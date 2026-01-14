Một ngân hàng vừa thông báo: Đóng loạt tài khoản “ngủ đông”, số dư dưới 20.000 đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát đi thông báo về việc đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài và có số dư dưới mức phí quản lý theo quy định, nhằm rà soát và chuẩn hóa hệ thống tài khoản.

Theo thông báo từ nhà băng này các tài khoản thanh toán cá nhân không có giao dịch trong tối thiểu 24 tháng liên tục, tính đến thời điểm 31/12/2025, đồng thời có số dư dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT) sẽ thuộc diện bị đóng.

Mức 20.000 đồng nêu trên tương ứng với phí quản lý tài khoản không hoạt động theo quy định hiện hành của NCB và phù hợp với các quy định liên quan của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian thực hiện đóng tài khoản dự kiến diễn ra trong tháng 01/2026.

Để đảm bảo quyền lợi và tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ, nhà băng này khuyến nghị khách hàng có nhu cầu tiếp tục duy trì tài khoản thanh toán chủ động liên hệ các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của nhà băng này trên toàn quốc để được hỗ trợ trước thời điểm thực hiện đóng tài khoản.

Phía ngân hàng cho biết, việc rà soát và đóng các tài khoản không hoạt động là hoạt động định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống, đồng thời giúp khách hàng tối ưu hóa việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Trước đó, ngân hàng SHB cũng từng thông báo kế hoạch rà soát và đóng các tài khoản thanh toán “ngủ đông”, áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân và tổ chức.

Theo SHB, các tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày 30/10) và có số dư bằng 0 đồng sẽ thuộc diện bị đóng. Khi tài khoản thanh toán bị chấm dứt, toàn bộ sản phẩm, dịch vụ đi kèm như thẻ ghi nợ, SMS Banking, ngân hàng số… cũng sẽ đồng thời hết hiệu lực.

SHB cho biết việc rà soát được thực hiện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm bảo an toàn dữ liệu, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời hạn chế rủi ro gian lận trong hệ thống ngân hàng.

Trong trường hợp khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng tài khoản, SHB khuyến nghị thực hiện ít nhất một giao dịch, như nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản, trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải. Sau thời hạn này, nếu tài khoản vẫn không có phát sinh, ngân hàng sẽ tiến hành đóng theo đúng thỏa thuận đã ký kết.

Các ngân hàng đều khuyến cáo người dùng nên chủ động rà soát lại toàn bộ các tài khoản đang sở hữu, đặc biệt là những tài khoản không còn sử dụng hoặc có số dư bằng 0. Nếu còn nhu cầu, người dùng cần thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính hoặc đăng nhập ứng dụng ngân hàng để kích hoạt lại. Trong trường hợp không còn sử dụng, nên mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến phòng giao dịch để yêu cầu đóng tài khoản chính chủ. Chủ động xử lý từ sớm sẽ giúp khách hàng tránh được rắc rối không cần thiết, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân một cách an toàn hơn.