tăng/giảm chỉ gây tốn thời gian, công sức một cách chẳng cần thiết, vì nghĩ lắm quá đôi khi lại thành ra... quyết định bồng bột.

"Thực ra đợt giá vàng mới tăng mạnh lên khoảng 140-142 triệu/lượng, mình cũng nghĩ hay là bán đi chốt lời, nhưng xong nghĩ tiếp là thế bán rồi, lời rồi thì làm gì tiếp? Cầm tiền mặt thì sợ lại tiêu hết. Mà giả sử có không tiêu linh tinh, thì cũng phải canh lúc giá vàng giảm lại để mua tích lại từ đầu, mình tự thấy đó là một cái vòng luẩn quẩn với 1 người không giỏi đầu tư, không giỏi tính toán như mình. Thế nên kệ thôi, có tiền thì vẫn mua vào chứ không có canh giá hay căn ke thời gian chốt lời làm gì" - Thu Thủy chia sẻ.

Một người mặc kệ biến động giá vàng vì ngân sách mua vàng không quá dư dả và cũng chẳng có nhu cầu bán vàng chốt lời. Một người mặc kệ giá vàng vì... sợ cầm tiền mặt sẽ tiêu hết. Dù mỗi người một quan điểm, một mục đích, một mức ngân sách khác nhau, nhưng cả Thu Thủy và Hà Linh đều có 1 điểm chung: Biết rõ tại sao mình mua vàng và có đủ động lực để giữ vàng.

Thế là họ khỏe re, chẳng bị cuốn vào "cơn đau đầu chóng mặt" do giá vàng cứ vọt lên rồi lại phà phà đi xuống!