NAPAS tặng vé miễn phí đêm nhạc "Chạm Việt Nam" tại Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025

NAPAS mang công nghệ và cảm xúc đến Sóng Festival – Ngày thẻ Việt Nam 2025

Năm thứ 5 đồng hành cùng chương trình, NAPAS tiếp tục mang đến Ngày thẻ Việt Nam 2025 gian hàng quy mô lớn, chuỗi hoạt động tương tác và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Không chỉ là cơ hội "chạm" công nghệ thanh toán hiện đại, NAPAS còn góp phần lan tỏa niềm tin về một hệ sinh thái thanh toán số an toàn, tiện lợi, minh bạch và kết nối thông qua các chương trình tặng quà, hoạt động thiện nguyện và sân chơi âm nhạc trẻ trung.

Đặc biệt, đêm nhạc "Chạm Việt Nam" tối 19/10 sẽ là điểm nhấn rực rỡ quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu như Đen Vâu, Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T và nhiều khách mời đặc biệt, hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc – công nghệ đầy cảm xúc.

Để tri ân người dùng và lan tỏa trải nghiệm thanh toán không tiền mặt, NAPAS triển khai chương trình tặng vé miễn phí cho khách hàng tham gia các hoạt động tại sự kiện và trên nền tảng trực tuyến.

Nhận vé miễn phí dễ dàng cùng NAPAS

Theo đó, chương trình tặng vé diễn ra với cả hai hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại gian hàng NAPAS trong khuôn khổ sự kiện.

Cách 1: Chia sẻ bài đăng và nhận vé trực tuyến qua Fanpage , TikTok , ZaloOA của NAPAS (áp dụng cho 1.000 vé đăng ký sớm nhất).

- B1 : Chia sẻ bài đăng thể lệ tặng vé của NAPAS (để chế độ công khai) lên trang Facebook cá nhân.

- B2 : Chụp ảnh màn hình bài đăng đã chia sẻ và bình luận hình ảnh đó tại bài viết thể lệ trên fanpage NAPAS.

- B3 : Từ ngày 18 – 19/10/2025, khách hàng đến gian hàng NAPAS, xuất trình bài chia sẻ hoặc ảnh chụp màn hình cho PG tại quầy xác nhận để nhận 01 cặp vé.

Cách 2: Tham gia hoạt động Freedance cùng "Nhịp chạm Việt Nam" tại Gian hàng NAPAS trong trong khung giờ 9h00 - 10h00 ngày 18 và 19/10/2025 để nhận được 01 cặp vé.

Cách 3: Khách hàng trải nghiệm thanh toán tại gian hàng NAPAS với tổng giá trị đơn hàng từ 80.000 VND sẽ được nhận 01 cặp vé. Áp dụng các khung giờ: 9h - 11h & 15h - 17h ngày 18/10/2025 và 9h - 11h ngày 19/10/2025.

Đêm nhạc "Chạm Việt Nam" không chỉ là món quà tri ân mà Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam gửi đến các bạn trẻ mà còn là biểu tượng kết nối giữa công nghệ và cảm xúc. Sân khấu hoành tráng, âm nhạc sôi động cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tái hiện tinh thần trẻ trung, giao thoa giữa công nghệ và cảm xúc, đầy tính sáng tạo và hướng tới tinh thần Việt Nam tươi trẻ, hiện đại.