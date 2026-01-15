Đòi bồi thường 800 triệu tiền bảo hiểm nhưng bị từ chối: Người phụ nữ làm 1 việc, công ty bảo hiểm phải lập tức trả tiền!

*Dưới đây là câu chuyện của một người phụ nữ giấu tên, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, về cú sốc không tưởng khi mua bảo hiểm.

Mọi chuyện xảy ra vào tháng 12/2016 - cách đây khoảng hơn 9 năm. Người phụ nữ này phải nhập viện khẩn cấp vì rối loạn điện giải nghiêm trọng. Cơ thể cô liên tục mệt mỏi, chuột rút, đau tức ngực và có nguy cơ rối loạn nhịp tim. Cô được điều trị tại một bệnh viện địa phương có xếp hạng cao ở Mỹ, đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực nội tiết. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của cô ổn định trở lại và được xuất viện trong trạng thái hoàn toàn hồi phục. Khi rời bệnh viện, cô tin rằng mọi thứ đã khép lại êm xuôi, bởi mình có mua bảo hiểm và đã làm đúng tất cả các thủ tục cần thiết.

Thế nhưng, một tháng sau đó, niềm tin của cô hoàn toàn sụp đổ. Mở hòm thư trước nhà, cô thấy phong thư của công ty bảo hiểm, thông báo rằng toàn bộ đợt điều trị trị giá gần 30.000 USD (tương đương gần 800 triệu đồng) bị từ chối chi trả. Lý do được đưa ra khiến cô chết lặng: Việc nhập viện bị đánh giá là "không thực sự cần thiết về mặt y tế". Nói cách khác, khoản bồi thường bằng 0.

Với cô, quyết định này hoàn toàn vô lý. Các chỉ số y khoa đều cho thấy tình trạng nguy hiểm rõ ràng: Cô liên tục đau tức ngực và đứng trước nguy cơ rối loạn nhịp tim, một biến chứng có thể đe dọa tính mạng. Việc uống thuốc tại nhà gần như không hiệu quả. Chính các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ nội tiết đều thống nhất rằng cô cần được nhập viện để điều trị. Nói cách khác, cá nhân cô cho rằng đây là trường hợp hiển nhiên phải được bồi thường bảo hiểm.

Nhưng với công ty bảo hiểm, tất cả những bằng chứng/hồ sơ điều trị của cô dường như không có trọng lượng.

Cô rơi vào trạng thái tức giận và bất lực. Cô cố gắng gọi điện cho công ty bảo hiểm để khiếu nại, nhưng thời gian chờ máy kéo dài khiến mọi nỗ lực trở nên mệt mỏi. Giữa những giờ giải lao hiếm hoi, cô quyết định lên Twitter để xả bức xúc và gắn thẻ trực tiếp công ty bảo hiểm. Cô không chắc họ có phản hồi hay không, nhưng ít nhất cô muốn có người ở phía bên kia biết được câu chuyện này.

Điều bất ngờ đã xảy ra. Công ty bảo hiểm phản hồi công khai, mời cô liên hệ riêng để trao đổi. Sau đó, họ cung cấp cho cô một địa chỉ email chuyên xử lý các trường hợp phản ánh trên mạng xã hội. Trong email, cô trình bày rất ngắn gọn và rõ ràng về tình trạng y tế của mình.

Chỉ ít lâu sau, nhân viên từ công ty bảo hiểm gọi điện cho cô và thừa nhận rằng họ "không hiểu vì sao hồ sơ này lại bị từ chối", nhiều khả năng đây là một sai sót trong quá trình xét duyệt. Quyết định từ chối được đảo ngược ngay lập tức: 1 ngày sau, cô nhận được khoản bồi thường 30.000 USD (800 triệu đồng). Tất cả chỉ nhờ 1 status trên Twitter.

Trải nghiệm đó không phải là cá biệt. Sau này, khi tiếp tục gặp rắc rối với một công ty bảo hiểm khác, cô lại một lần nữa lên Twitter phàn nàn. Kết quả gần như lặp lại: Công ty bảo hiểm mới phản hồi nhanh chóng và đồng ý hỗ trợ giải quyết tranh chấp, cuối cùng chấp thuận chi trả. Mạng xã hội, trong trường hợp của cô, trở thành "đường tắt" để phá vỡ sự im lặng và trì hoãn của bộ máy hành chính bảo hiểm.

Người phụ nữ này thừa nhận mình có rất nhiều lợi thế mà không phải ai cũng có. Cô là có bằng tiến sĩ và làm việc trong một môi trường học thuật hàng đầu về y tế công cộng. Cô hiểu rõ hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ và có đủ sự linh hoạt trong công việc để ngồi chờ điện thoại hàng giờ trong giờ hành chính. Nhưng cô tự hỏi: nếu là một bà mẹ đơn thân, một người phải làm nhiều công việc cùng lúc, hoặc một người không rành về y tế, thì họ sẽ xoay xở ra sao?

Câu chuyện của cô sau đó nhận được nhiều sự quan tâm. Mọi người coi đó như một lời cảnh báo: Bảo hiểm không phải lúc nào cũng là tấm lá chắn vững chắc nếu như bản thân người mua không có kiến thức.

(Theo The Guardian)