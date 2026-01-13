NÓNG: Vietlott thưởng "khủng" 200 tỷ cho khách trúng ngay từ tối nay, cập nhật mới nhất về trả thưởng

Vietlott Jackpot 1 6/55 cán mốc 200 tỷ đồng

Sức nóng của đường đua Power 6/55 đang lên đến đỉnh điểm khi Vietlott vừa chính thức công bố Jackpot 1 cán mốc 200 tỷ đồng vào kỳ quay tối nay. Đây không chỉ là một con số kỷ lục mà còn là "cú hích" cực lớn cho những ai đang tìm kiếm vận may đầu năm. Bên cạnh đó, Jackpot 2 cũng đã vượt ngưỡng 12 tỷ đồng, hứa hẹn tạo nên một đêm quay số đầy bùng nổ.

Power 6/55 từ lâu đã thu hút người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng đa dạng. Đặc biệt, khi Jackpot 1 vượt quá 300 tỷ đồng (nếu có), phần giá trị dư ra sẽ được cộng dồn cho Jackpot 2 nếu có người trúng giải này, tạo nên sức hút khó cưỡng cho các "thợ săn" giải thưởng lớn.

Để tham gia, người chơi chỉ cần chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 55. Với mỗi tấm vé 10.000 VNĐ, bạn không chỉ mua một cơ hội trúng số mà còn đang đầu tư cho giấc mơ "đổi vận, đổi vibe" ngay trong những ngày đầu năm mới.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay sẽ gọi tên ai là tỷ phú.

Trong lịch sử xổ số tại Việt Nam, Power 6/55 chính là loại hình giữ kỷ lục về những giải thưởng "khủng" nhất. Đặc biệt, chỉ cách đây vài tháng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu đã được thiết lập, gần 345 tỷ đồng (Tháng 7/2025).

Đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chủ nhân giải là một người đàn ông tên N.P sống tại TP.HCM.

Ông P. trúng giải tại kỳ quay số 1054 ngày 12/07/2025. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 34,4 tỷ đồng), vị khách đã nhận về thực lĩnh hơn 310 tỷ đồng.

Giải thưởng "nổ" kép 314 tỷ đồng (Tháng 4/2024) cũng rất đặc biệt vì có tới 2 người cùng trúng Jackpot 1.

Hai người may mắn đã chia đôi giải thưởng, mỗi người nhận về khoảng 157 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Đây là một trong những lần hiếm hoi Jackpot 1 có hai chủ nhân cùng lúc khi giá trị đã vượt mốc 300 tỷ.

Cột mốc lịch sử đầu tiên của Vietlott Power 6/55 là 304 tỷ đồng (Tháng 5/2018). Đây là lần đầu tiên Jackpot 1 của Power 6/55 cán mốc và vượt ngưỡng 300 tỷ đồng kể từ khi ra mắt.

Với mốc 200 tỷ đồng tối nay, đây đang là cơ hội lớn thứ 4 trong lịch sử giải thưởng này.

Hướng dẫn nhận thưởng Vietlott: Quy định mới nhất bạn cần biết

Cũng trong thông báo mới nhất, để đảm bảo quyền lợi và giúp quá trình lĩnh thưởng diễn ra nhanh chóng, Vietlott đã đưa ra quy định phân cấp điểm trả thưởng cụ thể dựa trên giá trị giải thưởng. Khách hàng cần lưu ý các mốc sau để liên hệ đúng địa điểm:

Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Khách trúng thưởng sẽ phải liên hệ các Đại lý được Vietlott ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục.

Giải thưởng từ 10 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Việc trả thưởng sẽ được thực hiện tại các Chi nhánh Vietlott theo khu vực.

Giải thưởng từ 70 tỷ đồng trở lên: Đây là mức thưởng đặc biệt lớn, khách hàng sẽ thực hiện nhận thưởng trực tiếp tại Trụ sở chính Vietlott tại Hà Nội.