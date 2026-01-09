Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng trong năm 2025, 1 người trúng lớn chưa từng có

Năm 2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Sự tăng trưởng này đến từ sự phát triển toàn diện trong kinh doanh, cụ thể:

Về sản phẩm, Vietlott đã ra mắt 1 sản phẩm xổ số quay nhanh mới với tên gọi Lotto 5/35 vào tháng 6/2025, nâng tổng số sản phẩm lên 07 sản phẩm xổ số tự chọn. Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được quay số mở thưởng hai lần vào 13h00 và 21h00 mỗi ngày và có giải Độc đắc tích lũy. Người chơi chỉ cần lựa chọn 5 số trong tập hợp các số từ 01 đến 35 và chọn 1 số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ số.

﻿Lotto 5/35 có 7 hạng giải thưởng, trong đó giải Độc Đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng và giải khuyến khích chỉ cần trùng một số vẫn trúng. Đặc biệt, khi giải Độc Đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải Độc Đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải Độc Đắc.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 02 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại. Hệ thống kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối duy trì sự ổn định trong năm qua. Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm.

Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm. Để giúp người chơi có thể dễ dàng giải trí với các sản phẩm xổ số tự chọn, Vietlott SMS đã bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, cũng như mở rộng liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng như Momo, Zalopay, VnPay, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money, Vietcombank, BIDV ….

Trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc

Trong năm 2025, Vietlott đã ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024. Cụ thể:

Sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (06 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 22 tháng 7 năm 2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung;

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Tuy mới triển khai kinh doanh từ cuối tháng 6/2025 nhưng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 15 bộ số trúng giải Độc Đắc với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng và 08 kỳ chia giải Độc Đắc.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 947 nghìn lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 26 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 26 tỷ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 18 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 36 tỷ đồng.