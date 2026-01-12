Từng không thích “ngân hàng số”, cho đến khi tôi dùng thử Cake

Cao điểm giãn cách, tôi gặp một tình huống oái oăm: quên mật khẩu ứng dụng ngân hàng đang dùng, nhập sai quá số lần cho phép và tài khoản bị khóa. Muốn mở lại, bắt buộc phải ra quầy giao dịch. Nhưng khi ấy, mọi thứ đều đóng cửa, việc đi lại bị hạn chế tối đa. Tôi rơi vào trạng thái rất… bất tiện về tài chính: không chuyển khoản được, không thanh toán online, trong khi tiền mặt thì ai cũng e dè vì lo ngại lây nhiễm.

Năm 2021, Cake là một trong những app tài chính nổi bật nhờ tính thuận tiện và trẻ trung

Giữa lúc loay hoay tìm cách xoay xở, tôi nhìn thấy cái tên Cake trên kho ứng dụng. Thú thật, khi đó tôi không quá tin vào khái niệm "ngân hàng số". Trong suy nghĩ của tôi, ngân hàng phải có quầy, có giấy tờ, có nhân viên mặc đồng phục... Nhưng rồi tôi tự nhủ: tải về dùng thử, không ổn thì xóa.

Một tài khoản ngân hàng mở trong… hai phút

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Cake là sự đơn giản. Chỉ cần ngồi tại nhà thực hiện định danh khách hàng điện tử (e.KYC). Các thông tin bảo mật như CMND/căn cước công dân, ảnh chân dung thực … đều có thể hoàn thành từ xa, không cần đến quầy giao dịch của ngân hàng. Chỉ trong vòng 2 phút là tôi đã có ngay một tài khoản ngân hàng mới hoàn toàn miễn phí.

Điều khiến tôi thích thú nhất lúc đó là số tài khoản chính là số điện thoại – một chi tiết rất nhỏ, nhưng cực kỳ tiện trong bối cảnh mọi thứ đều phải nhanh gọn và dễ nhớ. Thời điểm đó, Cake cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên mở tài khoản bằng số điện thoại trên thị trường.

Từ hôm đó, tôi có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, đặt hàng thiết yếu ship tận nhà. Nhờ Cake, tôi gửi tiền cho ba mẹ ở xa, thanh toán online để người thân yên tâm nhận hàng mà không phải tiếp xúc với tiền mặt. Trong khi nhiều người xung quanh tôi vẫn loay hoay vì thủ tục ngân hàng, tôi đã giải quyết gần như mọi nhu cầu tài chính chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại.

Ban đầu, Cake với tôi chỉ là giải pháp tình thế. Nhưng rồi, rất tự nhiên, ứng dụng này trở thành thứ tôi mở ra mỗi ngày.

Khi Cake trở thành "bạn đồng hành mới"

Từ một ứng dụng để thanh toán, Cake dần len vào những nhu cầu rất đời thường của tôi: quản lý chi tiêu, theo dõi mình đã tiêu bao nhiêu, tiêu vào đâu, nhận hoàn tiền và ưu đãi mua sắm.

Cảm giác kiểm soát được dòng tiền khiến tôi chủ động hơn với chính túi tiền của mình. Tôi biết lúc nào nên chi, lúc nào nên giữ, và không còn cảm giác "tiền trôi đi đâu mất" như trước.

Thậm chí, tôi còn bắt đầu gửi tiết kiệm trên Cake – điều mà trước đây tôi chỉ yên tâm khi đến quầy, ký giấy và cầm sổ tiết kiệm trên tay. Với Cake, việc gửi tiết kiệm trở nên nhẹ nhàng hơn: thủ tục nhanh, lãi suất tốt, nhiều khuyến mãi, và còn có thể tích lũy dần theo tuần, theo tháng mà không tạo áp lực.

Bạn bè xung quanh tôi dần sử dụng Cake nhiều hơn

Bạn bè xung quanh tôi cũng dần chuyển sang dùng Cake. Chúng tôi còn lập một tài khoản quỹ chung để dành cho những chuyến du lịch. Mỗi người góp bao nhiêu, chi tiêu thế nào đều rõ ràng, minh bạch – nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc ghi chép thủ công như trước.

Có những lúc, kế hoạch tài chính gặp sự cố bất ngờ. Tôi cần gấp một khoản tiền cho gia đình trong khi tài khoản vừa cạn, chưa kịp đến kỳ nhận thu nhập. Giữa lúc loay hoay, tôi chợt nhớ đến Cake. Có lẽ nhờ quá trình sử dụng lâu dài, Cake "hiểu" tôi hơn tôi nghĩ: lịch sử chi tiêu rõ ràng, thói quen tài chính ổn định. Tôi thử sử dụng tính năng ứng tiền nhanh, và bất ngờ khi khoản tiền cần thiết được giải ngân gần như ngay lập tức.

Giao dịch hoàn tất, việc nhà được giải quyết, còn tôi thì thở phào. Sau hôm đó, tôi nhận ra cảm giác an tâm không nằm ở việc mình có bao nhiêu tiền, mà là biết rằng luôn có một "trợ lý tài chính" âm thầm đồng hành – giúp mình chuẩn bị trước bằng tiết kiệm, và kịp thời "đỡ lưng" khi cuộc sống có những bất ngờ không báo trước.

Là người làm việc tự do nhưng tôi vẫn mở được thẻ tín dụng Cake nhờ lịch sử giao dịch tốt

Niềm tin được xây từ những trải nghiệm nhỏ

Là một ngân hàng thuần số, Cake không có quầy giao dịch nhưng niềm tin của người dùng được xây dựng qua từng trải nghiệm nhỏ: đăng nhập an toàn, xác thực sinh trắc học, OTP, mã khóa riêng cho từng sổ tiết kiệm.

Là người đã gắn bó với Cake gần 5 năm, tôi cảm nhận rõ sự đầu tư nghiêm túc đó. Ngay cả khi nghĩ đến tình huống xấu nhất như mất điện thoại, tôi vẫn yên tâm rằng tài sản của mình được bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật.

5 năm đã qua, từ cái ngày tôi tải app Cake giữa mùa Covid, nay biết Cake đã cán mốc 6,2 triệu người dùng với tổng giá trị giao dịch lên tới 320.000 tỷ đồng, tôi càng chắc chắn rằng lựa chọn của mình không phải là thiểu số. Với tôi, Cake không chỉ là một ứng dụng ngân hàng số, mà là một người bạn tài chính – xuất hiện rất tự nhiên, đúng lúc, và đủ tin cậy để gắn bó lâu dài.

(Ghi chép từ Anh Tú, graphic designer, 28 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội)