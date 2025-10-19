"Căn nhà tăng giá gấp rưỡi sau 2 năm, nhưng khi quy ra vàng, tôi mới giật mình thấy hụt hơn 20 cây"

Năm 2023, sau khi vợ chồng tôi có đứa con đầu lòng, tôi quyết định xuống tiền mua căn hộ đầu tiên trong đời, một căn 62m² ở quận mới nổi, với giá hơn 3,5 tỷ đồng. Khi ấy, có người khuyên tôi nên mua nhà đất ở ngoại thành, có người khuyên tôi đừng vội đi vay mua nhà mà để tiền mua vàng, nhưng tôi vẫn chọn căn hộ chung cư. Một phần vì cần chỗ ở ổn định, phần khác vì tin rằng tài sản hữu hình trong đô thị vẫn có giá trị theo thời gian.

Hai năm trôi qua, căn hộ của tôi giờ được môi giới báo giá 5 tỷ đồng, tăng gần 1,5 tỷ đồng, tức lợi nhuận khoảng 43%. Con số này, với người đầu tư bất động sản quả thực không tệ. Giá trị khu vực quanh dự án cũng đã thay đổi: siêu thị mọc lên, các tuyến đường kết nối ngày càng hoàn thiện, cư dân về ở đông hơn. Mỗi sáng nhìn từ ban công xuống, tôi thấy mình đã chọn đúng nơi để an cư cho gia đình nhỏ của mình. Tài sản này không chỉ tăng về giá trị, mà còn tăng về "chất sống" đối với tôi.

Vài ngày gần đây, khi bàn luận với bạn bè về các kênh đầu tư, tôi khá ngỡ ngàng khi thử quy đổi giá trị căn nhà mà mình đang ở theo giá vàng. Hai năm trước, vào thời điểm tôi mua nhà, giá vàng khi đó mới chỉ khoảng 6,8-7,0 triệu đồng/chỉ, số tiền hơn 3,5 tỷ đồng mua nhà khi đó tương đương với khoảng hơn 52 cây vàng.

Còn hiện tại, giá vàng đã lên gần 16 triệu đồng/chỉ. Căn hộ của tôi đã tăng giá lên hơn 5 tỷ đồng, nhưng nếu quy đổi theo vàng thì cũng chỉ tương đương với hơn 31 cây vàng. Nghĩa là, dù căn hộ đã tăng giá gần 45%, thì khi tính theo vàng, giá trị quy đổi lại… giảm hơn 20 cây so với thời điểm 2023.

Quả thực, việc giá vàng tăng bằng lần trong vài năm qua thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hầu hết nhà đầu tư, kể cả những người lạc quan nhất.

Tôi thử hình dung, nếu năm đó không mua nhà mà giữ nguyên 3,5 tỷ đồng mua vàng, tôi sẽ có hơn 52 cây. Tới nay, khối vàng ấy trị giá khoảng 8,3 tỷ đồng. Con số ấy khiến tôi thoáng rùng mình. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, nếu không có căn nhà này, gia đình tôi sẽ ở đâu hay tiếp tục thuê trọ, và liệu có đủ kiên nhẫn để ôm vàng suốt hai năm qua giữa bao biến động? Hơn nữa, đem hết tài sản để đầu tư vào vàng là phi thực tế với đại đa số mọi người.

Tôi không xem đây là "so sánh lời lỗ", mà là minh chứng cho một giai đoạn đặc biệt của kinh tế, khi đồng tiền biến động, giá trị tài sản xoay chiều, và mỗi người trong đó mang một lựa chọn khác nhau. Thị trường luôn có những bất ngờ. Vàng có thể vẫn leo dốc, hoặc cũng có thể điều chỉnh; bất động sản có thể chậm nhưng bền. Không có lựa chọn nào hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp với thời điểm, với nhu cầu và niềm tin của từng người.

