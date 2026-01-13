Cách nhanh nhất để nghèo đi từng ngày: Tiêu tiền theo kiểu này!

Có một kiểu tiêu tiền nhìn bề ngoài rất “ổn áp”, rất văn minh, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác mình đang quản lý tài chính khá tốt. Không vay nóng, không mượn bạn bè, không cần tiền mặt trong ví. Chỉ cần quẹt thẻ tín dụng, cuối tháng trả một khoản nhỏ là xong. Nhưng chính kiểu tiêu tiền đó lại là con đường ngắn nhất đẩy nhiều người vào vòng xoáy nợ nần vì sai lầm “chí mạng”: Lạm dụng thẻ tín dụng và chỉ trả dư nợ tối thiểu mỗi kỳ sao kê.

Thẻ tín dụng không xấu. Vấn đề nằm ở cách sử dụng. Khi chỉ trả mức dư nợ tối thiểu, bạn đang “mượn” tiền của ngân hàng với mức lãi suất không hề nhỏ, nhưng lại có cảm giác “hời” vì số tiền tối thiểu phải trả không lớn. Cảm giác nhẹ nhàng đó chính là chiếc bẫy đầu tiên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Bạn tiêu 10 triệu, đến kỳ sao kê chỉ cần trả khoảng 5-10% dư nợ, tức vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng. Não bộ lập tức tự trấn an rằng “cũng không nhiều”, “tháng này hơi kẹt thì trả tối thiểu trước đã”, rồi tháng sau tính tiếp. Nhưng tháng sau, dư nợ cũ chưa trả xong, bạn lại tiếp tục quẹt thêm cho các khoản chi tiêu mới. Vòng lặp bắt đầu hình thành.

Điều nguy hiểm là khi trả tối thiểu, bạn gần như không hề trả được dư nợ gốc. Số tiền bạn trả chủ yếu để “mua quyền được tiếp tục nợ”. Khoản nợ ban đầu gần như đứng yên, trong khi lãi suất vẫn đều đặn cộng dồn mỗi ngày. Cảm giác không bị áp lực trả nợ lớn khiến bạn mất đi động lực cắt giảm chi tiêu, thậm chí còn dễ chi tiêu mạnh tay hơn vì luôn có sẵn một “nguồn tiền dự phòng” mang tên hạn mức thẻ tín dụng. Thực chất, đó không phải tiền của bạn, mà là tiền vay với lãi suất không hề thấp.

Lãi suất dư nợ thẻ tín dụng được tính thế nào?

Để hiểu vì sao chỉ trả dư nợ tối thiểu lại nguy hiểm đến vậy, cần nhìn rõ cách tính lãi thẻ tín dụng. Khác với nhiều khoản vay thông thường, lãi thẻ tín dụng thường được tính theo dư nợ thực tế và tính theo ngày.

Khi đến hạn thanh toán, nếu bạn không trả đủ 100% dư nợ, toàn bộ số tiền còn lại sẽ bị tính lãi ngay từ ngày giao dịch, chứ không phải chỉ từ ngày sau hạn thanh toán. Nói cách khác, bạn mất luôn thời gian ân hạn không lãi mà thẻ tín dụng vốn có.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi bạn chỉ trả mức tối thiểu, số tiền gốc giảm rất chậm, trong khi lãi tiếp tục được cộng lên phần dư nợ còn lại. Tháng sau, bạn lại phải trả lãi trên cả khoản gốc cũ lẫn phần lãi chưa trả hết. Lãi chồng lãi là cách nhanh nhất khiến một khoản nợ nhỏ ban đầu trở thành gánh nặng dài hạn.

Ví dụ đơn giản, bạn chi tiêu 20 triệu bằng thẻ tín dụng. Đến kỳ sao kê, bạn chỉ trả 1 triệu tiền dư nợ tối thiểu. 19 triệu còn lại bắt đầu bị tính lãi. Tháng sau, dù bạn không tiêu thêm đồng nào, số tiền bạn nợ vẫn tăng lên vì lãi. Nếu bạn tiếp tục chỉ trả tối thiểu, phải mất rất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mới có thể trả hết khoản nợ đó. Và trong suốt thời gian ấy, bạn đang liên tục “rò rỉ” tiền cho ngân hàng mà không hề tạo ra giá trị nào cho bản thân.

Nghèo đi từng ngày không chỉ là câu chuyện tiền bạc, mà còn là áp lực tâm lý. Càng nợ lâu, bạn càng ngại nhìn vào sao kê. Càng ngại, bạn càng dễ phó mặc, chỉ trả cho xong nghĩa vụ tối thiểu. Thẻ tín dụng từ công cụ hỗ trợ tài chính trở thành sợi dây vô hình kéo lùi khả năng tích lũy, đầu tư và tự do tài chính của bạn.

Thẻ tín dụng chỉ thực sự hữu ích khi được dùng như công cụ thanh toán và quản lý dòng tiền ngắn hạn, chứ không phải một khoản vay dài hạn trá hình. Khi biến thẻ tín dụng thành thói quen tiêu trước, trả dần với lãi cao, bạn đang chọn con đường nhanh nhất để nghèo đi từng ngày mà vẫn tưởng mình đang sống “ổn”. Và cái giá phải trả thường chỉ lộ diện khi bạn muốn dừng lại, nhưng đã quá muộn.