Thẻ VPBank S Rewards Mastercard thu hút người dùng trẻ nhờ ưu đãi hoàn Shopee xu lên đến 12%

Thẻ thanh toán "đúng gu": Chi tiêu ở đâu - hưởng lợi ngay ở đó

Trong kỷ nguyên mua sắm số, mỗi cú chạm màn hình có thể trở thành khởi đầu cho một quyết định chi tiêu , người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những công cụ thanh toán không chỉ tiện lợi mà còn mang lại giá trị thực tế ngay tức thì, biến mọi trải nghiệm thành cơ hội mua sắm . Đặc biệt với cộng đồng mua sắm thường xuyên trên nền tảng thương mại điện tử số 1 hiện nay: Shopee và ShopeeFood, một chiếc thẻ tín dụng "đúng gu" có thể tạo ra khác biệt rất lớn về chi phí dài hạn.

Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, VPBank S Rewards Mastercard đang nổi lên như dòng thẻ chuyên biệt cho người dùng Shopee và ShopeeFood, khi sở hữu mức hoàn Shopee xu lên đến 12% - cao nhất thị trường hiện nay. Lượng xu tích lũy hàng tháng có thể đạt tối đa 400.000 Shopee xu, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể cho các lần mua sắm tiếp theo. Không chạy theo ưu đãi ngắn hạn hay cơ chế tích điểm phức tạp, S Rewards đánh trúng nhu cầu cốt lõi của người tiêu dùng trẻ: chi tiêu ở đâu - hưởng lợi ngay ở đó; càng chi tiêu nhiều – càng tích ưu đãi nhiều.

Việc hoàn xu trực tiếp trên Shopee giúp người dùng nhìn thấy lợi ích ngay sau mỗi giao dịch. Không cần quy đổi rườm rà, không chờ đợi hoàn tiền kéo dài, Shopee xu được tích lũy và sẵn sàng sử dụng cho các đơn hàng tiếp theo. Với những ai coi Shopee hay ShopeeFood là "kênh mua sắm - ăn uống mặc định", VPBank S Rewards Mastercard trở thành công cụ tối ưu chi tiêu hàng ngày.

Đặt trong những tình huống chi tiêu quen thuộc, lợi ích của việc tích lũy Shopee xu càng trở nên rõ ràng. Từ một đơn hàng Shopee mua đồ gia dụng cho gia đình, những lần đặt ShopeeFood sau giờ làm bận rộn, cho đến các đợt săn sale định kỳ mỗi tháng - tất cả đều là những khoản chi lặp lại với tần suất cao. Khi được hoàn xu ở mức hấp dẫn, người dùng có thể giảm đáng kể tổng chi phí mua sắm hàng tháng mà không cần thay đổi thói quen tiêu dùng.

Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán, lợi ích này càng phát huy rõ nét. Việc mua sắm bánh kẹo, thực phẩm khô, đồ trang trí nhà cửa, trang phục Tết, quà biếu người thân hay chuẩn bị các bữa ăn sum họp đều khiến ngân sách dễ "đội lên" so với ngày thường. Lượng Shopee xu tích lũy từ VPBank S Rewards Mastercard có thể trở thành "khoản tiết kiệm ngầm" đáng kể. Thay vì chỉ tập trung săn mã giảm giá ngắn hạn, người dùng sở hữu S Rewards có lợi thế dài hơi hơn: mỗi giao dịch đều góp phần làm nhẹ ngân sách cho những lần mua tiếp theo.

Mở thẻ đơn giản, lợi ích tối đa

Không dừng lại ở ưu đãi hoàn xu, VPBank S Rewards Mastercard còn ghi điểm nhờ loạt lợi ích thiết thực, phù hợp với người dùng trẻ và người mới tiếp cận thẻ tín dụng. Thẻ được mở 100% trực tuyến trên nền tảng VPBank NEO, với thời gian đăng ký chỉ khoảng 10 phút. Không cần giấy tờ phức tạp, không cần đến quầy giao dịch, khách hàng có thể hoàn tất toàn bộ thủ tục ngay trên điện thoại thông minh.

Đáng chú ý, sau khi được phê duyệt, thẻ có thể được sử dụng gần như ngay lập tức thông qua các phương thức thanh toán số, giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi hay nhu cầu chi tiêu phát sinh nào. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với thế hệ khách hàng trẻ, đề cao tốc độ, sự linh hoạt và tính liền mạch trong trải nghiệm tài chính.

Bên cạnh các ưu đãi mua sắm, thẻ VPBank S Rewards Mastercard áp dụng thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý tài chính cá nhân, nhất là trong các giai đoạn chi tiêu cao điểm như Tết Nguyên đán sắp tới. Song song với đó, khách hàng mở thẻ mới còn nhận Shopee e-voucher trị giá 300.000 đồng khi hoàn tất kích hoạt và đáp ứng điều kiện chi tiêu theo quy định. Đây được xem là "món quà chào mừng" thiết thực, giúp người dùng nhanh chóng cảm nhận lợi ích ngay từ những giao dịch đầu tiên.

Ngoài ra, chủ thẻ còn được hưởng các chương trình ưu đãi định kỳ trong hệ sinh thái VPBank, tiêu biểu là "VPBank Day" vào ngày 15 hàng tháng, với nhiều ưu đãi giảm giá và hoàn tiền tại hàng loạt đối tác trên toàn quốc.

Đặc biệt, không chỉ giới hạn ở mua sắm online, thẻ còn mang đến ưu đãi hoàn Shopee xu 4% cho các chi tiêu thiết yếu như ăn uống, siêu thị và di chuyển, với hạn mức hoàn lên đến 200.000 Shopee xu mỗi tháng; và hoàn 0,1% xu không giới hạn cho các giao dịch còn lại. Việc mở rộng phạm vi hoàn xu sang các nhu cầu chi tiêu thường nhật giúp S Rewards Mastercard trở thành "người bạn đồng hành" trong mọi chi tiêu hằng ngày.

Với mức hoàn Shopee xu cao nhất thị trường, quy trình đăng ký thuận tiện, ưu đãi sử dụng linh hoạt và lợi ích nhìn thấy ngay sau mỗi giao dịch, VPBank S Rewards Mastercard đang khẳng định vị thế lựa chọn số 1 cho người dùng Shopee và ShopeeFood - đặc biệt trong mùa mua sắm cao điểm dịp Tết sắp tới.

Mở thẻ và nhận ưu đãi tại: https://shopeecard.vpbank.com.vn/