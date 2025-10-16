Giá bạc hôm nay 16-10: Lên mức cao chưa từng có

Trưa ngày 16-10, giá bạc được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết mua vào 2,055 triệu đồng/lượng, bán ra 2,106 triệu đồng/lượng, tăng 42.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá bạc lần đầu trong lịch sử vượt mốc 2,1 triệu đồng/lượng, và có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp. Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá bạc ở mức 2,038 triệu đồng/lượng mua vào, 2,104 triệu đồng/lượng bán ra.

Chỉ trong 1 tuần qua, giá bạc tăng hơn 9% và người nắm giữ bạc đã có mức sinh lời khoảng 25% chỉ trong 1 tháng, tức gấp gần 4 lần so với gửi ngân hàng trong 1 năm.

Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng nhanh theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc được giao dịch sát 53 USD/ounce, khi tăng khoảng 2% so với phiên trước. Giá bạc đang ở vùng đỉnh lịch sử - sau khi vượt qua mốc đỉnh của năm 2011 – vùng 50 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay tăng rất mạnh

Theo giới phân tích, giá bạc tăng theo đà nhảy vọt của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới cũng chưa có dấu hiệu ngừng tăng sốc sau khi vượt qua 4.200 USD/ounce, mức tăng tổng cộng khoảng 15% chỉ trong 1 tháng qua.

Trả lời trên CNBC, ông Steven Schoffstall, Giám đốc quản lý sản phẩm ETF tại Sprott, nói dòng vốn khổng lồ đang đổ vào các quỹ ETF kim loại quý trong năm nay, giúp vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh lịch sử mới. Dù nhiều nhà đầu tư chưa chú trọng tới bạc trong danh mục, nhưng đây là kênh đầu tư có thể đa dạng hóa trong bối cảnh hiện tại khi giá đang vào chu kỳ tăng.

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng và khả năng lao dốc trong trường hợp giá đảo chiều cũng mạnh mẽ hơn.

Với thị trường bạc trong nước, hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,68 triệu đồng/lượng – thấp hơn giá trong nước khoảng 25%.





