Nhói lòng với bức ảnh chi tiêu của mẹ đơn thân Hà Nội

Một mình nuôi 2 con nhỏ, nhà chưa có vẫn còn đang phải đi ở thuê, bản thân lại vừa xuất viện sau 1 trận ốm nặng,... Tâm sự của bà mẹ này về tình cảnh hiện tại khiến nhiều người nghe xong chỉ biết thốt lên 1 từ: Thương!

Trong bài đăng của mình, cô cho biết sau khi ly hôn, chồng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 con. Bản thân cô phải 1 mình gồng gánh kinh tế, nhưng vì vừa ốm nặng, tiền tiết kiệm cũng đã tiêu gần hết để trang trải viện phí nên chi tiêu hàng tháng bắt buộc phải cắt giảm.

Bức ảnh chi tiêu của 3 mẹ con

“Em là mẹ đơn thân, đang nuôi 1 bé 2 tuổi và 1 bé 11 tháng. Lúc ly hôn 2 đứa không có tài sản gì để chia, chồng cũng không thực hiện nghĩa vụ chu cấp nuôi con. Em lại vừa ở viện về, tiền tiết kiệm đã gần hết do đóng viện phí, nên mong anh chị xem giúp em có thể cắt giảm khoản nào được nữa hay không” - Cô viết.

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, có thể thấy tổng chi tiêu thiết yếu, các chi phí cho con và tiền ăn cả tháng hết 14,5 triệu đồng. So với mức thu nhập 15 triệu/tháng, rõ ràng chỉ dư 500.000 đồng, khó để xây dựng quỹ dự phòng cũng như tiết kiệm.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn đồng tình khó mà cắt giảm chi tiêu được nữa, đơn giản vì chẳng có khoản nào dư. Nếu để ý kỹ thì còn thấy bản thân người mẹ không chi tiền mua sắm quần áo, đồ skincare hay vui chơi cuối tuần, nghĩa là mọi khoản đều đang ở mức tối thiểu rồi.

“Mình bạn nuôi 2 bé như vậy là quá giỏi rồi. Chúc 3 mẹ con luôn khoẻ mạnh. Nếu công việc của bạn không bó buộc phải ở lại Hà Nội mới được mà ông bà ngoại có nhà ở quê, bạn có thể cân nhắc về quê, nhờ ông bà hỗ trợ chăm con trong giai đoạn sức khỏe mình còn yếu, với cũng đỡ được khoản tiền nhà. Mà kể cả về quê làm công nhân cũng vẫn hơn một thân một mình ở thành phố ấy” - Một người vừa khuyên, vừa động viên.

“Chi tiêu như thế này thì nếu không về quê ở cùng ông bà thì không cắt giảm được gì nữa đâu mom ạ. Mình còn đang thấy thiếu nhiều khoản quá ấy. Cách tốt nhất bây giờ là về quê cái đã, vì dù sao sức khỏe mom cũng đang chưa tốt, cũng cần nghỉ ngơi vài tháng. Rất trân trọng và cũng rất nể mom vì dù khó khăn vẫn cố gắng nuôi 2 con nhỏ, nhưng nuôi con hay kiếm tiền thì đều là hành trình dài, không nên bất chấp sức khỏe” - Một người bày tỏ.

“Giờ chỉ còn cách tăng thu nhập thôi, chứ chi tiêu như này mình đang thấy ở mức không thể thấp hơn được nữa rồi. Nhiều người khuyên bạn về quê, nhưng cũng không rõ tình cảnh gia đình thế nào, nên mình nghĩ chỉ còn cách cố làm thêm thôi” - Một người chia sẻ.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,... Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền.

Ảnh minh họa

Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.