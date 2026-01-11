Vợ nghỉ việc, lương chồng không nuôi nổi 3 người, còn tiêu vặt 5 triệu/tháng

Thu nhập giảm là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, với hoàn cảnh của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây, khá nhiều người cho rằng không thể “đổ tại” cho việc giảm thu. Bởi lẽ quyết định nghỉ việc của cô vợ được đưa ra trong thế chủ động, chứ không có gì bất ngờ. Cái sai của họ là không lường trước câu chuyện chi tiêu, nên giờ mới đau đầu vì mỗi tháng “âm” hơn 2 triệu.

Bảng chi tiêu do cô vợ đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết trước đây khi cô còn đi làm, đồng nghĩa với việc gia đình có 2 nguồn thu nhập, thì tổng lương hàng tháng của 2 vợ chồng là 60 triệu đồng - đủ để trang trải chi tiêu cũng như tiết kiệm, đầu tư. Tuy nhiên…

“Từ ngày em nghỉ làm để dưỡng thai, em mới để ý chi tiêu và thấy thực sự lương chồng không đủ cho nhà 3 người. Lương chồng em giờ có 26 triệu/tháng, mà chi tiêu tháng nào cũng 28 triệu đổ lên, cố lắm rồi vẫn không biết cắt giảm ở đâu” - Cô viết.

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, đa số đều đồng tình: Cắt khoản chi tiêu cá nhân của chồng và ăn sáng bên ngoài, chuyển thành tự nấu, tự ăn sáng tại nhà. Đồng thời, xem xét giảm luôn khoản đưa rước con đi học vì đằng nào sáng chồng cũng đi làm, cố dậy sớm đưa con đi học thì ổn hơn. Song song với đó là xem xét lại khoản tiền ăn, nếu giảm được thì càng tốt.

“Chồng tiêu vặt quá nhiều, chưa kể là giờ cũng nên ăn sáng ở nhà thôi cho an toàn, yên tâm mom ạ, cho chồng 1 triệu tiêu vặt thôi là tiết kiệm được 4 triệu rồi. Nhà 3 người thì cố vun vén tiền ăn cả tháng còn 8 triệu là đẹp” - Một người khuyên.

“Mình chỉ thắc mắc là trước khi nghỉ việc mom không tính đến việc thu nhập giảm, không đủ chi tiêu hả? Chưa kể là bầu thai đôi thì thăm khám, dưỡng thai với lúc sau sinh nhiều khoản phải chi lắm, không dự phòng trước thì nan giải đấy” - Một người thắc mắc.

“Vợ nghỉ việc cái là thu nhập giảm tận 56% thì căng quá. Lúc trước còn thu nhập ổn thì có tiết kiệm hay dự phòng gì không? Nếu có thì giờ đành rút dần ra chi tiêu thôi, vì bầu đôi chắc cũng mệt” - Một người khuyên.

“Chi tiêu thế này chắc chỉ cắt được khoản tiền tiêu vặt của chồng, chứ còn lại cũng không đáng bao nhiêu, đang bầu thì cũng không nên cố giảm 1-2 triệu tiền ăn làm gì” - Một người bày tỏ.

Vì sao chúng ta nên sống dưới mức thu nhập?

Kiếm bao nhiêu tiêu chừng đó, hoặc ưu tiên sống thoải mái rồi mới tới tiết kiệm, chẳng may đến lúc mất việc, thu nhập giảm, thì tính sao? Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đủ hiểu vì sao nên sống dưới mức thu nhập.

1. Tạo lớp đệm tài chính

Lý do quan trọng nhất để sống dưới mức thu nhập là nó tạo ra một khoảng đệm an toàn cho cuộc sống, thứ mà rất nhiều người đi làm nhiều năm vẫn không có.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi chi tiêu thấp hơn thu nhập, phần chênh lệch đó sẽ trở thành tiền tiết kiệm, và tiền tiết kiệm chính là quyền lựa chọn. Bạn không còn quá hoảng loạn khi công việc trục trặc, thu nhập giảm hay gặp biến cố bất ngờ như ốm đau, gia đình cần tiền gấp.

Người sống dưới mức thu nhập luôn có cảm giác chủ động hơn, bình tĩnh hơn trước rủi ro. Họ không cần vay mượn chỉ vì một sự cố nhỏ, cũng không phải đưa ra những quyết định tài chính vội vàng. Khoản đệm này không cần quá lớn ngay từ đầu, nhưng nó tạo ra sự ổn định tâm lý rất rõ rệt, giúp bạn làm việc và sống bớt căng thẳng hơn.

2. Thoát khỏi vòng xoáy “tăng lương là tăng chi”

Một trong những cái bẫy phổ biến nhất của người đi làm là: thu nhập tăng đến đâu, chi tiêu phình ra đến đó. Lương tăng thì mua sắm thoải mái hơn. Hệ quả là nền tảng tài chính gần như không thay đổi.

Sống dưới mức thu nhập buộc bạn phải kiểm soát lối sống, tách bạch giữa “có thể chi” và “nên chi”. Khi bạn không dùng toàn bộ thu nhập để tiêu xài, mỗi lần tăng lương sẽ thực sự có ý nghĩa, vì nó làm tăng tài sản chứ không chỉ tăng chi phí sinh hoạt. Lâu dần, bạn hình thành thói quen tiêu dùng có chọn lọc, biết ưu tiên giá trị dài hạn thay vì thỏa mãn ngắn hạn. Điều này cực kỳ quan trọng, vì sự giàu có không đến từ mức lương tăng, mà đến từ việc bạn giữ lại được bao nhiêu sau khi chi tiêu.

3. Tạo nền tảng để đầu tư và mở rộng tương lai

Sống dưới mức thu nhập không phải để kham khổ, mà để dành không gian cho tương lai. Khi có tiền dư đều đặn, bạn mới có nguồn lực để đầu tư - cả đầu tư tài chính lẫn đầu tư vào bản thân. Đó có thể là học thêm kỹ năng, nâng cao chuyên môn, thử một hướng kinh doanh nhỏ, hoặc đơn giản là tích lũy để nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.

Người không có tiền dư thường bị mắc kẹt trong hiện tại, dù nhìn thấy cơ hội cũng không dám bước vào vì rủi ro quá lớn. Ngược lại, người sống dưới mức thu nhập có “vốn chờ thời”, nên dám thử, dám sai trong phạm vi kiểm soát. Về dài hạn, chính phần tiền không tiêu hết hôm nay sẽ quyết định bạn có thể đi xa đến đâu ngày mai. Nó giúp bạn không chỉ tồn tại bằng lương, mà từng bước xây dựng thêm các nguồn thu và lựa chọn khác cho cuộc sống.