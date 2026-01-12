Chúc mừng tôi đi: 30 tuổi trả xong nợ cho bố mẹ, còn mua thêm căn nhà tặng họ dưỡng già!

Ở tuổi 30, nhiều người coi thành tựu lớn nhất đời mình là thăng chức, mua xe hay sở hữu căn nhà đầu tiên. Nhưng với Sho Dewan - Một chàng trai 33 tuổi, là người Bangladesh, hiện đang sinh sống và làm việc ở California (Mỹ), điều khiến anh tự hào nhất lại là khoảnh khắc viết một tấm séc để trả hết khoản nợ nhà còn lại cho bố mẹ, những người đã dành cả tuổi trẻ bươn chải nơi đất khách chỉ để con cái có một tương lai tốt hơn.

Năm đó, Dewan 30 tuổi.

Sho Dewan (Nguồn: People.com)

Bố mẹ của Dewan tới Mỹ khi anh mới 5 tuổi. Khi đặt chân đến California, họ gần như bắt đầu lại từ con số không. Ở quê nhà, bố anh từng là kỹ sư cơ khí, mẹ anh là giáo viên. Nhưng tại Mỹ, họ không thể lao động tri thức nữa vì rào cản ngôn ngữ, nên công việc duy nhất mà bố mẹ Dewan có thể làm chỉ là việc tay chân. Bố anh làm phục vụ bếp ở KFC, đứng chiên gà cả ngày, rồi tối lại đi lau sàn tại cửa hàng tiện lợi 7Eleven. Còn mẹ Dewan thì cũng làm công việc tương tự, là phục vụ bàn cho một nhà hàng.

Những năm tháng đó trong ký ức của Dewan chỉ gói gọn trong 2 từ: Tằn tiện. Mọi thứ bố mẹ làm đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: lo đủ ăn, đủ mặc cho hai con và dành dụm từng đồng. Họ gần như không có khái niệm nghỉ ngơi, càng không dám mơ đến sự thoải mái. Chính hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí Dewan và trở thành động lực lớn nhất để anh phấn đấu. Anh luôn tự nhủ một ngày nào đó, bố mẹ phải được sống thảnh thơi hơn, không còn phải lo nghĩ về tiền bạc như những năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ.

Sau này, khi cuộc sống ổn định hơn, bố Dewan xin được 1 công việc tại bưu điện. Khi nghỉ hưu, ông có lương hưu đều đặn, mẹ anh cũng nhận trợ cấp an sinh xã hội. Họ cũng cố mua được một căn nhà nhỏ, dù phải vay mượn không ít.

Trên lý thuyết, bố mẹ Dewan không hề ở trong tình trạng tài chính căng thẳng. Nhưng với anh, chỉ cần họ còn nợ ngân hàng một đồng, nghĩa là vẫn còn gánh nặng trên vai.

Bố mẹ của Dewan (Nguồn: People.com)

Khi công ty Workhap - Doanh nghiệp tư vấn nghề nghiệp do Dewan sáng lập từ năm 2019, bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, anh đã âm thầm đặt ra mục tiêu: Nếu đủ khả năng, việc đầu tiên phải làm là trả hết nợ nhà cho bố mẹ, thậm chí mua thêm một căn nhà mới để họ có thể an tâm an hưởng tuổi già.

Dewan khởi nghiệp từ chính thế mạnh của mình. Trước đó, anh từng làm trong lĩnh vực nhân sự và tuyển dụng, rồi chia sẻ kinh nghiệm trên LinkedIn từ cuối năm 2018. Không ngờ, những bài viết ấy lại thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Khi nhận thấy tiềm năng rõ ràng, anh quyết định nghỉ công việc toàn thời gian để dốc toàn lực cho Workhap.

Từ thời điểm quyết định "all-in" với doanh nghiệp riêng, Dewan gần như lao vào làm việc, kiếm tiền và sống tằn tiện. Anh không sống phô trương, không nâng cấp lối sống dù thu nhập tăng rõ rệt. Phần lớn số tiền kiếm được đều được anh giữ lại, tái đầu tư cho công việc và âm thầm tích lũy. Dewan luôn nghĩ về ngày bố mẹ không còn phải trả thêm bất kỳ khoản tiền vay mua nhà nào, coi đó như động lực phấn đấu.

Theo lời Dewan kể lại, ngôi nhà bố mẹ anh vay tiền để mua có 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, an toàn, gần trường học. Bố mẹ Dewan đã trả được hơn một nửa khoản vay mua nhà, lãi suất cũng khá thấp, chưa đến 3%/năm. Với nhiều người, đây là một khoản nợ "dễ thở", không có lý do gì phải vội vàng. Nhưng với Dewan, câu chuyện không nằm ở lãi suất hay khả năng chi trả, mà nằm ở cảm giác an tâm. Anh không muốn bố mẹ đã về hưu vẫn phải canh cánh mỗi tháng nghĩ đến tiền ngân hàng, dù chỉ là một khoản nhỏ.

Thời điểm đó, Dewan và vợ cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà riêng cho bản thân. Tuy nhiên, sau nhiều lần tính toán, anh đi đến một quyết định rất rõ ràng: nhà của bố mẹ phải được trả xong trước.

"Tôi thà chậm lại một chút với kế hoạch của mình, còn hơn để bố mẹ tiếp tục mang theo áp lực tài chính" - Dewan nói.

Thành tựu lớn nhất của Dewan trong những năm đầu 30 lại không phải là khởi nghiệp thành công (Nguồn: People.com)

Khi tài chính đủ vững, Dewan viết một tấm séc để thanh toán toàn bộ số dư khoản vay mua nhà cho bố mẹ. Con số lên tới hàng trăm nghìn USD (tương đương vài tỷ đồng Việt Nam), là kết quả của nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng như đã chia sẻ, mục tiêu của Dewan không chỉ dừng lại ở việc trả nợ cho bố mẹ, mà còn là mua tặng bố mẹ 1 căn nhà khang trang hơn, để bố mẹ dưỡng già.

Với anh, việc tặng bố mẹ một căn nhà không chỉ là tài sản, mà là sự bảo đảm cho những năm tháng sau này - khi họ không còn đủ sức lao động, cũng không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì liên quan đến tiền bạc vì căn nhà cũ có thể cho thuê tạo nguồn tiền thụ động. Căn nhà mới ấy được Dewan mua vào năm 2023, 3 năm sau khi trả xong nợ cho bố mẹ. Lúc đó, Dewan vừa bước sang tuổi 33.

Ở những năm đầu 30, trong khi nhiều người vẫn đang loay hoay với sự nghiệp và các khoản vay của chính mình, Dewan đã hoàn thành một mục tiêu mà anh ấp ủ từ thuở nhỏ, không phải bằng may mắn, mà bằng lựa chọn rất rõ ràng về cách tiêu tiền, cách kiếm tiền và thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Và có lẽ, với Dewan, đó mới là định nghĩa trọn vẹn nhất của hai chữ "thành công".

(Nguồn: People.com)