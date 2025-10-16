Mặt bằng giá thuê tiền tỷ/tháng bỏ trống ở TP.HCM

Mặt bằng số 14 Nguyễn Huệ nằm ngay giao lộ Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn đang được chào thuê với giá 45.000 USD/tháng (gần 1,2 tỷ đồng/tháng).

Dù sở hữu vị trí đắc địa với hai mặt tiền rộng 30m và 15m, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m², nhưng hơn 2 năm qua, mặt bằng này vẫn chưa tìm được khách thuê mới.

Mặt bằng nằm tại giao lộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế có giá thuê gần 1,2 tỷ đồng/tháng vẫn đang tìm chủ mới. (Ảnh: Đại Việt)

Cách đó chỉ vài bước chân, mặt bằng số 68 Nguyễn Huệ với diện tích hơn 260 m² cũng đang được chào thuê với giá khoảng 250 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, dọc tuyến đường Đồng Khởi – khu phố thương mại sầm uất bậc nhất TP.HCM – hiện có hàng chục mặt bằng lớn nhỏ đang tìm khách thuê. Điển hình, mặt bằng số 109 Đồng Khởi rộng 360 m² được rao giá thuê khoảng 300 triệu đồng/tháng.

Mặt bằng trên đường Đồng Khởi có giá thuê 300 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đây, vào những năm 2018-2019, khi kinh tế TP.HCM đang phát triển mạnh mẽ, chưa ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 , những mặt bằng như trên thường có khách thuê ngay chỉ sau vài ngày. Việc mặt bằng bỏ trống trên các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ hay Đồng Khởi khi đó là điều rất hiếm hoi.Thế nhưng hiện nay, người thuê lại dễ dàng tìm được vị trí đẹp ngay tại khu “đất vàng” của trung tâm thành phố.

Trên đường Lê Thánh Tôn, đoạn gần chợ Bến Thành, hiện cũng xuất hiện nhiều mặt bằng đang tìm chủ mới. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trên một đoạn đường ngắn đã có 6 căn nhà liền kề, trong đó 3 căn treo biển cho thuê mặt bằng.

Tương tự, khu vực vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng cũng ghi nhận nhiều mặt bằng bỏ trống đang chờ khách thuê.

Nhiều mặt bằng trên đường Lê Thánh Tôn tìm khách. (Ảnh: Đại Việt)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Trường, CEO Hải sản Hoàng Gia cho biết, mặt bằng ở TP.HCM bỏ trống la liệt vì nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do giá mặt bằng cao, trong khi kinh tế chỉ đang trong giai đoạn hồi phục nên các thương hiệu không dám mạo hiểm.

Nguyên nhân thứ hai là hành vi người tiêu dùng đã thay đổi khiến các doanh nghiệp cũng thay đổi theo.

Cụ thể, trước đây, doanh nghiệp thuê mặt bằng để quảng bá thương hiệu kết hợp kinh doanh. Đến nay, các doanh nghiệp lại chọn quảng bá, kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử…

“Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) như chúng tôi chỉ xuống tiền thuê mặt bằng khi nhìn thấy hiệu quả kinh doanh cao. Nếu chỉ số hiệu quả thấp thì chúng tôi cũng không bao giờ thuê”, ông Trường nói.

Theo ông Trường, hiện nay có một số mặt bằng của hệ thống Hải sản Hoàng Gia cũng phải chia sẻ tiền thuê với đối tác khác để giảm gánh nặng chi phí, tăng hiệu quả đầu tư.

Cũng theo CEO này, nhiều mặt bằng tại TP.HCM cũng đang được chủ nhà giảm giá 20-30% để tìm khách thuê mới. Bên cạnh đó cũng có những mặt bằng bị vướng thủ tục pháp lý nên khó cho thuê hơn.

Nhiều mặt bằng đắc địa ở trung tâm TP.HCM vẫn chờ khách thuê. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Võ Tá Lâm, chủ một hệ thống nhà hàng tại TP.HCM chia sẻ, hiện nay, mặt bằng cho thuê để trống ở Thành phố rất nhiều. Nhà đầu tư thoải mái lựa chọn, tùy theo nhu cầu.

Tuy nhiên, theo ông Lâm, khi kinh tế phát triển mạnh mẽ, việc thuê những mặt bằng giá cao ở trung tâm sẽ đỡ rủi ro hơn. Những mặt bằng có vị trí đắc địa chủ yếu chỉ kinh doanh được những sản phẩm cao cấp. Cụ thể như nhà hàng, cà phê cao cấp, thời trang hàng hiệu hay các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt.

"Hiện nay, kinh tế vẫn còn gặp nhiều thách thức, khách hàng thắt chặt chi tiêu nên việc kinh doanh khó khăn hơn trước rất nhiều. Điển hình như nhà hàng của chúng tôi, lượng khách đã giảm khoảng 50% so với trước”, ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, lượng khách giảm mạnh, trong khi giá mặt bằng không giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng. Việc này đã khiến hệ thống nhà hàng của ông phải cắt giảm nhân sự để cầm cự.

Cũng theo ông Lâm, gần nhà hàng của ông (đường Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn) cũng có một mặt bằng để trống rất đẹp. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ông không thể mở rộng quy mô kinh doanh dù chủ mặt bằng cam kết không tăng giá trong 2 năm.

Đại diện nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM cho hay, khách hàng ngày càng thắt chặt chi tiêu nên việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Sức bật của doanh nghiệp không còn nhiều nên việc phủ kín các mặt bằng trống là điều không khả thi.