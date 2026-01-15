Người dùng VCB Digibank hưởng lợi lớn với loạt ưu đãi khi đặt vé tàu, xe và máy bay dịp Tết

Ai cũng có thể được giảm giá tới 50% khi đặt vé về quê đón Tết trên VCB Digibank?

Niềm vui của người dùng khi 'săn' thành công vé tàu hỏa giảm giá tới 50% ngay trên ứng dụng VCB Digibank.

Chào đón xuân mới và đồng hành cùng hàng triệu người dân trên hành trình về quê đón Tết Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Vietcombank tung ra chương trình khuyến mại "Tết có Digibank - Ưu đãi đổ bộ - Di chuyển cực vui". Mục tiêu chính là tối ưu chi phí, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ di chuyển một cách dễ dàng hơn trong những ngày cuối năm.

Thực tế, nhiều người dùng đã nhanh chóng tận dụng chương trình này để tối ưu hóa chi phí. Chị Thu Hà (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nhờ biết đến và sử dụng các mã giảm giá trên VCB Digibank, tôi đã tiết kiệm được gần 500.000 đồng cho hành trình về quê, bao gồm cả vé máy bay và chi phí taxi di chuyển".

Điểm cộng lớn nhất của chương trình là cách thức tham gia đơn giản, ai cũng có thể nhận mã giảm giá. Cụ thể như sau: đối với vé máy bay, mọi khách hàng đều được tặng mã giảm 50% (tối đa 150.000 đồng).

Đối với các dịch vụ di chuyển khác, khách hàng lần đầu trải nghiệm một trong các tính năng VNPAY Taxi/Đặt vé tàu/Đặt vé xe sẽ nhận được mã khuyến mại đa năng giảm 50% (tối đa 50.000 đồng). Ngoài ra, tất cả khách hàng còn lại đều được hưởng mã giảm 50% (tối đa 30.000 đồng) cho các dịch vụ này.

Người dùng lần đầu sử dụng dịch vụ có thể áp dụng đồng thời các mã giảm giá để tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển.

Như vậy, nếu là khách hàng lần đầu tiên trải nghiệm các tiện ích di chuyển trên VCB Digibank, người dùng có thể sử dụng lần lượt các mã giảm giá nêu trên.

Hệ sinh thái tiện ích phục vụ nhiều nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống

VCB Digibank đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu dịp cao điểm cuối năm thông qua việc tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng của VNPAY. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng là có thể giải quyết trọn vẹn bài toán di chuyển: từ đặt vé xe khách, vé tàu hỏa cho đến vé máy bay của các hãng hàng không nội địa và quốc tế. Các thao tác tìm chuyến, chọn chỗ, thanh toán đều được thực hiện mượt mà, nhanh chóng với thông tin minh bạch.

Đáng chú ý, đặt vé máy bay trực tiếp trên VCB Digibank giúp người dùng có nhiều thời gian cân nhắc lựa chọn chuyến bay tối ưu nhất về giá cả lẫn thời gian. Thông tin tổng hợp về hành trình, mức giá của hơn 30 hãng hàng không được hiển thị theo thời gian thực, giúp người dùng không cần truy cập nhiều trang web riêng lẻ.

Bên cạnh đó, các tiện ích khác của VNPAY được tích hợp ngay trên ứng dụng VCB Digibank còn mang đến nhiều trải nghiệm giải trí hấp dẫn như mua vé xem phim hay mua vé xổ số Vietlott cầu may đầu năm. Với sự tiện lợi và loạt ưu đãi thiết thực, VCB Digibank đang trở thành người bạn đồng hành đắc lực, giúp khách hàng tận hưởng một mùa Tết thảnh thơi và trọn vẹn.