Giá vàng, bạc tăng cao chưa từng có

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mức 162 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh nhưng thấp hơn vàng miếng từ 1-3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 158-161 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 157-160 triệu đồng/lượng; vàng SJC 156,5 - 159 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.588 USD/ounce, tăng 47 USD so với đầu giờ sáng qua.

Ở các thị trường liên quan, trước giờ giao dịch buổi sáng, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 3,15 - 3,25 triệu đồng/lượng, tương đương 86,7 triệu đồng/kg, tăng hơn 4 triệu đồng/kg so với sáng qua; bạc thỏi Ancarat ở mức 86,5 triệu đồng/kg, tăng hơn 5 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.129 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.086 - 26.386 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch khoảng 27.100 - 27.250 đồng/USD.