Vợ chồng ở Hà Nội 1 năm mua được gần 1,5 cây vàng: Đến giờ vẫn chưa dám tin mình "có vàng trong tay"

Với không ít người, mua vàng là câu chuyện không đơn giản. Vấn đề không chỉ đơn thuần là "tiền đâu ra?", mà đằng sau đó còn là bài toán cân đối chi tiêu: Mua vàng rồi thì tiền đâu trang trải cuộc sống, hoặc vì mua vàng mà không còn tiền để tiết kiệm, dự phòng lúc bất trắc thì cũng không ổn.

Thế nên, mục tiêu tích sản có thể từng là điều mà họ không tin mình làm được một cách đều đặn, ổn định. Cô vợ trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, nhưng sau cùng, cô đã "lật ngược tình thế".

Nhìn lại 1 năm vừa qua, đến giờ cô vẫn không tin nổi 2 vợ chồng đã mua được 14,5 chỉ vàng - Thiếu đúng 5 phân vàng nữa là tròn 1,5 cây vàng.

Bức ảnh do cô vợ đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: "Em chưa bao giờ mình sẽ có vàng trong tay, đến giờ vẫn thấy khó tin. Tổng kết số vàng đã mua trong 2025 của vợ chồng em, 2026 cố gắng tiết kiệm để tích lũy tiếp.

Bọn em đều làm tự do, đang nuôi 2 con nhỏ, vẫn đi thuê nhà ở Hà Nội. Cứ có tiền em lại mua vàng rồi cân đối chi tiêu sinh hoạt trong phần còn lại".

Dưới phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều dành lời chúc mừng và "xin vía" mua vàng tích sản của vợ chồng này. Đa số đều đồng tình: Đúng là mua vàng thì cứ phải mua luôn khi nhận lương, chứ đợi tiêu xong mới tính đến chuyện tích lũy nói chung thì chẳng bao giờ làm được.

"Nhà em cũng thế, vợ có lương vào ngày cuối tháng, chồng mùng 5 nhận lương thì mùng 6 đi mua vàng rồi mới cân đối chi tiêu. Tính ra 1 tháng bọn mình dành gần 20% thu nhập để mua vàng, có tháng giá hơi cao thì cũng lẹm vào chi tiêu 1 ít, nói chung ưu tiên mua vàng trước rồi tiêu sau thì mới tích lũy được, vàng hay tiết kiệm đều thế cả" - Một người chia sẻ.

"Nhà bác này 3 tháng mua được gần 1,5 cây vàng thì cũng đỉnh đấy chứ nhưng mua vàng tích sản thì nên rải tiền ra mua đều hàng tháng, mỗi tháng 1 ít sẽ ok hơn" - Một người khuyên.

"Ôi nuôi 2 con ở Hà Nội, còn đang phải đi thuê nhà mà mua được chừng kia vàng thì đỉnh quá. Chứng tỏ thu nhập 2 vợ chồng cũng khá ổn, bác này cứ khiêm tốn quá. Cho em xin vía với, chứ nhà em 2 vợ chồng 1 con, cũng đang thuê nhà mà cố lắm 3 tháng mới mua được 1 chỉ" - Một người bày tỏ.

Lưu ý cho người mua vàng tích sản

Cố gắng mua vàng và giữ vàng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, để việc mua vàng tích sản thực sự tối ưu, cũng như giảm tình trạng "mua vàng xong mất ăn mất ngủ" vì biến động giá, bạn nên tham khảo 3 gợi ý dưới đây.

1 - Mua vàng theo phương pháp "trung bình giá"

Hiểu đơn giản, trung bình giá là chia nhỏ số tiền dự định mua vàng, sau đó mua thành nhiều lần, mỗi lần một lượng vừa phải, vào những thời điểm khác nhau. Thay vì cầm một khoản tiền lớn đi mua vàng, bạn mua từng chút một: Tuần này mua 1 chỉ, vài tuần sau mua thêm nửa chỉ, khi có tiền nhàn rỗi lại mua tiếp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhờ đó, mức giá mua vào của bạn không phụ thuộc vào một đỉnh giá cụ thể, mà được “trải” đều theo biến động thị trường. Khi giá lên - xuống, mức giá trung bình của toàn bộ lượng vàng bạn nắm giữ sẽ được cân bằng lại, giúp giảm thiểu nguy cơ mua "đu đỉnh".

2 - Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng khi mua vàng.

Vàng không tạo ra dòng tiền đều đặn, nên nếu dùng tiền cần thiết để mua vàng, người mua rất dễ rơi vào thế bị động khi có việc gấp. Lúc đó, thay vì "tích sản", vàng lại trở thành áp lực vì buộc phải bán ra trong thời điểm không mong muốn. Mua vàng bằng tiền nhàn rỗi giúp tâm lý nhẹ nhàng hơn, không phải thấp thỏm theo dõi giá từng ngày, từng tuần. Khi không chịu áp lực tài chính, người mua có thể kiên nhẫn nắm giữ vàng đủ lâu để nó phát huy vai trò bảo toàn giá trị.

3 - Đa dạng danh mục tiết kiệm, tích sản

Dù là gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư, thì nguyên tắc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là điều luôn đúng, ai cũng nên áp dụng.

Trên thực tế, giá vàng vẫn có chu kỳ tăng - giảm và có những giai đoạn đi ngang. Nếu dồn toàn bộ tiền vào vàng, bạn sẽ đánh mất tính linh hoạt tài chính, đồng thời bỏ lỡ cơ hội phân bổ sang các kênh khác như tiết kiệm, đầu tư, hoặc xây dựng nguồn thu thụ động.

Phân bổ hợp lý giúp giảm rủi ro: nếu vàng không tăng như kỳ vọng, các phần tài sản khác vẫn có thể bù đắp.