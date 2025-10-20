Giá vàng hôm nay 20/10: Đi xuống sau nhiều phiên liên tiếp lập đỉnh

Giá vàng suy giảm do USD mạnh lên và Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố việc áp thuế "toàn diện" lên Trung Quốc không phải là một giải pháp lâu dài.

Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng, giá vàng có thể tạm thời chững lại sau khi tăng quá mạnh. “ Tôi giữ quan điểm trung lập. Thị trường đã đi quá xa trong thời gian ngắn, nên một nhịp điều chỉnh là điều dễ hiểu” , ông nhận định.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cảnh báo rằng, đà tăng hiện tại quá một chiều. “ Tôi mong chờ một nhịp điều chỉnh xuống quanh mốc 4.000 USD/ounce. Một lần ‘hạ nhiệt’ như vậy sẽ giúp thị trường xây nền vững chắc hơn cho chặng đường hướng tới 5.000 USD ”, ông nói.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tin rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa hề kết thúc. Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International, khẳng định: “ Dù có những đợt bán tháo nhỏ, xu hướng tổng thể vẫn rõ ràng là tăng. Đồng USD yếu, lãi suất có thể hạ và sự bất định tại Washington là những động lực lớn cho vàng ”.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.260 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.262 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tuần này, giới phân tích Phố Wall phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng. Theo đó, trong 15 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, có 9 người (tương đương 60%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giá sẽ giảm và 2 người còn lại (13%) nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của một nền tảng thông tin tài chính quốc tế thu hút 265 lượt tham gia, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư cá nhân vẫn ổn định dù giá vàng biến động mạnh.

180 nhà giao dịch (68%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới, 48 người (18%) dự báo giá giảm, và 37 người (14%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

" Tôi thực sự phấn khởi khi thấy chút bán tháo sáng nay, nhưng xu hướng rõ ràng là tăng. Đồng USD suy yếu, lãi suất được dự đoán sẽ giảm và sự bất lực của chính phủ Mỹ đều là những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao ", ông Rich Checkan nhận định.

Trong khi đó, ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, lại cho rằng giá vàng có thể giảm: “ Tôi mong được thấy nhịp điều chỉnh về quanh mức 4.000 USD/ounce. Đợt tăng này diễn ra một chiều quá lâu và một nhịp điều chỉnh thực sự sẽ giúp thị trường xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho mốc 5.000 USD/ounce ”.

Có góc nhìn thận trọng hơn, ông Colin Cieszynski - Giám đốc chiến lược thị trường của SIA Wealth Management - lại cho biết: “ Tôi giữ quan điểm trung lập với vàng trong tuần tới. Giá vàng đã có đợt tăng ấn tượng và có thể sắp đến lúc cần tạm nghỉ. Việc giá bạc và bạch kim đang điều chỉnh hôm nay cho thấy đà tăng của nhóm kim loại quý có thể đang chậm lại ”.