Bức ảnh trị giá gần 4 cây vàng của cô gái ở TP.HCM

Tâm sự của cô gái 30 tuổi ở TP.HCM trong câu chuyện dưới đây có lẽ là bằng chứng, là ví dụ dễ hiểu nhất cho những ai vẫn còn đang chưa tin vào việc "tích tiểu thành đại".

Cô cho biết bản thân chỉ là "một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác", chưa có nhà, thu nhập cũng chỉ vừa đủ tiêu nhưng vì biết vun vén tiết kiệm nên đến hiện tại, cô đã mua được gần 4 cây vàng, cụ thể chỉ còn thiếu 5 phân vàng nữa là tròn 4 cây!

Thành quả mua vàng tích sản của cô trong gần 3 năm qua

Bức ảnh quá trình mua vàng do cô đăng tải

"Em là nữ chưa lập gia đình, 30 tuổi đang ở TP.HCM. Em chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, vẫn đang phải đi thuê trọ. Em mua vàng từ 2022 đến giờ, mấy lần mua nhiều tầm 5 chỉ trở lên là sổ tiết kiệm đến lúc đáo hạn, nên em lấy ra mua vàng luôn.

Đến giờ thì em để dành được gần 4 cây vàng, tiền mặt em chỉ có đủ chi tiêu và thêm khoản dự phòng tầm 20 triệu. Giá vàng đang lên, nếu giờ bán đi thì được khoảng 600 triệu tất cả, em định mua mảnh đất ở quê nhưng vẫn đang lấn cấn vì 600 triệu thì sợ cũng không đủ. Gia đình em thì bố mẹ cũng chỉ làm nông thôi, không hỗ trợ được gì. Mong mọi người cho em lời khuyên là có nên bán vàng, kết hợp vay thêm tiền mua đất ở quê không ạ?" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đồng tình khuyên cô nếu bán vàng và vay thêm tầm 200-300 triệu mà đủ mua mảnh đất thổ cư ở quê, thì nên mạnh dạn. Bởi đất thổ cư, pháp lý rõ ràng thì sau này có thể xây nhà cho thuê tạo nguồn thu nhập thụ động; hoặc không thì đó vẫn là tài sản của riêng cô trước hôn nhân, cũng coi như là tài sản phòng thân.

"Không biết quê bạn ở đâu nhưng 600-800 triệu thì khả năng là cũng mua được mảnh đất rồi. Kiểm tra kỹ quy hoạch với cân đối vay nợ thì cũng yên tâm, nếu được thì vay người quen bạn bè trước rồi hẵng vay ngân hàng. Con gái lấy chồng mà có mảnh đất hoặc cái nhà đứng tên mình thì sau này yên tâm hơn trong nhiều chuyện nên mình nghĩ cố mua được đất giờ thì nên cố" - Một người khuyên.

"Mua đất nếu mà phải vay thêm tiền thì bạn thử áng xem vàng với đất, cái nào sinh lời ổn hơn. Còn nếu không có kiến thức tài chính thì cứ mua đất cũng được, vì dù sao đi ở trọ mà giữ vàng cũng hơi lo" - Một người khác gợi ý.

"Nhân viên văn phòng bình thường còn đang phải đi thuê trọ ở TP.HCM mà tiết kiệm mua vàng được thế này thì cũng không "bình thường" chút nào đâu, ý là giỏi ấy. Chứng tỏ thu nhập của bạn cũng ổn, cũng biết tiết kiệm rồi thì nếu có vay tầm 300 triệu mua đất chắc cũng ổn thôi. Có tí nợ vào có khi có thêm động lực làm thêm, kiếm thêm nữa" - Một người khác chia sẻ.

Vay tiền mua BĐS, tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, mua đất hay nói chung là mua BĐS, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống.

1 - Phương án tính toán khoản vay

Để khoản vay mua BĐS không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36. Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ảnh minh họa

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 40.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 11.200.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 40.000.000 x 36% = 14.400.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua BĐS, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua BĐS, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.