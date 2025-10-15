Vợ chồng Hà Nội thu nhập 25 triệu, tháng nào cũng lo hết tiền

Thu nhập có hạn mà lại có cả ngàn thứ phải chi, tốn kém nhất vẫn là tiền thuê nhà. Thế nên không lo, không được. Đó chính là tình cảnh hiện tại của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây. Với mức thu nhập 25 triệu/tháng không hơn, dù hàng tháng vẫn dư 1,5 - 1,7 triệu/đồng nhưng vẫn chưa thể yên tâm.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô vợ chia sẻ

Nhìn vào bảng chi tiêu này, có thể thấy 3 khoản cuối cùng thực chất vẫn là tiền dự phòng, không tiêu tới. Như vậy, tổng chi của gia đình hàng tháng dừng ở mức 21,3 triệu đồng.

"Vợ chồng em đang thuê nhà ở Hoàng Mai (Hà Nội). Mặc dù hàng tháng có dư nhưng em vẫn thấy chưa ổn, tháng nào cũng nơm nớp sợ thủng túi. Hiện tại ba mẹ 2 bên đều còn khỏe, nhưng về sau nếu có vấn đề gì thì khoản tiết kiệm của bọn em cũng eo hẹp, sợ là không lo được. Chưa kể con sau này lớn hơn thì chi phí học tập cũng tăng lên, giờ bé mới 3 tuổi thôi ạ.

Về chi tiêu thì em cũng đã cố tiết chế rồi, nhà em chủ yếu tự nấu cơm chứ ít ăn ngoài, cùng lắm 1 tuần 1 bữa ăn ngoài, tranh thủ cho con đi chơi... Em khá lăn tăn không biết chi tiêu như vậy đã ổn chưa, hoặc cần giảm khoản nào, rất mong được các anh chị góp ý thêm" - Cô viết.

Với tình hình này, khá nhiều người đồng tình chỉ ra có 3 khoản có thể giảm thêm: Tiền thuê nhà cùng điện nước, chi phí đi lại và khoản mua sắm cho con. Nếu tài chính dư dả hơn khoảng tầm 35 triệu/tháng thì bảng chi tiêu này có thể hợp lý, nhưng trong bối cảnh gia đình đang muốn tiết kiệm hơn nữa, thì tối ưu nhất vẫn là vừa cắt giảm chi tiêu, vừa cố tăng thu nhập.

Ảnh minh họa

"Đi lại gì mà hết tận 1,5 triệu/tháng vậy mom? 2 người vậy là nhiều quá. Bé 3 tuổi rồi thì có thể cho uống sữa tươi, cai bỉm, cũng không nhất thiết phải mua quần áo nhiều. Có thể giảm khoản bỉm sữa, quần áo cho con ấy, 3 triệu hơi nhiều" - Một người góp ý.

"Tổng tiền thuê nhà, điện nước đang là 7,6 triệu. Giá thuê nhà Hà nội giờ thì cũng cao nhưng cố tìm chỗ thuê rẻ hơn, thuê chính chủ để tổng tiền nhà với điện nước khoảng 5 - 5,5 triệu thôi là vừa đẹp" - Một người khuyên.

"Tính ra 1 tháng tổng chi là 21,3 triệu thôi nhưng so với thu nhập thì vậy vẫn hơi nhiều thật. Tiền xăng quá nhiều, tiền nhà cũng hơi cao, giảm được 2 khoản này thì dư thêm 2-3 triệu/tháng. Cố kiếm thêm thu nhập nữa mới được" - Một người bày tỏ.

Làm sao để tối ưu chi tiêu, tiết kiệm được tiền?

Một nguyên tắc quan trọng để cắt giảm chi tiêu hiệu quả là phải biết mình đang tiêu vào đâu. Nghe tưởng đơn giản, nhưng phần lớn mọi người đều mơ hồ về điều này. Họ biết tổng thu nhập hàng tháng, nhưng lại không rõ tiền đã đi đâu mỗi khi nhìn thấy ví vơi đi.

Ảnh minh họa

Cách khắc phục là ghi chép lại toàn bộ chi tiêu trong ít nhất 1-2 tháng để nhìn thấy bức tranh tài chính thực tế. Khi đó, bạn sẽ nhận ra có những khoản tưởng nhỏ nhưng cộng lại lại chiếm tỷ trọng đáng kể. Việc nhìn thấy con số cụ thể giúp bạn dễ ra quyết định hơn trong việc cắt giảm.

Tuy nhiên, việc tiết kiệm không nên chỉ dừng lại ở thắt lưng buộc bụng. Một chiến lược thông minh hơn là "tự động hóa" việc tiết kiệm.

Thay vì đợi đến cuối tháng xem còn bao nhiêu mới gửi tiết kiệm, hãy trích ngay một phần thu nhập (ví dụ 20-30%) chuyển vào tài khoản riêng ngay khi vừa nhận lương. Số tiền còn lại mới là khoản bạn được phép chi tiêu. Cách này vừa giúp hình thành thói quen kỷ luật tài chính, vừa khiến việc tiết kiệm đều đặn hơn.

Một yếu tố nữa thường bị bỏ qua là lối sống. Tiết kiệm không chỉ nằm ở con số, mà còn ở cách sống và lựa chọn của mỗi người. Việc học cách tự nấu ăn, sử dụng phương tiện công cộng, tận dụng đồ cũ, hoặc mua sắm có kế hoạch không chỉ giúp giảm chi phí mà còn khiến cuộc sống trở nên gọn gàng, có chủ đích hơn. Khi thay đổi thói quen tiêu dùng, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn tránh được sự phụ thuộc vào những "liều dopamine" ngắn hạn từ việc mua sắm.