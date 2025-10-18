150 triệu đồng/lượng, NHNN Khu vực 2 đề nghị phối hợp kiểm tra thị trường vàng

Trước biến động dữ dội của thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 vừa ký văn bản gửi các Thanh tra, Công an, các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế TP.HCM, về phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng miếng khi giá biến động mạnh.

NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng; hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; phối hợp thanh tra, kiểm tra và trao đổi thông tin truyền thông.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 2, tính đến 17/10, giá vàng trong nước tăng 18,3% so với cuối tháng 8. (Ảnh: H.Linh)

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này, nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động mạnh và tiềm ẩn rủi ro, gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

Theo NHNN Khu vực 2, việc kiểm tra này nhằm đảm bảo để thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước đang biến động tăng mạnh liên tục.

Việc thanh kiểm tra, quản lý thị trường cũng nhằm đảm bảo thực hiện các quy định của Nghị định 232 và Thông tư 34.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 2, từ cuối tháng 8 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng trong nước liên tục tăng mạnh từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Tính đến ngày 17/10, giá vàng thế giới ở mức 4.359,5 USD/ounce, tăng 27,8% so với cuối tháng 8.

Trong nước, giá bán vàng miếng do Công ty SJC niêm yết chiều 17/10 ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng 18,3% so với cuối tháng 8.

Chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới theo quy đổi ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao liên tục thời gian qua xuất phát từ giá vàng thế giới tăng mạnh ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố bất định như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ, và sự suy yếu của đồng USD

Cùng với đó là tâm lý kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế, đã khiến người dân đổ xô vào mua vàng.

Cũng không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường.

Tiệm vàng từ chối khách ngay đầu ngày

Nhiều tháng qua, các cửa hàng vàng luôn đông nghẹt khách chờ mua. (Ảnh: H. Linh)

Tại TP.HCM, ghi nhận ở các tiệm vàng sáng 18/10, cho thấy lượng khách vẫn xếp hàng chờ mua không giảm so với nhiều ngày qua, dù giá vàng giảm mạnh đến 2 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng miếng SJC bán ra 151 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn của các thương hiệu loanh quanh ở vùng 150 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá cao ngất nhưng từ sớm, rất đông người đã kéo nhau đi mua. Các cửa hàng vàng lớn ở khu vực chợ Bà Chiểu, Bến Thành đều đông nghịt người xếp hàng chờ.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định), từ 8h sáng, sân đậu xe đến khu vực sảnh chờ, hàng trăm khách đã xếp hàng chờ đến lượt, nhân viên lắc đầu báo hết suất mua vàng nhẫn trong ngày với những khách đến sau, và dặn khách sáng mai quay lại sớm mới có thể mua được.

Rất nhiều người đành ra về vì bị tiệm từ chối nhận suất mua trong ngày.

Nhiều người cho biết đã đến chờ từ 4-5h sáng, tiệm vàng vừa mở cửa khoảng hơn 6h là đến lượt lấy số ngay. Khi cửa hàng mở cửa, nhân viên sẽ phát số; mỗi người chỉ được mua 1 chỉ vàng nhẫn.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Sở, ngành phối hợp quản lý thị trường vàng, hoạt động mua bán vàng; thanh kiểm tra chặn rủi ro liên quan đến đầu cơ, thổi giá.

Trưa 18/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá bán vàng miếng 151 triệu đồng/lượng, mua vào 149,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC bán ra 150,2 triệu đồng/lượng, mua vào 148 triệu đồng/lượng.

Các cửa hàng PNJ cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 151 triệu đồng/lượng, nhưng mua vào 149 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ bán ra bằng giá vàng miếng, tại 151 triệu đồng/lượng, mua vào 148 triệu đồng/lượng.

DOJI tại TP.HCM cũng mua bán vàng miếng SJC bằng giá tại cửa hàng SJC. Riêng vàng nhẫn DOJI bán ra 150,9 triệu đồng/lượng, mua vào 149,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá bán vàng nhẫn 151 triệu đồng/lượng, mua vào 148 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Mi Hồng đang bán vàng miếng 151 triệu đồng/lượng, mua vào 150 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của thương hiệu này bán ra cũng bằng với vàng miếng SJC, là 151 triệu đồng/lượng, mua vào 149 triệu đồng/lượng.