Trưa 20/10, giá vàng miếng bật tăng trở lại

Cập nhật lúc 10h40, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.257 USD/ounce, tăng 0,16% so với mức đóng cửa tuần trước.

Trong nước, giá vàng miếng ghi nhận lúc 10h40 cũng đồng loạt tăng thêm 500.000 - 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, giá mua tăng 1 - 1,5 triệu đồng và giá bán tăng 500.000 đồng.

Doji tăng giá mua thêm 500.000 đồng và giữ nguyên giá bán. Hiện công ty này niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua bán, hiện giao dịch ở mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua - bán tại 150,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các nhà vàng sáng nay hầu như không thay đổi so với cuối tuần trước. Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 148 – 150,2 triệu đồng/lượng; công ty PNJ niêm yết ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng; còn DOJI ở mức 149,9 – 150,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua - bán ở mức 155 - 156 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 7h44 sáng nay (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.240 USD/ounce, giảm 0,22% so với mức đóng cửa tuần trước.

Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm hơn 2% vào phiên thứ Sáu tuần trước, sau khi đạt mức cao kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng mức thuế "toàn diện" đối với Trung Quốc sẽ là không bền vững.

Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – đã nhích tăng 0,1%, làm vàng được neo giá theo đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn.

Giọng điệu ôn hoà hơn của ông Trump kể từ tuyên bố ban đầu về mức thuế 100% đã làm dịu bớt sức nóng của thị trường kim loại quý. Vào ngày thứ Sáu, ông Trump đã xác nhận một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, qua đó xoa dịu một số lo ngại của thị trường về xung đột thương mại leo thang giữa 2 nước.

Mặc dù điều chỉnh vào Thứ Sáu, giá vàng thế giới vẫn tăng hơn 5,9% trong tuần qua và đánh dấu tuần tăng thứ 9 liên tiếp.

Vàng, một kênh phòng ngừa rủi ro truyền thống trước những bất ổn, đã tăng hơn 64% trong năm nay, do căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, sự dịch chuyển khỏi đồng đô la và dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch vàng lớn. Kỳ vọng vào việc Mỹ cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý này.

Suki Cooper, giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết: "Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình là 4.488 đô la vào năm 2026 và nhận thấy khả năng tăng giá vẫn còn".

Thị trường đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 10 và một lần nữa vào tháng 12.

Mới đây, HSBC đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD lên 3.455 USD/ounce và dự kiến giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Tại thị trường trong nước, hầu hết các nhà vàng lớn vẫn chưa công bố bảng giá vàng áp dụng cho ngày 20/10.

Đóng cửa cuối tuần qua, Công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt hạ giá vàng miếng xuống khoảng 149 – 150,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và cùng niêm yết giá 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng giảm vào cuối tuần qua. Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC giao dịch ở mức 148 – 150,2 triệu đồng/lượng; công ty PNJ niêm yết ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng; còn DOJI ở mức 149,5 – 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cao hơn hẳn. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua - bán ở mức 155 - 156 triệu đồng/lượng.