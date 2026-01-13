Cách "thoát nghèo" của Gen Z: Có tiền là tới tiệm vàng đầu tiên, ưu tiên mua vàng hơn mọi thứ!

Qua lâu rồi cái thời mua vàng là việc "của người già" - chỉ có ông bà, bố mẹ chúng ta mới ham. Nếu ở Trung Quốc, Gen Z đang rủ nhau mua hạt đậu vàng, charm vàng và tự hào khoe bộ sưu tập vàng "cute hết nấc" của mình, hay như ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng xếp hàng, mua vàng "lẻ" 0,1 chỉ; thì ở phía bên kia bán cầu, Gen Z xứ cờ hoa và xứ sở xương mù cũng tương tự.

Thay vì rót tiền đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, Gen Z ở Anh và Mỹ đang dịch chuyển sang vàng.

Những con số biết nói

Một khảo sát do CyberMetals thực hiện với sự tham giá của 1.000 Gen Z ở Mỹ, cho thấy: Khoảng 36% người trẻ quan tâm đến đầu tư vàng, 10% trong số đó đã nắm giữ vàng dưới dạng tài sản đầu tư thay vì chỉ giữ như trang sức hay vật kỷ niệm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tại Anh, theo dữ liệu từ nền tảng giao dịch BullionVault, tỷ lệ người dùng Gen Z đăng ký tài khoản với mục tiêu mua vàng đã tăng gấp đôi trong năm 2025, chiếm hơn 15% các tài khoản mới mở - cao hơn mức trung bình trong 5 năm trở lại đây.

Báo cáo của BullionVault cũng nhấn mạnh: 15% Gen Z có kế hoạch mua vàng thỏi trong 2026, và phần lớn trong số họ xem đây là tài sản "bảo đảm lâu dài" cho danh mục đầu tư của mình.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác chỉ ra rằng tỷ lệ sở hữu vàng hiện tại ở Gen Z có thể lên tới 16%, với mức đầu tư trung bình khoảng 2.264 USD (khoảng 53 triệu đồng) cho các sản phẩm kim loại quý.

Tất cả những con số này đều cho thấy vàng không còn là tài sản của các thế hệ trước nữa, mà đang dần trở thành một lựa chọn đầu tư "chân ái" trong tư duy của Gen Z.

Vì sao Gen Z quyết thêm vàng vào danh mục đầu tư?

Các chuyên gia nhận định xu hướng Gen Z ưu tiên mua vàng trước khi rót tiền vào chứng khoán, cổ phiếu, không đến từ một lý do đơn lẻ, mà là sự hội tụ của nhiều yếu tố tâm lý và hành vi đầu tư hiện đại.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thứ nhất , Gen Z là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số, được tiếp cận với kiến thức đầu tư/tài chính từ sớm thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Nếu những thế hệ trước phụ thuộc vào cố vấn tài chính hay các dịch vụ tư vấn đầu tư truyền thống, thì Gen Z lại ưu tiên tự tìm hiểu, trao đổi và học hỏi từ cộng đồng mạng trước khi quyết định mua một tài sản hoặc đầu tư vào 1 thị trường nào đó. Và khi "cả thế giới đều nói về vàng", chắc chắn, Gen Z cũng không nằm ngoài xu hướng quan tâm dành cho thị trường này.

Thứ hai , Gen Z có xu hướng muốn nắm giữ tài sản "thật, nhìn thấy được, chạm vào được". Mặc dù các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, quỹ chỉ số hay ETF vẫn hấp dẫn và phổ biến, nhưng vàng mang tính vật chất với giá trị lịch sử vượt thời gian, đã trở thành một điểm đến đáng tin trong tâm trí người trẻ, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình tích lũy.

Thứ ba , công nghệ số thực sự thay đổi cách Gen Z tiếp cận vàng. Hiện có nhiều nền tảng giao dịch vàng, cũng như các sản phẩm vàng "lẻ" - vàng trọng lượng nhỏ, cho phép Gen Z đầu tư với số vốn trong khả năng tài chính, thay vì mua 1 thỏi vàng lớn vượt ngoài tầm tay. Điều này kéo thấp rào cản gia nhập thị trường, giúp người trẻ dễ dàng bắt đầu ngay khi có tiền nhàn rỗi.

Một số chuyên gia nhận định việc Gen Z quan tâm đến vàng không có nghĩa họ "từ bỏ chứng khoán hoàn toàn", mà là họ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa rủi ro và ổn định. Vàng trong danh mục giống như một lớp "che chắn" bổ sung bên cạnh các tài sản có biến động cao như cổ phiếu hay tiền điện tử.

Cuối cùng , dù vàng không tạo ra lợi tức như cổ tức từ cổ phiếu, nhưng đối với nhiều Gen Z, giá trị lâu dài và sự ổn định của kim loại quý là điều họ đánh giá cao hơn ở giai đoạn xây dựng nền tảng tài chính cá nhân. Điều này phản ánh một tư duy đầu tư chín chắn, coi trọng sự bền vững và ít phụ thuộc vào hiệu suất ngắn hạn.

