Bảng chi tiêu của vợ chồng thu nhập 100 triệu/tháng, nuôi 3 con nhỏ

Nhà càng đông người, tổng chi tiêu càng lớn là chuyện hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên tình hình tài chính của gia đình 5 người gồm bố mẹ và 3 con nhỏ trong câu chuyện dưới đây, lại khiến nhiều người phải thở dài, lắc đầu.

Dù có mức thu nhập 100 triệu/tháng - Một con số đáng mơ ước, nhưng cuối cùng vẫn không dư nổi đồng nào, tháng nào cũng hết sạch. Điều đáng nói là vấn đề lại không hẳn nằm ở cách chi tiêu.

Bảng chi tiêu do cô vợ chia sẻ

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết: “Hàng tháng vợ chồng mình phải trả ngân hàng tổng cộng 58 triệu cả gốc lẫn lãi. Phần còn lại chi tiêu như trên là cũng vừa hết, không dư được bất kỳ đồng nào để tiết kiệm. Nhà mình có 3 con, bé thứ 3 mới sinh mà không có khoản dự phòng nào nên cũng rất lo. Mọi người xem giúp em xem có cắt giảm chỗ nào được không ạ?”.

Zoom thật kỹ vào các khoản chi hàng tháng, nhiều người đồng tình khuyên chỉ có thể cắt được 2 khoản: Tiền chi tiêu cá nhân của chồng và tiền ăn ngoài. Những khoản còn lại chủ yếu là học phí của các con, nếu cố gắng giảm thì có thể cắt hết phần học đàn, học múa và tập gym. Tuy nhiên làm bố làm mẹ, chắc cũng không ai muốn như vậy.

“Thực ra nhà bạn gánh nợ gần 60% thu nhập rồi nên không tiết kiệm nổi, chứ chi tiêu thế này mình thấy bình thường với nhà có 3 con chứ không có gì thừa thãi quá. Cố giảm thì cũng chỉ giảm được phần tiêu riêng của chồng với đi ăn ngoài thôi, mà vậy kể cũng bí bách lắm” - Một người nhận định.

“Các bé học thêm nhiều quá nhưng giờ khuyên nên cắt giảm khoản tiền học của các con thì kể cũng kỳ, bố mẹ còn cố được thì cũng không ai muốn làm vậy. Giờ chỉ có cách cố kiếm thêm thôi chứ cắt giảm là ảnh hưởng chất lượng cuộc sống ngay” - Một người bày tỏ.

“Nhà bác nợ lắm thật, kiếm 100 triệu mà hàng tháng trả nợ tận 58 triệu thì căng quá” - Một người thở dài.

Làm sao để tăng thu nhập, nhanh trả hết nợ nần?

1. Tận dụng kỹ năng sẵn có để tạo thêm nguồn thu nhập phụ

Khi đang gánh nợ, điều đầu tiên cần làm không phải chỉ là “thắt lưng buộc bụng”, mà còn phải chủ động mở rộng dòng tiền. Mỗi người đều có ít nhất một kỹ năng có thể chuyển hóa thành thu nhập: Người giỏi chuyên môn có thể nhận thêm việc đúng chuyên môn ngoài giờ hành chính, người biết nấu ăn có thể bán đồ ăn online,...

Ảnh minh họa

Điểm mấu chốt là tận dụng quỹ thời gian ngoài giờ chính để tạo thêm dòng tiền, thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn lương cố định. Lúc đầu có thể chưa nhiều, nhưng khi duy trì đều đặn, thu nhập phụ sẽ giúp giảm bớt áp lực nợ nần và mang lại cảm giác chủ động hơn.

2. Quản lý chi tiêu chặt chẽ, cắt bỏ những khoản “rò rỉ tiền”

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chậm trả nợ là vì tiền kiếm được bị “bốc hơi” qua những khoản chi nhỏ mà không nhận ra. Cà phê sáng, mua sắm theo cảm hứng, hay những dịch vụ đăng ký định kỳ không dùng đến,... tất cả đều là lỗ hổng khiến tiền thất thoát.

Khi muốn trả nợ nhanh, cần lập một bảng chi tiêu rõ ràng: Đâu là khoản thiết yếu, đâu là khoản có thể cân nhắc cắt giảm, đâu là khoản có thể bỏ hoàn toàn,...

3. Tái cấu trúc nợ và đầu tư cho bản thân để tăng giá trị lâu dài

Nếu chỉ tập trung vào việc trả nợ mà không nghĩ đến tương lai, bạn có thể bị mắc kẹt trong vòng lặp: hết nợ rồi lại nợ. Vì vậy, cần biết cách tái cấu trúc nợ thông minh. Ví dụ như gom các khoản nợ nhỏ thành một khoản lớn với lãi suất ưu đãi hơn, để dễ quản lý. Quan trọng hơn, song song với việc trả nợ, bạn cần đầu tư cho chính mình. Học thêm kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực đang làm sẽ giúp bạn có cơ hội tăng thu nhập bền vững.

Người hiểu rõ giá trị của bản thân và không ngừng trau dồi thường là người thoát nợ nhanh nhất, vì họ không chỉ chạy theo việc trả nợ, mà quên mất việc học hỏi, nâng cấp bản thân.