Sốc với giá bạc hôm nay, 14-1, người mua bạc lãi 14 triệu đồng/1 tuần

Lúc 14 giờ ngày 14-1, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết trong khoảng 3,39 - 3,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức giá bạc miếng trên vẫn chưa phải cao nhất thị trường. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) công bố giá bạc mua vào 3,42 triệu đồng/lượng, bán ra 3,51 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 1 tuần, mỗi lượng bạc đã tăng tới hơn 14%. Trong vòng 1 năm qua, mỗi lượng bạc đã tăng giá gấp 3 lần.

Giá bạc kg cũng khiến nhiều người giật mình. Tập đoàn Phú Quý bán ra 1 kg bạc kg tới 93,62 triệu đồng, trong khi SBJ bán 93,48 triệu đồng. Mức đỉnh trong ngày được ghi nhận lên tới 94,2 triệu đồng, tăng hơn 12 triệu đồng chỉ trong một tuần.

Giá bạc trong nước tăng vọt theo đà dậy sóng của giá thế giới. Mốc đỉnh mới hiện được ghi nhận lên tới trên 90 USD/ounce, tăng gần 4% so với phiên trước. Thậm chí, đà tăng của giá bạc thế giới còn nhanh hơn bạc trong nước và bỏ xa mức tăng của giá vàng. Chỉ trong 1 tuần, giá bạc tăng từ 74 USD/ounce lên vượt 90 USD/ounce (+21,6%), mốc cao nhất từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay tăng sốc

Các chuyên gia của Citi Bank cho rằng giá bạc có thể đạt mức 100 USD/ounce nhờ nhu cầu sản xuất công nghiệp tăng, bên cạnh dòng vốn từ đầu tư. Rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên thị trường và sự bất ổn mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (FED) là lý do cho việc đi lên của bạc.

Thậm chí, bạc sẽ vượt trội hơn vàng khi tình trạng khan hiếm kim loại này kéo dài trên thị trường vật chất.

Theo trang theo dõi dữ liệu thị trường Companies Market Cap, bạc hiện có tổng giá trị vốn hóa gần 5.000 tỉ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử hơn hàng ngànnăm của bạc. Nhờ đó, kim loại quý này trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai toàn cầu, sau vàng.

Ở thị trường trong nước, giá bạc liên tục tăng cao trong thời gian ngắn thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Nhiều người vẫn đua nhau mua bạc bất chấp giá tăng 14% trong 1 tuần và tăng tới 42% chỉ trong 1 tháng.

Một số chuyên gia bắt đầu cảnh báo đà tăng nóng của giá bạc và sức ép có thể điều chỉnh. Đặc biệt, trong trường hợp bạc chỉnh, giá sẽ lao dốc mạnh hơn so với giá vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,87 triệu đồng/lượng, thấp hơn tới 22% so với giá bạc trong nước.

Giá bạc thế giới tăng hơn 21% chỉ trong 1 tuần