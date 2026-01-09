Không tin quảng cáo cũng chẳng ham đồ rẻ: Đây mới là yếu tố quyết định cách tiêu tiền trong 2026!

Nhìn lại 2025, bức tranh tổng quan trong xu hướng - hành vi tiêu dùng đều cho thấy một sự thật rất rõ: Người tiêu dùng ngày càng khắt khe và đặt ra nhiều tiêu chuẩn hơn cho món đồ mà họ chi tiền sắm về.

Đâu đó trong những tiêu chuẩn ấy, vẫn tồn tại những điều mâu thuẫn. Ví dụ như họ cần ứng dụng công nghệ để mọi thứ nhanh hơn, tiện hơn, nhưng lại sợ bị công nghệ kiểm soát. Họ thích trải nghiệm được cá nhân hóa, nói cách khác là "dành riêng cho mình" nhưng lại lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Theo tờ Forbes nhận định: Sự mâu thuẫn này không phải hiện tượng nhất thời. Nó đã kéo dài nhiều năm và sẽ tiếp tục chi phối mạnh mẽ hành vi tiêu dùng trong năm 2026.

1 - Tính cá nhân hóa và sự minh bạch trong quảng cáo

Cá nhân hóa không còn là điểm cộng, mà đã trở thành điều mặc định. Người tiêu dùng ngày nay mong đợi sản phẩm, gợi ý phải phù hợp với nhu cầu của riêng họ. Tuy nhiên, họ lại cảnh giác cực độ trước những quảng cáo về sản phẩm "cá nhân hóa". Họ sẽ không lập tức đặt đơn, tiến hành thanh toán chỉ vì 1 dòng quảng cáo "sản phẩm này dành riêng cho bạn".

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thế nên trong năm 2026, tính cá nhân hóa chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với sự minh bạch trong quảng cáo. Người tiêu dùng không ghét quảng cáo, thứ họ chán nản là quảng cáo sai sự thật.

2 - Điểm chạm cảm xúc thúc đẩy hành vi tiêu dùng: "Cảm giác phù hợp"

Sau nhiều năm tiếp xúc với những quảng cáo bóng bẩy, hình ảnh hoàn hảo, nội dung được trau chuốt kỹ lưỡng, người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy tất cả những điều đó… quá xa lạ với cuộc sống của mình.

Đây được coi là động lực khiến hành vi tiêu tiền của người tiêu dùng thay đổi. Họ không còn tin, thậm chí là chán ghét những quảng cáo quá đẹp, những câu từ quá hay - quá đao to búa lớn. Thay vào đó, họ tin vào những trải nghiệm và câu chuyện gần với đời sống. Họ thích những thứ "có khuyết điểm", có bối cảnh, có cảm giác con người. Họ không cần mọi thứ phải đẹp, mà cần cảm giác "đúng", "phù hợp".

3 - Mạnh tay chi tiền chăm sóc sức khỏe

Sức khỏe không còn là khái niệm xa xỉ hay mục tiêu dài hạn. Người tiêu dùng hiện nay quan tâm nhiều hơn đến những giải pháp giúp họ đỡ mệt, ngủ tốt hơn, bớt căng thẳng ngay lúc này. Thay vì nghe những lời hứa chung chung, họ tìm kiếm hiệu quả cụ thể và có thể cảm nhận được. Các giải pháp liên quan đến giấc ngủ, tinh thần, năng lượng hay dinh dưỡng cá nhân hóa ngày càng được chú ý vì gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng tò mò hơn về cách cơ thể vận hành và cách họ có thể chủ động cải thiện sức khỏe từ bên trong. Họ muốn hiểu, muốn kiểm soát, chứ không chỉ làm theo lời khuyên mơ hồ.

4 - Không còn tiêu tiền vì ham rẻ, "an tâm" mới là từ khóa

Giá cả vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất khiến 1 người đưa ra quyết định có mua sắm hay không. Trong bối cảnh quá nhiều lựa chọn, người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền nếu điều đó giúp họ đỡ phải suy nghĩ, đỡ lo sai, đỡ hối hận. Hành vi tiêu dùng cho thấy giá trị ngày nay nằm ở sự rõ ràng và đơn giản. Một lựa chọn khiến người ta cảm thấy "mua cái này là ổn" có sức nặng hơn một lựa chọn "chỉ được mỗi cái rẻ".

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Người tiêu dùng không còn muốn tích lũy nhiều thứ. Họ muốn mua ít lại, nhưng mua đúng và dùng lâu.

5 - Ưu tiên trải nghiệm có ý nghĩa thật

Trải nghiệm vẫn quan trọng, nhưng cách nhìn về trải nghiệm đã thay đổi. Người tiêu dùng không còn hứng thú với những thứ chỉ tạo ấn tượng nhất thời. Họ tìm những khoảnh khắc có ý nghĩa, có thể nhớ lại sau một thời gian dài. Điều này thể hiện rõ trong cách họ chi tiền cho ăn uống, nghỉ ngơi, du lịch hay giải trí. Những trải nghiệm có chiều sâu, có cảm xúc thật, thường được ưu tiên hơn các hoạt động mang tính trình diễn.

Với người tiêu dùng, một trải nghiệm tốt là trải nghiệm khiến họ cảm thấy "đáng", chứ không chỉ "đẹp".

6 - Không tin lời hứa suông, chỉ tin vào "bằng chứng"

Những cam kết chung chung về môi trường hay trách nhiệm xã hội ngày càng ít tác dụng. Người tiêu dùng muốn nhìn thấy bằng chứng cụ thể: Sản phẩm đến từ đâu, được làm như thế nào, tác động ra sao.

Điều đáng chú ý là họ không đòi hỏi sự hoàn hảo. Thứ họ cần là sự minh bạch. Khi thông tin rõ ràng, người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận những thiếu sót và tin tưởng hơn. Trong năm 2026, các chuyên gia dự đoán hành vi tiêu dùng bền vững được xem như "chìa khóa" để người tiêu dùng tự bảo vệ mình khỏi những lựa chọn sai lầm.

(Theo Forbes)