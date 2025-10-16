Nói rất nhiều về đầu tư, ViruSs chốt sổ: “Đừng tin ai trên mạng!”

ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng) là 1 trong số những streamer khá "quen mặt" với cộng đồng mạng. Ngoài công việc chính này, ViruSs có thêm nhiều vai trò khác như nhà sản xuất âm nhạc, làm chủ nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng tỷ đồng và tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn, ViruSs từng nói: "Những năm gần đây, giá trị tài sản của tôi tăng vọt. Tôi phát hiện ra rằng tài sản tăng lên chủ yếu đến từ các kênh đầu tư".

ViruSs (Đặng Tiến Hoàng)

Thời điểm đó trên kênh TikTok cá nhân, ViruSs cũng thường xuyên livestream, đăng tải video chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của bản thân. Vậy cụ thể ViruSs đã đầu tư những gì, và làm cách nào để "giá trị tài sản tăng vọt"?

1 - Xác định ngành đầu tư phù hợp với tính cách và mạng lưới xung quanh

Cần tìm hiểu kiến thức cơ bản, được coi là nền tảng của từng thị trường, rồi sau đó "thử" tham gia vào tất cả cả các thị trường ấy. Đây là cách ViruSs đã áp dụng để tìm được thị trường đầu tư hợp với tính cách của bản thân, cũng như mạng lưới xung quanh.

"Tớ đã tham gia đầu tư cả bất động sản, vàng, chứng khoán, ngoại hối,... Sau đó tớ mới phát hiện ra mình thích cái gì, anh em xung quanh mình đang "nghiêng" về bên nào, đặc biệt là dòng chảy của tiền đang chảy vào loại tài sản nào" - ViruSs từng chia sẻ trong một video TikTok.

2 - Thiết lập, phân chia khoản tiền đầu tư

Ai cũng từng là F0 trên thị trường và ViruSs chắc chắn không phải ngoại lệ. Thời điểm còn là 1 nhà đầu tư non nớt, ViruSs cho biết bản thân lập ngân sách chi tiết, cụ thể và tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc bản thân đã đề ra. Có 2 câu hỏi mà ViruSs đã tự trả lời trong giai đoạn này và cho rằng mọi người cũng nên áp dụng:

- Mỗi tháng mình dành bao nhiêu tiền để đầu tư?

- Khoản tiền để đầu tư này mình sẽ phân chia thế nào?

ViruSs (Đặng Tiến Hoàng)

"Ví dụ thị trường rủi ro càng cao, chúng ta để càng ít. Ngược lại, thị trường rủi ro ít thì chúng ta ưu tiên dồn nhiều tiền vào. Và tạm thời ban đầu, khoản tiền dùng để đầu tư cứ gửi vào ngân hàng trước đã, gửi đều trong vòng ít nhất 3 tháng. Sau đó, lấy ra một khoản nhỏ nhất có thể, bắt đầu đầu tư vào ngạch đầu tư mình yêu thích.

Bạn phải nhớ là trong thời điểm đầu, bạn chỉ nên đầu tư với số tiền ít nhất có thể thôi. Mục đích là để học thao tác, học kiến thức và học cách kiểm soát cảm xúc" - ViruSs nói.

3 - Đừng tin bất cứ ai ở trên mạng

ViruSs cho rằng đây là điều quan trọng nhất cần lưu tâm, và cũng không loại trừ bản thân khi đưa ra lời khuyên này.

"Các bạn không nên tin bất cứ ai ở trên mạng, kể cả tớ. Youtube, Google, TikTok, đừng tin ai cả. Tất cả những gì nghe được, bạn hãy chỉ tham khảo thôi.

Khi người ta bảo bạn nên mua cái gì đó, hãy quan tâm điều này đi, nghĩa là họ đã mua từ trước rồi; mà đầu tư là "money game" (trò chơi tiền bạc). Người mua thấp sẽ ăn của người mua cao, mua và bán đều cần phải đúng thời điểm. Thế nên hãy mua dựa vào suy luận, kiến thức của bản thân.

Tiền của mình, thời gian của mình, cuộc đầu tư của mình, nên đừng nghe bất kỳ ai hết" - ViruSs nói.