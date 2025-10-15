Vàng nhẫn 'cháy khét', giá tăng hơn 150 triệu đồng/lượng

Vào lúc 11h, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 147,1 - 150,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây là doanh nghiệp duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu khác cũng tăng mạnh so với đầu giờ sáng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn thương hiệu Doji niêm yết 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng...

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu thông báo hết vàng 3 hôm nay (ảnh: Ngọc Mai).

Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ lúc 8h sáng nay, khách đã xếp hàng kín lối đi trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố “vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội). Bất chấp nhân viên cửa hàng thông báo chưa có vàng bán, thậm chí treo biển hết vàng trước cửa hàng, nhưng người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Hiện, tại cửa hàng này chỉ nhận mua vào và không biết bao giờ mới có hàng bán ra.

Tình trạng khan hiếm cũng diễn ra tại tại cửa Doji và Phú Quý trên cùng con phố này. Nhân viên của hai công ty cho biết cửa hàng đã hết vàng nhẫn trơn từ nhiều ngày qua, chỉ còn trang sức. Khách muốn đặt mua trước, lấy hàng sau cũng không được.

Bà Quy cho hay, bản thân lớn tuổi, khó tiếp cận được những kênh đầu tư mới, trong khi lãi suất gửi tiết kiệm thấp nên chọn mua vàng để tích trữ cho tương lai.

"Tôi biết cửa hàng thông báo ngừng bán vàng nhưng tôi vẫn ngồi đây chờ biết đâu may mắn chiều nay cửa hàng lại có vì nhiều người dân mang vàng đi chốt lời", bà Quy nói.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh khiến nhu cầu tích trữ vàng trong nước tăng lên. Hiện, vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Cầu tăng, nguồn cung càng thêm khan hiếm khi việc nhập vàng theo quy định mới vẫn chờ thời gian.

Trong bối cảnh nguồn vàng từ các đơn vị lớn khan hiếm, nhiều người dân đã giao dịch vàng trên thị trường "chợ đen". Tại các hội nhóm, một số người rao bán vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu với giá khoảng 160 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 10 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, tại các cửa hàng vàng nhỏ lẻ, giá vàng nhẫn thương hiệu được đẩy cao lên tới 170 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/10, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Cụ thể, chính sách độc quyền vàng miếng được xóa bỏ, các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng, doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư 34 về hướng dẫn các ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện để nhập vàng.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước hiện chưa có thông tin những đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng và số lượng nhập bao nhiêu.

Nhiều ý kiến cho rằng, mốc 10/10 có ý nghĩa về mặt lý thuyết khi chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng . Trên thực tế, các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình xin cấp phép và chờ cơ quan quản lý phê duyệt nên cần có độ trễ.