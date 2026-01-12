Một nhà vàng thông báo quan trọng đến người mua toàn miền Bắc, áp dụng ngay ngày mai!

Thông báo điều chỉnh giờ mua vàng Tiểu Kim Cát﻿

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) vừa chính thức điều chỉnh khung giờ phục vụ sản phẩm "Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ" trên toàn hệ thống miền Bắc.

Theo thông báo mới nhất, việc điều chỉnh này nhằm khắc phục tình trạng giờ bán cũ (14h) gây bất tiện cho nhiều khách hàng vì trùng giờ làm việc.﻿

Việc áp dụng khung giờ mới sẽ bắt đầu vào ngày mai (13/1). Từ ﻿08h30, cửa hàng phát phiếu và chính thức mở bán.

Cửa hàng cũng lưu ý sẽ phục vụ theo số thứ tự: "Nếu quý khách vắng mặt khi đến lượt phục vụ, cửa hàng xin phép huỷ phiếu", thông báo nêu rõ.

Riêng cửa hàng BTMH tại Aeon mall Hà Đông hoạt động theo giờ mở cửa của Trung tâm thương mại.

Cập nhật giá vàng

Thị trường vàng trong nước ghi nhận những diễn biến sôi động ngay từ đầu ngày khi giá vàng miếng SJC và các loại vàng nhẫn tại các Công ty đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Theo cập nhật mới nhất tính đến chiều nay, giá các mặt hàng vàng đều thiết lập mặt bằng giá mới, phản ánh xu hướng tăng chung của kim loại quý trên thị trường thế giới.

Dưới đây là thông tin chi tiết về giá từng loại vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với sự thay đổi rõ rệt so với mức giá cập nhật trước đó:

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Giá mua vào: 158,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng. Giá bán ra: 161,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.﻿

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1 chỉ: Giá mua vào: 15,87 triệu đồng/chỉ (tương đương 158,7 triệu đồng/lượng), giá bán ra: 16,17 triệu đồng/chỉ (tương đương 161,7 triệu đồng/lượng).﻿

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Giá mua vào: 157,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng.﻿

Vàng trang sức 24K (999.9): Giá mua vào: 157,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000/lượng, giá bán ra: 159,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Giá mua vào: 160,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra: 162 triệu đồng/lượng.﻿

Vàng nguyên liệu 999,9: Giá mua vào: 148,8 triệu đồng/lượng.﻿

Những thay đổi này cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ của vàng trong ngày hôm nay, đặc biệt đối với các sản phẩm vàng nhẫn và vàng miếng SJC, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư và người dân.

Giá vàng chiều nay tăng mạnh.

Trong phiên chiều 12/1, giá vàng giao ngay có lúc tăng vọt sát ngưỡng 4.600 USD/ounce, trước khi điều chỉnh nhẹ về vùng 4.579,44 USD/ounce, tăng tổng cộng 1,6% so với phiên trước.

Năm 2025, giá vàng tăng khoảng 65%, mức tăng mạnh nhất trong gần nửa thế kỷ. ﻿