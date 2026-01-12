Kẹt lại ở năm cũ vì công việc quá chán

Không ai muốn bước sang năm mới với 1 hơi thở dài. Nhưng với một nhóm dân công sở, có muốn vui, muốn nghĩ tích cực để đón 2026 cũng… không được vì công việc sao nhiều trắc trở quá. Chẳng biết do thị trường việc làm đang khó khăn chung, hay do mình kém cỏi. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng điểm chung đều là: Cứ nhắc đến công việc là thấy chán.

Đằng sau chữ “chán” ấy, là gì?

Gần đây trên MXH Threads, trong khi đa số đều đang nóng lòng chờ thưởng Tết hoặc khoe khoản tiền thưởng đã được nhận vào dịp nghỉ Tết dương lịch, thì không ít người lại chỉ biết thở dài. Có người đang thất nghiệp, bản thân vẫn còn “kẹt” ở 2 lần bị sa thải trong năm cũ; có người thì lại đặt mục tiêu “dám nghỉ việc” trong 2026…

“Mục tiêu 2026 của các bạn là gì? Của mình là nghỉ việc…” (Ảnh chụp màn hình)

25 tuổi, “bị đuổi việc” 2 lần nên thành ra ám ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, đa số đều dành lời động viên - không phải kiểu “cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua”, mà họ trải lòng, kể về những giai đoạn trắc trở trong sự nghiệp của bản thân trước đây để thấy rằng: Ai đi làm cũng sẽ có những quãng gập ghềnh thôi, chứ hành trình thăng tiến có mấy khi trơn tru không “ổ gà”.

Một người bộc bạch: “Nghe cái câu chuyện gì rồi cũng qua, trước đây mình thấy sáo rỗng lắm, nhưng giờ khi tự vượt qua được khó khăn rồi thì lại thấy nó đúng kinh khủng. Bản thân mình cũng không nhớ nổi bao nhiêu đêm trằn trọc vì thấy bạn bè được vào công ty to, tập đoàn lớn, lương gấp đôi gấp 3 mình. Mà cái tâm trạng đã vậy thì chỉ cần 1 lời feedback hơi tệ của đồng nghiệp, cấp trên thôi cũng cảm giác như trời sập rồi ấy.

2023 mình cũng bị sa thải, đúng kiểu giọt nước tràn ly khiến mình nghĩ thôi đời mình đến đây là xong, thất bại toàn tập. Nhưng bạn biết bằng cách nào mà mình dần khá lên không? Mình đi học, ban đầu vì chán quá do thất nghiệp mà nên đâu biết làm gì. Mình học thiết kế, tự ôn ielts rồi cơn chán đời của mình cũng qua dần. Giờ mình có công việc, lương không cao hơn mặt bằng chung, nhưng mình có thêm việc phụ nữa nên thu nhập cũng đủ tiêu, đủ tiết kiệm và mình thấy mình qua được cái đoạn mà mình đã từng nghĩ “thôi xong rồi”, nên hãy cứ cố gắng nhé”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một người chia sẻ: “Mình nghĩ cái quan trọng là mình không được phủ nhận công sức, năng lực của bản thân. Việc này với mình nó còn khó hơn cả tìm việc nữa.. Nói thật lần đầu bị đuổi việc, sốc không thể tả, nhưng sau này nghĩ lại thì thấy cũng không có gì to tát, do mình không phù hợp với môi trường đó thôi”.

Một người khác thì vừa kể, vừa bày tỏ quan điểm như sau: “Cái đầu tiên mình nghĩ mọi người cần bỏ ngay chính là đặt tuổi tác vào công việc, sự nghiệp. Chưa đến tuổi nghỉ hưu thì chưa có gì gọi là già, đầy người nghỉ hưu xong kinh doanh buôn bán thì mới tìm được hướng đi đúng nhất trong đời.

Mới dưới 30 tuổi thì thất nghiệp, chán việc hay bị sa thải,... tất cả đều là trải nghiệm TỐT hết, nó sẽ cho bạn bài học nếu bạn chịu cố gắng, chịu nhìn nhận một cách công tâm về bản thân trong quá khứ, nhấn mạnh là nhìn nhận công tâm nhé chứ không phải kiểu “không ai kém hơn mình” hay “mình giỏi, mình tốt, chỉ là công ty tệ”. Không tự công tâm được thì tìm mentor, tìm bạn bè, anh chị để xin lời khuyên”.

2026 cần làm gì cho công việc đỡ “chán”?

Chúng ta thường nghĩ chuyện buồn, chuyện chán nản chủ động tìm đến mình, theo kiểu “vận xui” chọn mình làm gương mặt đại diện, chứ nếu được chọn thì làm gì có ai chọn “chán”, chọn “buồn” bao giờ. Tuy nhiên, câu trả lời đôi khi không hẳn là vậy. Chúng ta có thể không kiểm soát được những gì sẽ xảy đến với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát và lựa chọn cách phản ứng với từng sự kiện ấy cơ mà?

Thế nên 2026 ra sao, thực ra đều “nằm trong tay” mình hết.

1 - Chuyện buồn của năm cũ, để lại ở năm cũ!

Không phải là mặc kệ hay phủ nhận những gì đã qua, mà là tự đúc kết, tự rút ra bài học và tự tìm hướng thay đổi. Bởi suy cho cùng thì buồn chán, than thở chuyện của năm cũ cũng không khiến năm mới khởi sắc hơn.

Thực tế là không ít người mắc kẹt với công việc không phải vì năng lực kém, mà vì tâm lý chưa sẵn sàng thay đổi. Mỗi ngày đi làm là một ngày thở dài, mỗi lần được giao việc là một lần “hằn học” trong thâm tâm, vậy thì làm sao 2026 khác 2025 được?

2 - Còn việc, còn thu nhập thì cố tiết kiệm dự phòng

Giải quyết xong “bài toán tinh thần” rồi, thì vấn đề tiếp theo là câu chuyện tài chính. Chúng ta đi làm để kiếm tiền, và đôi khi, chúng ta mắc kẹt cũng chỉ vì mục tiêu đó.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Công việc chỉ đỡ “chán” khi chúng ta có quyền lựa chọn: Chọn làm tiếp, chọn thay đổi, chọn nghỉ,... Và tiền dự phòng chính là thứ giúp bạn có được khoảng “tự do” đó.

Khi chưa có quỹ dự phòng, mỗi ngày đi làm giống như cuộc thi nín thở: Nín thở vì không biết bao giờ bị sa thải, nín thở vì sợ lỡ có chuyện là không xoay xở nổi. Cảm giác sợ ấy khiến công việc dù bình thường cũng thành áp lực.

Thế nên nếu hiện tại còn công việc, còn thu nhập, ưu tiên số 1 là xây dựng quỹ dự phòng tối thiểu 6 tháng tiền sinh hoạt phí, mà nhiều hơn thì càng tốt, để dù có chuyện gì xảy ra thì bản thân cũng không phải hoảng loạn trong lo sợ. Có tiền rồi thì thất nghiệp đôi khi cũng chỉ là một quãng nghỉ ngơi, chẳng có gì to tát.

3 - Đang thất nghiệp thì bằng mọi cách phải đầu tư phát triển kỹ năng làm việc, kỹ năng nghiệp vụ

Thất nghiệp - nhất là trong thế bị động, có thể sẽ là giai đoạn chúng ta dễ chán nản nhất, vì vừa không có thu nhập, vừa dễ nghi ngờ bản thân. Nhưng nếu cứ “bất động” trong giai đoạn này, thì sau vài tháng, chúng ta không chỉ thiếu tiền, mà còn thiếu cả sự tự tin.

Cách duy nhất để thoát ra là học và nâng cấp kỹ năng. Không cần phải lao vào những khóa học hào nhoáng, chỉ cần chọn thứ phục vụ trực tiếp cho việc quay lại thị trường lao động: kỹ năng chuyên môn, công cụ làm việc, ngoại ngữ, hoặc một kỹ năng phụ có thể tạo thêm thu nhập. Việc học không chỉ để “giỏi hơn”, mà còn để giữ cảm giác mình vẫn đang tiến lên thay vì đi lùi hoặc dậm chân tại chỗ.

Khi bạn bận rộn với việc học và cải thiện bản thân, cảm giác chán nản sẽ giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn, bạn đang âm thầm chuẩn bị cho hành trình tìm việc và đi làm, xậy dựng sự nghiệp của mình.

2026 suy cho cùng không cần phải là một năm sự nghiệp bùng nổ, chỉ cần mình bớt chán, bớt sợ, bớt thở dài khi nghĩ tới công việc, đã là đủ rồi.